ABLVW: Able View Global Inc - Warrant

0.0299 USD 0.0022 (7.94%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ABLVW a changé de 7.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0255 et à un maximum de 0.0399.

Suivez la dynamique Able View Global Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0255 0.0399
Range Annuel
0.0102 0.0400
Clôture Précédente
0.0277
Ouverture
0.0296
Bid
0.0299
Ask
0.0329
Plus Bas
0.0255
Plus Haut
0.0399
Volume
31
Changement quotidien
7.94%
Changement Mensuel
80.12%
Changement à 6 Mois
49.50%
Changement Annuel
45.85%
20 septembre, samedi