ABLVW: Able View Global Inc - Warrant

0.0299 USD 0.0022 (7.94%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABLVW ha avuto una variazione del 7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0255 e ad un massimo di 0.0399.

Segui le dinamiche di Able View Global Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0255 0.0399
Intervallo Annuale
0.0102 0.0400
Chiusura Precedente
0.0277
Apertura
0.0296
Bid
0.0299
Ask
0.0329
Minimo
0.0255
Massimo
0.0399
Volume
31
Variazione giornaliera
7.94%
Variazione Mensile
80.12%
Variazione Semestrale
49.50%
Variazione Annuale
45.85%
21 settembre, domenica