38.85 USD 0.48 (1.22%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAPG a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.29 et à un maximum de 38.89.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
38.29 38.89
Range Annuel
17.00 48.45
Clôture Précédente
39.33
Ouverture
38.43
Bid
38.85
Ask
39.15
Plus Bas
38.29
Plus Haut
38.89
Volume
19
Changement quotidien
-1.22%
Changement Mensuel
-7.39%
Changement à 6 Mois
71.45%
Changement Annuel
123.40%
20 septembre, samedi