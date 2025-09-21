Valute / ABLVW
ABLVW: Able View Global Inc - Warrant
0.0299 USD 0.0022 (7.94%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABLVW ha avuto una variazione del 7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0255 e ad un massimo di 0.0399.
Segui le dinamiche di Able View Global Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0255 0.0399
Intervallo Annuale
0.0102 0.0400
- Chiusura Precedente
- 0.0277
- Apertura
- 0.0296
- Bid
- 0.0299
- Ask
- 0.0329
- Minimo
- 0.0255
- Massimo
- 0.0399
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 7.94%
- Variazione Mensile
- 80.12%
- Variazione Semestrale
- 49.50%
- Variazione Annuale
- 45.85%
21 settembre, domenica