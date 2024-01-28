Hitech MT5

  • Alta tecnologia!
  • Consulente professionale per ottenere il massimo profitto con il minimo rischio!

  • La chiave per la stabilità del mercato:
  • Il nostro consulente di trading unisce la potenza del trading algoritmico a un'analisi di mercato approfondita. Il sistema funziona esclusivamente a partire da livelli di supporto e resistenza globali, che vengono formati sulla base di dati a lungo termine, garantendo la massima accuratezza delle voci. Questi non sono semplici livelli, ma "zone di potenza" in cui la probabilità di un rimbalzo dei prezzi è massima, il che riduce al minimo i falsi segnali e aumenta l'affidabilità di ogni operazione.

  • Filtri esclusivi per offerte perfette:
  • Oltre ai livelli, il sistema utilizza indicatori esclusivi sviluppati dai nostri trader con oltre 10 anni di esperienza. Questi strumenti analizzano:

  • Struttura del trend (definizione della fase di mercato),

  • Volatilità (filtraggio dei movimenti di rumore),

  • Volumi (conferma della potenza del segnale).
  • Solo dopo aver superato tutti i filtri il consulente apre un'offerta, garantendo la qualità rispetto alla quantità.

  • Strategia per la rete intelligente:
  • Per aumentare i profitti è stata implementata una griglia di ordini adattiva con funzione di chiusura parziale:

  • Media a livelli elevati: aggiunta di ordini solo in aree con elevata probabilità di inversione.

  • Profit-taking automatico: chiusura di una parte delle posizioni al raggiungimento dei livelli target, protezione dei depositi.

  • Gradino dinamico della griglia: la distanza tra gli ordini si adatta alla volatilità, riducendo i rischi.

  • Vantaggi che saranno apprezzati sia dai principianti che dai professionisti:

  •  Nessuna emozione, nessun errore: il trading avviene rigorosamente secondo l'algoritmo.


  • Segnali

  •  myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
  •  


  • Per le coppie di valute di rollback, è possibile utilizzare un lotto maggiore di AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
  •  utilizzare lotto minimo GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD

  • Tempi: M15


  • Impostazioni

  •  
  • Correggi il lotto se AutoMM=0 Lotti=0,01
  •     
  • Per l'autolot utilizzare Equity Balance

  • AutoMM. Aggressivo=1000, Conservatore=7000. 5000

  • Recovery Mode True Chiusura parziale dalla griglia generale degli ordini

  • Rapporto Martin 2,5 Coefficiente di moltiplicazione dell'ordine

  • Griglia FirstNumber Impostazioni livello Linee di supporto a 3 livelli

  • Modalità multivaluta OneChartSetup USDCAD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD



  • Prima di acquistare uno scalper, sii consapevole dei possibili rischi durante il trading

