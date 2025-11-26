Kütüphaneler: DLL olmadan Dosya Eşleme
Alex, sanal bir dosya tanıtıcısını başka bir iş parçacığına aktarmayı mı öngördün?
Ben bulamadım, eğer varsa, lütfen beni ona yönlendirin.
ZY Ama genel olarak bu iyi bir şey.
O zaman bir şeyi çok iyi anlamıyorum :)
dosyayı kapattıktan sonra başka bir programda açılabileceğini belirtin veya
kapatıldıktan sonra mı yok ediliyor?
ve dosya yok edildiğinde ve bellek serbest bırakıldığında?
Aha anladım, tutamaçları aktaramazsınız, ancak dosya adına göre yeni bir iş parçacığında yeni bir açılış yapabilirsiniz.
Nikolay, tüm bunları neden yaptım? :) tabii ki, farklı yazılımların aynı anda ortak bir dosyaya yazabilmesi/okuyabilmesi için.
Alex, emeklerin için teşekkür ederim. Henüz kullanmayı denemedim, çünkü benim için hala yeni bir konu, okumam gerekiyor (Rashid makaleler önerdi). Ancak şu an için bir sorum var. Konu başlığında - DLL olmadan- vurgulanmış. Ancak kernel32.dll ve msvcrt.dll 'e bir itiraz var. Yani bu çözüm Market için uygun değil mi?
Market için uygun değil (hala sorgulanıyor olsa da), ancak Renat bu tür şeyleri MQL5 standardında uygulamayı düşüneceğini söyledi.
Başlıkta kendi yazdığı dll'ler olmadan demek istedim, sonuçta standart Windows dll'leri kendi yazdıklarından daha güvenlidir.
piyasa için bu çözüm (mevcut kurallara göre) uygun değildir.
ancak piyasa (gerçekten umuyorum) önerdiğim varyantı temel bir varyant olarak kabul edecektir - ex5 kütüphanesinden işlevleri çağıran birUzman Danışman yayınlayabilirsiniz.
Yani, tüm dll çağrıları, piyasada açığa çıkmayan, ancak kod tabanında veya geliştiricinin sitesinde bulunan ex5'e yerleştirilir.
DLL olmadan Dosya Eşleme:
Kendi yazdığı bir DLL'yi kullanmadan doğrudan eşleme ile çalışan MQL5 sınıfı.
Author: ---