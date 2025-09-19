KurseKategorien
ABLVW: Able View Global Inc - Warrant

0.0300 USD 0.0023 (8.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABLVW hat sich für heute um 8.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0255 bis zu einem Hoch von 0.0399 gehandelt.

Verfolgen Sie die Able View Global Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0255 0.0399
Jahresspanne
0.0102 0.0400
Vorheriger Schlusskurs
0.0277
Eröffnung
0.0296
Bid
0.0300
Ask
0.0330
Tief
0.0255
Hoch
0.0399
Volumen
29
Tagesänderung
8.30%
Monatsänderung
80.72%
6-Monatsänderung
50.00%
Jahresänderung
46.34%
