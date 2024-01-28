Hitech MT5
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 15
-
- Alta tecnologia!
- Consulente professionale per ottenere il massimo profitto con il minimo rischio!
- La chiave per la stabilità del mercato:
- Il nostro consulente di trading unisce la potenza del trading algoritmico a un'analisi di mercato approfondita. Il sistema funziona esclusivamente a partire da livelli di supporto e resistenza globali, che vengono formati sulla base di dati a lungo termine, garantendo la massima accuratezza delle voci. Questi non sono semplici livelli, ma "zone di potenza" in cui la probabilità di un rimbalzo dei prezzi è massima, il che riduce al minimo i falsi segnali e aumenta l'affidabilità di ogni operazione.
- Filtri esclusivi per offerte perfette:
- Oltre ai livelli, il sistema utilizza indicatori esclusivi sviluppati dai nostri trader con oltre 10 anni di esperienza. Questi strumenti analizzano:
- Struttura del trend (definizione della fase di mercato),
- Volatilità (filtraggio dei movimenti di rumore),
- Volumi (conferma della potenza del segnale).
- Solo dopo aver superato tutti i filtri il consulente apre un'offerta, garantendo la qualità rispetto alla quantità.
- Strategia per la rete intelligente:
- Per aumentare i profitti è stata implementata una griglia di ordini adattiva con funzione di chiusura parziale:
- Media a livelli elevati: aggiunta di ordini solo in aree con elevata probabilità di inversione.
- Profit-taking automatico: chiusura di una parte delle posizioni al raggiungimento dei livelli target, protezione dei depositi.
- Gradino dinamico della griglia: la distanza tra gli ordini si adatta alla volatilità, riducendo i rischi.
- Vantaggi che saranno apprezzati sia dai principianti che dai professionisti:
- Nessuna emozione, nessun errore: il trading avviene rigorosamente secondo l'algoritmo.
- Segnali
- myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
-
- Per le coppie di valute di rollback, è possibile utilizzare un lotto maggiore di AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
- utilizzare lotto minimo GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD
- Tempi: M15
- Impostazioni
-
- Correggi il lotto se AutoMM=0 Lotti=0,01
-
- Per l'autolot utilizzare Equity Balance
- AutoMM. Aggressivo=1000, Conservatore=7000. 5000
- Recovery Mode True Chiusura parziale dalla griglia generale degli ordini
- Rapporto Martin 2,5 Coefficiente di moltiplicazione dell'ordine
- Griglia FirstNumber Impostazioni livello Linee di supporto a 3 livelli
- Modalità multivaluta OneChartSetup USDCAD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
- Prima di acquistare uno scalper, sii consapevole dei possibili rischi durante il trading
- Non commerciare con soldi presi in prestito e ultimi
- Le performance passate non sono garanzia di redditività futura
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.