Göstergeler: DoğrusalRegresyon

Bu göstergeleri bir stratejiye MQL5'e nasıl yükleyebilirim? whit iCustom'ı yüklemeye çalıştığımda bana bir hata veriyor herhangi bir öneri?
Geç yanıtım için özür dilerim, ancak bu gösterge gösterge tamponları olmadan nesneleri çizer. iCustom yalnızca gösterge tamponlarını çağırır.
iBarShift ve ObjectGetValueByTime'a bir göz atın, bunları değişkenler aracılığıyla birbirine bağlayın, her satır için çubuk kaydırma değerlerini kendi tampon dizisine (bir döngü içinde) atayın ve ardından her satırın kaydırma değerlerine bir tampon olarak erişebileceksiniz.
DoğrusalRegresyon:
Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem tipik olarak "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.
Author: Nikolay Kositsin