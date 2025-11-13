Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5430: Blend2D ile güçlendirilmiş gelişmiş grafikler

MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 14 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.

Bu sürüm, fiyat grafikleri oluşturulurken kullanılan grafik motoruna büyük bir yükseltme getiriyor. Eski GDI çerçevesi, grafiklerin ve göstergelerin önemli ölçüde daha hızlı ve akıcı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan modern Blend2D motoruyla değiştirildi. Gelişmiş render algoritmaları ve donanım optimizasyonu desteği ile Blend2D, yüksek çözünürlüklü ekranlar da dahil olmak üzere tüm sistemlerde net, ayrıntılı görseller, doğru şeffaflık işleme ve istikrarlı performans sunar.

Ayrıca, matrisler ve vektörlerle çalışmak için eklenen yaklaşık 20 yeni fonksiyon ile MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesi desteğini genişlettik.

Platformun web sürümünü de iyileştirerek daha fazla kararlılık ve güvenlik sağladık. Kullanıcılar artık hacim görüntülenme modunu doğrudan emir defterinden değiştirebiliyor.


MetaTrader 5 müşteri terminali

  1. Terminal: Fiyat grafikleri oluşturulurken kullanılan grafik motoru güncellendi. Eski GDI çerçevesi modern Blend2D motoru ile değiştirildi.

    Daha yüksek performans
    Blend2D, modern render mimarisini kullanır ve çok çekirdekli CPU'lardan verimli bir şekilde yararlanarak çok sayıda nesne mevcut olsa bile grafiklerin ve göstergelerin akıcı bir şekilde render edilmesini sağlar.

    Donanım hızlandırma ve CPU optimizasyonu
    Modern komut setleri (SSE, AVX) için optimize edilen Blend2D, bu optimizasyonları desteklemeyen GDI ile karşılaştırıldığında görselleştirmeyi önemli ölçüde hızlandırır.

    Net ve akıcı görseller
    Gelişmiş kenar yumuşatma ve hassas renk işleme, özellikle yakınlaştırma yaparken veya yüksek çözünürlüklü (HiDPI, 4K) ekranlar kullanırken fark edilen pürüzsüz çizgiler, yumuşak geçişler ve görsel olarak temiz grafikler sağlar.

    Modern efektler ve şeffaflık
    Blend2D, alfa kompozisyonunu ve gelişmiş renk kontrollerini destekleyerek yarı saydam öğelere, gölgelere ve diğer modern görsel efektlere olanak tanır.

    Birleşik ve kararlı render
    Blend2D, işletim sistemi sürümü veya video sürücüsü yapılandırmasından bağımsız olarak tüm sistemlerde istikrarlı render sağlar.


    Grafikler artık yeni Blend2D motoru kullanılarak oluşturuluyor


  2. MQL5: Seviye 2 lineer cebir hesaplamaları (matris-vektör) gerçekleştiren matris metotları eklendi: BLAS Seviye 2:

    • BlasL2GeMV - matris-vektör çarpımı
    • BlasL2GeR - rank-1 güncellemesi
    • BlasL2GeRC - rank-1 eşlenik güncellemesi
    • BlasL2SyMV - simetrik bir matris için matris-vektör çarpımı
    • BlasL2SyR - simetrik bir matrisin rank-1 güncellemesi
    • BlasL2SyR2 - simetrik bir matrisin rank-2 güncellemesi
    • BlasL2HeMV - bir Hermit matrisi için matris-vektör çarpımı
    • BlasL2HeR - bir Hermit matrisinin rank-1 eşlenik güncellemesi
    • BlasL2HeR2 - bir Hermit matrisinin rank-2 eşlenik güncellemesi
    • BlasL2TrMV - bir üçgen matris kullanan matris-vektör çarpımı

  3. MQL5: Seviye 3 lineer cebir hesaplamaları (matris-vektör) gerçekleştiren matris metotları eklendi: BLAS Seviye 3:

    • BlasL3GeMM - genel matrisler için matris-matris çarpımı
    • BlasL3SyMM - A girdi matrisinin simetrik olduğu matris-matris çarpımı
    • BlasL3HeMM - A girdi matrisinin Hermit olduğu matris-matris çarpımı
    • BlasL3TrMM - A girdi matrisinin üçgen olduğu matris-matris çarpımı
    • BlasL3SyRK - simetrik rank-k güncellemesi
    • BlasL3HeRK - Hermit rank-k güncellemesi
    • BlasL3SyR2K - simetrik rank-2k güncellemesi
    • BlasL3HeR2K - Hermit rank-2k güncellemesi

  4. MQL5: Bazı durumlarda uzaktaki ana bilgisayarla bağlantının kesilmesine neden olabilen WebRequest sorunu düzeltildi.
  5. MQL5: Değişkenler başlatılmadığında meydana gelebilen nadir bir çökme düzeltildi.
  6. MQL5: IntegerToString fonksiyonu kullanılırken meydana gelebilen nadir bir çökme düzeltildi.
  7. Sınayıcı: Görsel test sırasında EventChartCustom çağrıldığında özel olayların yinelenmesi düzeltildi.
  8. Sınayıcı: Zorunlu test sonlandırması sırasında IsStopped davranışı düzeltildi.

MetaTrader 5 Web Terminali

  1. Emir defterinde hacim görüntüleme modunu değiştirme özelliği eklendi. Lot veya birim cinsinden hacmi görüntülemek için üst paneldeki düğmeyi kullanın.


    Emir defterinde hacim görüntüleme modunu değiştirme


  2. Mobil cihazlarda emir defterini görüntülerken yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  3. Bir işlem başarısız olduğunda (örneğin, yetersiz fon) işlem iletişim kutusundaki mevcut fiyatın görüntülenmesi düzeltildi. Önceden, bu tür durumlarda sıfır fiyat gösterilebiliyordu.
  4. Tarayıcıda veri depolama güvenliği artırıldı. 


