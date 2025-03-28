QuotazioniSezioni
ABOS: Acumen Pharmaceuticals Inc

1.26 USD 0.06 (4.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABOS ha avuto una variazione del -4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.34.

Segui le dinamiche di Acumen Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.26 1.34
Intervallo Annuale
0.86 3.34
Chiusura Precedente
1.32
Apertura
1.34
Bid
1.26
Ask
1.56
Minimo
1.26
Massimo
1.34
Volume
346
Variazione giornaliera
-4.55%
Variazione Mensile
-6.67%
Variazione Semestrale
13.51%
Variazione Annuale
-48.36%
