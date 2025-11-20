Komut dosyaları: Geçmişi HST'ye kaydet

Geçmişi HST'ye kaydet:

Komut dosyası, teklif geçmişini HST biçiminde kaydeder. Bu dosya biçimi MetaTrader 4 tarafından desteklenir ve terminal teklif geçmişine aktarılabilir veya bağımsız bir grafik olarak açılabilir.

Author: Andriy Voitenko

 

OFFLINE_RECORD_SIZEneden kullanılır?

ne zaman

int position=bars_back*OFFLINE_RECORD_SIZE;

her zaman 0 ?

 
Tüm bunlar WriteOfflineBar'ı - geçmiş dosyasına veri yazma işlevi - evrensel hale getirmek için yapılır.

Örneğin: geçmişin ortasında bulunan bir çubuğun, örneğin sondan bir önceki çubuğun değerini güncellemeniz gerekiyorsa, bars_back=1 olarak belirtirsiniz ve güncellenir.

 
Teşekkürler
 
:

Merhaba Bay Voytenko, benim adım Regis Karam, Brezilya'lıyım ve senaryonuzu çok ilginç buldum, burada Brezilya'da metatrader 5'te sadece gerçek zamanlı sinyale sahibiz, bu yüzden grafiklerimizi MT4'te gerçek zamanlı olarak almamda bana yardımcı olabileceğinizi düşündüm. senaryonuz aracılığıyla veya muhtemelen bu komut dosyasını .hst dosyasını (rel-time) güncelleyebilen bir göstergeye çevirin, böylece sistem renko grafiklerimle çevrimiçi çalışabilirim, bu mümkün mü? Çok az MQL5 biliyorum ve bu şekilde çalışan bir göstergeye sahip olmanın ilginç olacağını düşünüyorum, internette buna benzer bir şey bulamadım.
Teşekkürler,

Regis Karam
 
Merhaba. Lütfen bu koda bakın:

https://www.mql5.com/en/code/9358

https://www.mql5.com/en/code/10766

Renko Charts
Renko Charts
  • oylar: 10
  • 2009.12.16
  • baramantan
  • www.mql5.com
The Renko chart has been created by the Japanese Traders. The main feature of the Renko Charts is that it doesn't use the time and volume.
 

Hızlı cevap için teşekkürler. Bu Renko sistemini Forex piyasasında test ediyorum, ancak sorunum şu ki Brezilya borsasında gerçek zamanlı sinyalim yok, sadece yeni MT5'te, bu yüzden MT4'te Renko Grafiklerini kullanabilmem için .hst dosyasına ihtiyacım var. komut dosyanız veya göstergeniz (savehistoryhst.mq5) ile MT5 aracılığıyla gerçek zamanlı olarak geçmiş verilerle güncellenecek. MQ5'e dönüştürülen periodcon.mq4'ün benzer rutinleri gibi gerçek zamanlı bir veri güncelleme rutini ekleyebilir misiniz? Sonra MT5'te bir grafik açıyorum, komut dosyasını yüklüyorum ve MT4 erişim .hst dosyamı gerçek zamanlı güncellemelerle açıyorum, bu mümkün olur mu?

Teşekkürler!

 

Hst dosyası MT4'e piyasa ortamında olmayan bir enstrümanın adıyla aktarılırsa, grafik dosyada belirtilenden daha az basamaklı kotasyonlar görüntüler. Örneğin, 5 değil sadece 4.

Bu, fiyat tekliflerinin karşılaştırılmasını engeller. Bu yüzden başka bir yol izleyebiliriz. Mevcut MT4 enstrüman adıyla bir dosya oluşturun ve standart olmayan bir zaman dilimi belirtin, örneğin 11, 23 vb.

Gerekli enstrüman adını ve zaman dilimini ayarlamak için, komut dosyasında ilgili ayarlar vardır.

 
Harika bir senaryo! Teşekkür ederim.
 
Harika bir araç! Yazdırılan bazı hata mesajlarını tanımlamak için Chat GPT'yi kullanmak zorunda kaldım, ancak sonunda çalışmasını sağladım. Çok teşekkür ederim.