  • Non commerciare con soldi presi in prestito e ultimi

  • Le performance passate non sono garanzia di redditività futura


Prodotti consigliati
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experts
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experts
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Quick Deal MT5
Vadim Korolyuk
Experts
QuickDeal — "because speed matters" Automated Gold Scalping Robot (MQL5) QuickDeal is a high-speed trading robot designed for automated gold trading in MetaTrader 5. It is ideal for aggressive scalping style on low time frames and can be a great tool for both beginners and experienced traders.  DOES NOT USE a grid or martingale. Stoploss and takeprofit are set for each trade. The robot trades during high volatility in the market, which allows you to make a profit in a short time.  Set file  in
CrossMarkets
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Experts
CrossMarkets is an EA that adapts to all markets. With its price action strategy , it manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain   with basic setting  , good on  20 forex markets . The strategy uses a martingale approach with a base multiplier ratio of 1.5 and hedging, which helps to avoid staying in trades for too long. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency pairs in the mark
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Experts
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H is an Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe, implementing neural network methodologies for pattern recognition. The EA uses a systematic approach to gold trading through careful analysis of market conditions and precise trade management. For accurate backtesting results, ensure to set the correct GMT offset in the input parameters Initial Price: $119 Available Licenses: 3 Status: Price increases by $50 after every 5 purchases Next Ti
AmazingScalping
Md Rezaul Huda Reza
Experts
Risultati sorprendenti, proprio come il SOGNO che aspettavi diventasse REALTÀ!!!! Prova la demo e poi acquistala, scommetto che te ne innamorerai! AmazingScalping dovrebbe essere uno dei migliori scalper del 2025. Funziona al meglio con GBPUSD, ma puoi usarlo anche con altre coppie. L'algoritmo alla base continuerà ad acquistare coppie di volta in volta e a generare profitti. Il saldo minimo consigliato è di $1000 e questo EA è valido fino a $100.000. Puoi usarlo anche per la tua società d
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading: rivoluzione nel trading algoritmico. Consulente di trading di nuova generazione per strumenti JPY 1 acquisto = 2 versioni! Acquista AI Quantum Trading su MT5 e ottieni la versione MT4 gratis! Fai trading come preferisci: due piattaforme, un consulente, zero pagamenti in eccesso. Scrivimi in privato dopo l'acquisto e ricevi il tuo regalo! Nell'attuale mondo della tecnologia finanziaria, il trading automatizzato è diventato parte integrante del successo sul mercato. AI Quan
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
Asistant
Salavat Yulamanov
4.92 (12)
Utilità
Pannello di trading per aprire ordini in 1 click! Per aiutare il trader, i set prendono profitti, fermano le perdite, gli ordini Stop e Limit pendenti, i trasferimenti al pareggio, i trail.   C'è anche una chiusura parziale dell'ordine in % Tutti i parametri sono personalizzabili. Installato negli esperti!   Impostazioni           Lotti -- 0,02 Lotto           Stop Loss --- 700 Stop Loss           Take Profit --- 400 Take Profit           UseBreekeven ---- false Pareggio disattivato        
FREE
Trader Novus
Salavat Yulamanov
4.67 (3)
Experts
Advisor Per fare trading sulle News, l'Advisor piazza gli ordini pendenti prima delle news all'orario prestabilito!!! Il valore di soglia è la distanza dal prezzo corrente; quando viene attivata la sospensione, si aprirà un ordine a mercato e la sospensione opposta raddoppierà, solo 3 cicli di aumento! I take e gli stop sono calcolati in modo tale che l'ordine take copra il meno dell'ordine stop e di conseguenza otterremo un + totale !!!   1 modello della situazione, il primo lotto è 0,01, ad
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Indicatori
L'indicatore mostra due coppie diverse su un grafico, progettate per semplificare le informazioni visualizzate,     In grado di lavorare con quasi tutti gli strumenti disponibili nel terminale (non solo coppie di valute, ma anche metalli e materie prime). Caratteristica dell'utilizzo di un metodo di correlazione visiva per qualsiasi        coppia di valute   Sottosimbolo. La coppia di valute viene visualizzata sullo schermo con candele colorate. Questa è la stessa coppia correlata.   Mirroring
FREE
Multi Meter
Salavat Yulamanov
Indicatori
