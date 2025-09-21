FiyatlarBölümler
Dövizler / AAPG
AAPG

38.85 USD 0.48 (1.22%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AAPG fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.29 ve Yüksek fiyatı olarak 38.89 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
38.29 38.89
Yıllık aralık
17.00 48.45
Önceki kapanış
39.33
Açılış
38.43
Satış
38.85
Alış
39.15
Düşük
38.29
Yüksek
38.89
Hacim
19
Günlük değişim
-1.22%
Aylık değişim
-7.39%
6 aylık değişim
71.45%
Yıllık değişim
123.40%
21 Eylül, Pazar