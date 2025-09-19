クォートセクション
通貨 / AAPG
AAPG

39.33 USD 0.38 (0.98%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAPGの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり39.27の安値と39.51の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
39.27 39.51
1年のレンジ
17.00 48.45
以前の終値
38.95
始値
39.27
買値
39.33
買値
39.63
安値
39.27
高値
39.51
出来高
6
1日の変化
0.98%
1ヶ月の変化
-6.25%
6ヶ月の変化
73.57%
1年の変化
126.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K