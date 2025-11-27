"MQL5'te emir yerleştirme" makalesi için tartışma
Merhaba,
harika bir metin, teşekkürler.
1 küçük hata buldum:
TRADE_ACTION_SLTP altındaki kutuya iki kez request.sl yazmışsınız, ikincisi satır sonundaki yorumda belirtildiği gibi request.tp olmalıdır.
Saygılarımla,
Gunther
- www.mql5.com
Merhaba,
Harika bir metin, teşekkürler.
1 küçük hata buldum:
TRADE_ACTION_SLTP altındaki kutuya iki kez request.sl yazmışsınız, ikincisi satır sonundaki yorumda belirtildiği gibi request.tp olmalıdır.
Saygılarımla,
Gunther
Merhaba,
Nazik yorumunuz için teşekkür ederiz. Haklısınız, bu bir hatadır ve dikkate alınacaktır.
Saygılarımla,
Kodunuzu kullanarak bir enstrüman için basit bir emir yazıyorum!
double price = 94500;
double stopLoss = fiyat - (500 * _Point);
double takeProfit = fiyat + (1000 * _Point);
ulong bilet = trade.OrderOpen(
"SiM4", // sembol
GetLastError() = 0 döndürür ve sipariş verilmez ve anlaşma olmaz
Aracıdan sipariş verirken özel bir erişim belirteci belirtmek gerekli mi?
Merhaba Abdel Maaboud,
Bu öğreticiyi yazma nezaketiniz için teşekkür ederim.
Bu öğretici sadece emir yerleştirmeyi verir. Makalenizde pozisyon kapatma(kar alma veya zarar kesme) için herhangi bir kod var mı?
Saygılarımla,
Ahmad Juniar
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makaleye göz atın: MQL5'te emir yerleştirme.
Emir: Belirli bir fiyattan belirli bir hacimde bir alış veya satış işlemi açmak için işlem sunucusu tarafından alınan bir taleptir. Piyasa emri ve bekleyen emir olmak üzere iki tür emir vardır.
Bekleyen emirler aşağıdaki türlerden oluşur:
Bir emir yerleştirildiğinde, ister piyasa ister bekleyen emir olsun, MetaTrader 5'teki Araç Kutusunun “İşlem” sekmesinden bulunabilir. Aşağıda bir örnek verilmiştir.
Bir emir gerçekleştirilmeden kapatıldığında veya iptal edildiğinde, Araç Kutusunun “Geçmiş” sekmesinden bulunabilir.
MQL5 ile mevcut bir pozisyonu değiştirmek istediğimizde, bu emirlerle daha sonra emir değiştirmeyi ele alırken göreceğimiz gibi ilgilenmemiz gerekir.
Yazar: Mohamed Abdelmaaboud