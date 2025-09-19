Währungen / ABLVW
ABLVW: Able View Global Inc - Warrant
0.0300 USD 0.0023 (8.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABLVW hat sich für heute um 8.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0255 bis zu einem Hoch von 0.0399 gehandelt.
Verfolgen Sie die Able View Global Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0255 0.0399
Jahresspanne
0.0102 0.0400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0277
- Eröffnung
- 0.0296
- Bid
- 0.0300
- Ask
- 0.0330
- Tief
- 0.0255
- Hoch
- 0.0399
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 8.30%
- Monatsänderung
- 80.72%
- 6-Monatsänderung
- 50.00%
- Jahresänderung
- 46.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K