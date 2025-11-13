Göstergeler: DoğrusalRegresyon

DoğrusalRegresyon:

Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem tipik olarak "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.

DoğrusalRegresyon

Author: Nikolay Kositsin

 
Çok iyi.... fiyatların scalping limit çizgilerini ne zaman geçtiğini gözlemlemenin yanı sıra, fiyat trend kanalını da açıkça görebiliriz.
 

Bu göstergeleri bir stratejiye MQL5'e nasıl yükleyebilirim? whit iCustom'ı yüklemeye çalıştığımda bana bir hata veriyor herhangi bir öneri?

 
financebarny #:

Geç yanıtım için özür dilerim, ancak bu gösterge gösterge tamponları olmadan nesneleri çizer. iCustom yalnızca gösterge tamponlarını çağırır.

iBarShift ve ObjectGetValueByTime'a bir göz atın, bunları değişkenler aracılığıyla birbirine bağlayın, her satır için çubuk kaydırma değerlerini kendi tampon dizisine (bir döngü içinde) atayın ve ardından her satırın kaydırma değerlerine bir tampon olarak erişebileceksiniz.

Documentation on MQL5: Timeseries and Indicators Access / iTime
  www.mql5.com
iTime - Timeseries and Indicators Access - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Bu kanala bayılıyorum. Paylaşım için teşekkürler.
