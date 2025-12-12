Komut dosyaları: Chart_Period_Changer

Ana zaman dilimlerini değiştirmek için basit komut dosyası. Ana amaç, kısayol tuşları ile geçiş kolaylığıdır.

Author: Olegs Kucerenko

 

Merhaba Karlson,

Grafiğe eklemeye çalıştım ancak eklendikten hemen sonra grafikten kaldırılıyor.

Bana soruna bir çözüm verebilir misiniz? Pls ekli dosyayı bulun

 
Üzgünüm dosya eklenemedi
 

Güzel kod. Basit ama kullanışlı

 

OnInit () içinde bir gösterge tanıtıcısı tanımlanmışsa.

Böyle bir modda grafik dönemini değiştirirseniz nasıl yapılır?

 
MT5 için bir Period dönüştürücü var mı?
 

Merhaba, komut dosyasını gerçekten beğendim. Basit ve MT'nin varsayılan bir işlev olarak sahip olması gereken bir şey. Komut dosyasının aynı anda tüm açık grafikler için zaman dilimlerini değiştirecek şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak ediyordum.


Bunun için period before ve periodnext adlı bir komut dosyası buldum, ancak M1 ve MN1 zaman dilimlerine sahip değil. İkisini birleştirmeye çalıştım ama başarısız oldum.