Indicatore di tendenza Un sistema unico per determinare la tendenza per ciascun intervallo temporale, Ti consente di avere un quadro reale della tendenza di qualsiasi coppia di valute su tutti gli intervalli di tempo standard! I quadrati verdi indicano la tendenza ACQUISTA e i quadrati rossi indicano la tendenza VENDITA. Tecnica di trading: se i tempi piccoli sono opposti alla tendenza di quelli più vecchi, allora a causa dell'inerzia del movimento del mercato, entra nei tempi più vecchi come
FREE
Sky Hit
Salavat Yulamanov
Experts
Robot di trading: precisione e disciplina in ogni affare Il consulente lavora secondo la strategia di superare il livello di tendenza e seguire la tendenza, analizzando intervalli di tempo più ampi per la massima precisione. Impostazioni predefinite per broker con 2 cifre decimali su XAUUSD per broker con 3 cifre decimali è necessario aggiungere 0 nelle impostazioni Italiano: TP 45200; Nessuna perdita 3600; Finale 11000; Se è necessario aumentare il lotto al lotto 0,1;       quindi è nec
Vipers
Salavat Yulamanov
Experts
VIPER (Virtually Indestructible Perfectly Engineered Robot) Trading robot: on the author's indicators FixedLots = 0.01; PercentageRisk = 0.1; PercentageRiskBasedOnPointsMovement = 100; ForEvery = 1000; LotsForEveryBalance = 0.01; TakeProfit = 100; Tral = 40; TralStart = 5; TimeStart = 2; TimeEnd = 24; MaxSpread = 42; PipsStep = 42; OpenTime = 1; Magic = 95159; Info = false; SpeedEA = 50; CloseTradesAtPercentageDrawdown; PercentageDrawdown = 5; CloseTradesAtFixedDrawdown; FixedDrawdown = 1000;
FoxFx
Salavat Yulamanov
Experts
Fox è un sistema di trading a griglia di ritracciamento basato sul ritorno dei prezzi alla media utilizzando indicatori RSI, Bande di Bollinger, doppio stocastico da diversi intervalli di tempo!!! Con chiusura basata sul profitto totale con chiusura parziale e copertura delle posizioni. Segnale              https://www.mql5.com/ru/signals/2238212?source=Site+Profile+Seller   Coppie di valute: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Tempi: M15 L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutt
Hitech
Salavat Yulamanov
Experts
Hitech Potente sistema di trading! Trading basato solo sui livelli di supporto e resistenza globali. Inoltre, vengono utilizzati filtri su indicatori proprietari. Per il massimo profitto è inclusa una griglia di ordini con chiusura parziale!!!   Segnale                                        myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn   Coppie di valute: GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, utilizza il lotto minimo Per le coppie di valute di rollback, puoi utilizzar
Loc
Salavat Yulamanov
Experts
Una strategia di trading unica con ordini di blocco positivo. Gli ordini vengono inseriti in un lock e vengono gradualmente chiusi in parti, mantenendo il prezzo in un lock positivo!. Durante il suo funzionamento, il consulente aumenta automaticamente la distanza tra queste posizioni a seconda del movimento dei prezzi. Quando viene raggiunta la distanza specificata, l'EA crea un nuovo "blocco". Questa strategia ti consente di accumulare profitti non fissi. Ciò significa che i profitti delle op
Sky Hit MT5
Salavat Yulamanov
Experts
Robot di trading: precisione e disciplina in ogni affare Il consulente lavora secondo la strategia di superare il livello di tendenza e seguire la tendenza, analizzando intervalli di tempo più ampi per la massima precisione. Impostazioni predefinite per broker con 2 cifre decimali su XAUUSD per broker con 3 cifre decimali è necessario aggiungere 0 nelle impostazioni Italiano: TP 45200; Nessuna perdita 3600; Finale 11000; Se è necessario aumentare il lotto al lotto 0,1;       quindi è nec
Filtro:
85zar
34
85zar 2024.07.09 13:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

hydra5
221
hydra5 2024.07.01 19:18 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

lia
104
lia 2024.06.27 12:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Salavat Yulamanov
13844
Risposta dello sviluppatore Salavat Yulamanov 2024.06.29 12:26
ок
Nazzif
177
Nazzif 2024.06.19 09:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Salavat Yulamanov
13844
Risposta dello sviluppatore Salavat Yulamanov 2024.06.29 12:26
Ок !
Alexandr Nyukhin
353
Alexandr Nyukhin 2024.06.13 16:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Salavat Yulamanov
13844
Risposta dello sviluppatore Salavat Yulamanov 2024.06.14 19:27
thank you very much
Sulton Isroilov
653
Sulton Isroilov 2024.06.12 10:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Artur Bareychev
480
Artur Bareychev 2024.02.11 10:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Deiz
164
Deiz 2024.02.01 07:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Salavat Yulamanov
13844
Risposta dello sviluppatore Salavat Yulamanov 2024.06.14 19:26
Thank you
Rispondi alla recensione