"MQL5'te emir yerleştirme" makalesi için tartışma

Yeni makaleye göz atın: MQL5'te emir yerleştirme.

Herhangi bir alım-satım sistemi oluştururken, verimli bir şekilde çözülmesi gereken bir görev vardır. Bu görev, emirlerin yerleştirilmesi veya bunların alım-satım sistemi tarafından otomatik olarak yönetilmesidir. Makale, verimli emir yerleştirme açısından bir alım-satım sisteminin oluşturulmasını ele almaktadır.

Emir: Belirli bir fiyattan belirli bir hacimde bir alış veya satış işlemi açmak için işlem sunucusu tarafından alınan bir taleptir. Piyasa emri ve bekleyen emir olmak üzere iki tür emir vardır.

  • Piyasa emri: Mevcut piyasa fiyatından hemen gerçekleştirilebilir bir emirdir.
  • Bekleyen emir: İşlemin gerçekleştirileceği fiyat ve zaman ile ilgili önceden belirlenmiş koşullarda işlemi gerçekleştiren bir emirdir. 

Bekleyen emirler aşağıdaki türlerden oluşur:

    • Buy Stop: Mevcut piyasa fiyatından daha yüksek olan belirli bir fiyattan alış için bir bekleyen emridir.
    • Buy Limit: Mevcut piyasa fiyatından daha düşük olan belirli bir fiyattan alış için bir bekleyen emirdir.
    • Sell Stop: Mevcut piyasa fiyatından daha düşük olan belirli bir fiyattan satış için bir bekleyen emirdir.
    • Sell Limit: Mevcut piyasa fiyatından daha yüksek olan belirli bir fiyattan satış için bir bekleyen emirdir.

Bir emir yerleştirildiğinde, ister piyasa ister bekleyen emir olsun, MetaTrader 5'teki Araç Kutusunun “İşlem” sekmesinden bulunabilir. Aşağıda bir örnek verilmiştir.

İşlem sekmesi

Bir emir gerçekleştirilmeden kapatıldığında veya iptal edildiğinde, Araç Kutusunun “Geçmiş” sekmesinden bulunabilir.

Geçmiş sekmesi

MQL5 ile mevcut bir pozisyonu değiştirmek istediğimizde, bu emirlerle daha sonra emir değiştirmeyi ele alırken göreceğimiz gibi ilgilenmemiz gerekir.

Yazar: Mohamed Abdelmaaboud

 

Merhaba,


harika bir metin, teşekkürler.

1 küçük hata buldum:

TRADE_ACTION_SLTP altındaki kutuya iki kez request.sl yazmışsınız, ikincisi satır sonundaki yorumda belirtildiği gibi request.tp olmalıdır.


Saygılarımla,

Gunther

Merhaba,

Nazik yorumunuz için teşekkür ederiz. Haklısınız, bu bir hatadır ve dikkate alınacaktır.


Saygılarımla,

 
merhaba!
Kodunuzu kullanarak bir enstrüman için basit bir emir yazıyorum!


double price = 94500;

double stopLoss = fiyat - (500 * _Point);

double takeProfit = fiyat + (1000 * _Point);


ulong bilet = trade.OrderOpen(

"SiM4", // sembol

ORDER_TYPE_BUY, // sipariş tipi
1.0, // sipariş hacmi
price, // StopLimit fiyatı
stopLoss, // uygulama fiyatı
takeProfit, // Zararı Durdur fiyatı
NULL
);
GetLastError() = 0 döndürür ve sipariş verilmez ve anlaşma olmaz
Aracıdan sipariş verirken özel bir erişim belirteci belirtmek gerekli mi?

 
rurubest #:
GetLastError() = 0 döndürür ve emir verilmez ve işlem olmaz
Aracıdan bir emir verirken özel bir erişim belirteci belirtmek gerekli midir?
Günlüklere bakın ve OrderSend uygulamasının sonucunu analiz edin.
 

Merhaba Abdel Maaboud,

Bu öğreticiyi yazma nezaketiniz için teşekkür ederim.

Bu öğretici sadece emir yerleştirmeyi verir. Makalenizde pozisyon kapatma(kar alma veya zarar kesme) için herhangi bir kod var mı?

Saygılarımla,

Ahmad Juniar

Değerli ve detaylı eğitiminiz için çoooook çoooook teşekkür ederim. Bana tonlarca zaman ve araştırma kazandırdınız. Tekrar teşekkür ederim!
