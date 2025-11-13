Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5430: Blend2D ile güçlendirilmiş gelişmiş grafikler
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 14 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu sürüm, fiyat grafikleri oluşturulurken kullanılan grafik motoruna büyük bir yükseltme getiriyor. Eski GDI çerçevesi, grafiklerin ve göstergelerin önemli ölçüde daha hızlı ve akıcı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan modern Blend2D motoruyla değiştirildi. Gelişmiş render algoritmaları ve donanım optimizasyonu desteği ile Blend2D, yüksek çözünürlüklü ekranlar da dahil olmak üzere tüm sistemlerde net, ayrıntılı görseller, doğru şeffaflık işleme ve istikrarlı performans sunar.
Ayrıca, matrisler ve vektörlerle çalışmak için eklenen yaklaşık 20 yeni fonksiyon ile MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesi desteğini genişlettik.
Platformun web sürümünü de iyileştirerek daha fazla kararlılık ve güvenlik sağladık. Kullanıcılar artık hacim görüntülenme modunu doğrudan emir defterinden değiştirebiliyor.
MetaTrader 5 müşteri terminali
Daha yüksek performans
Blend2D, modern render mimarisini kullanır ve çok çekirdekli CPU'lardan verimli bir şekilde yararlanarak çok sayıda nesne mevcut olsa bile grafiklerin ve göstergelerin akıcı bir şekilde render edilmesini sağlar.
Donanım hızlandırma ve CPU optimizasyonu
Modern komut setleri (SSE, AVX) için optimize edilen Blend2D, bu optimizasyonları desteklemeyen GDI ile karşılaştırıldığında görselleştirmeyi önemli ölçüde hızlandırır.
Net ve akıcı görseller
Gelişmiş kenar yumuşatma ve hassas renk işleme, özellikle yakınlaştırma yaparken veya yüksek çözünürlüklü (HiDPI, 4K) ekranlar kullanırken fark edilen pürüzsüz çizgiler, yumuşak geçişler ve görsel olarak temiz grafikler sağlar.
Modern efektler ve şeffaflık
Blend2D, alfa kompozisyonunu ve gelişmiş renk kontrollerini destekleyerek yarı saydam öğelere, gölgelere ve diğer modern görsel efektlere olanak tanır.
Birleşik ve kararlı render
Blend2D, işletim sistemi sürümü veya video sürücüsü yapılandırmasından bağımsız olarak tüm sistemlerde istikrarlı render sağlar.
MetaTrader 5 Web Terminali
Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.