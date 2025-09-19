Währungen / AAPG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAPG
39.33 USD 0.38 (0.98%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPG hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.27 bis zu einem Hoch von 39.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
39.27 39.51
Jahresspanne
17.00 48.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.95
- Eröffnung
- 39.27
- Bid
- 39.33
- Ask
- 39.63
- Tief
- 39.27
- Hoch
- 39.51
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- -6.25%
- 6-Monatsänderung
- 73.57%
- Jahresänderung
- 126.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K