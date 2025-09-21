FiyatlarBölümler
Dövizler / ABLVW
ABLVW: Able View Global Inc - Warrant

0.0299 USD 0.0022 (7.94%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABLVW fiyatı bugün 7.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0255 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0399 aralığında işlem gördü.

Able View Global Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0255 0.0399
Yıllık aralık
0.0102 0.0400
Önceki kapanış
0.0277
Açılış
0.0296
Satış
0.0299
Alış
0.0329
Düşük
0.0255
Yüksek
0.0399
Hacim
31
Günlük değişim
7.94%
Aylık değişim
80.12%
6 aylık değişim
49.50%
Yıllık değişim
45.85%
21 Eylül, Pazar