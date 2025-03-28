Währungen / ABOS
ABOS: Acumen Pharmaceuticals Inc
1.33 USD 0.01 (0.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABOS hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.31 bis zu einem Hoch von 1.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acumen Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.31 1.34
Jahresspanne
0.86 3.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.32
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Tief
- 1.31
- Hoch
- 1.34
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- -1.48%
- 6-Monatsänderung
- 19.82%
- Jahresänderung
- -45.49%
