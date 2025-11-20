Komut dosyaları: Geçmişi HST'ye kaydet
OFFLINE_RECORD_SIZEneden kullanılır?
ne zaman
int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE;
her zaman 0 ?
OFFLINE_RECORD_SIZEneden kullanılır?
int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE; her zaman 0 olduğunda ?
Tüm bunlar WriteOfflineBar'ı - geçmiş dosyasına veri yazma işlevi - evrensel hale getirmek için yapılır.
Örneğin: geçmişin ortasında bulunan bir çubuğun, örneğin sondan bir önceki çubuğun değerini güncellemeniz gerekiyorsa, bars_back=1 olarak belirtirsiniz ve güncellenir.
Merhaba. Lütfen bu koda bakın:
https://www.mql5.com/en/code/9358
- 2009.12.16
Hızlı cevap için teşekkürler. Bu Renko sistemini Forex piyasasında test ediyorum, ancak sorunum şu ki Brezilya borsasında gerçek zamanlı sinyalim yok, sadece yeni MT5'te, bu yüzden MT4'te Renko Grafiklerini kullanabilmem için .hst dosyasına ihtiyacım var. komut dosyanız veya göstergeniz (savehistoryhst.mq5) ile MT5 aracılığıyla gerçek zamanlı olarak geçmiş verilerle güncellenecek. MQ5'e dönüştürülen periodcon.mq4'ün benzer rutinleri gibi gerçek zamanlı bir veri güncelleme rutini ekleyebilir misiniz? Sonra MT5'te bir grafik açıyorum, komut dosyasını yüklüyorum ve MT4 erişim .hst dosyamı gerçek zamanlı güncellemelerle açıyorum, bu mümkün olur mu?
Teşekkürler!
Hst dosyası MT4'e piyasa ortamında olmayan bir enstrümanın adıyla aktarılırsa, grafik dosyada belirtilenden daha az basamaklı kotasyonlar görüntüler. Örneğin, 5 değil sadece 4.
Bu, fiyat tekliflerinin karşılaştırılmasını engeller. Bu yüzden başka bir yol izleyebiliriz. Mevcut MT4 enstrüman adıyla bir dosya oluşturun ve standart olmayan bir zaman dilimi belirtin, örneğin 11, 23 vb.
Gerekli enstrüman adını ve zaman dilimini ayarlamak için, komut dosyasında ilgili ayarlar vardır.
Geçmişi HST'ye kaydet:
Komut dosyası, teklif geçmişini HST biçiminde kaydeder. Bu dosya biçimi MetaTrader 4 tarafından desteklenir ve terminal teklif geçmişine aktarılabilir veya bağımsız bir grafik olarak açılabilir.
Author: Andriy Voitenko