Uzman Danışmanlar: EQUILIBRIUM-2011
Yazar: Ivan Ivanov
"Dezavantajı yeniden başlatma anıdır. Ardından "BestBallance" değişkeni iptal edilir. Mevcut kayıp %10'dan büyükse, kayıpla kapanmaya yol açar. Çözüm : "OnInit" içinde daha büyük bir değer ayarlayabilirsiniz."
Neden GLOBAL bir değişken kullanmıyorsunuz? Yeniden başlatıldığında korunacaktır.
Aslında onu "extern" yapmaya çalıştım. O zaman herhangi bir değer ayarlayabilirsiniz, ancak şampiyona için uygun olmadığı ortaya çıktı - giriş başlangıçtan sonra kullanılamaz.
Bana öyle geliyor ki "çözüm" bu olmalı, çünkü bu şekilde yeniden başlatma anında programın davranışını etkileyebilirsiniz.
Elbette, terminal ve EA'nın yeniden başlatılmasından bağımsız olarak korunan "Global İstemci Terminal Değişkenleri"nden bahsediyordum.
geriye dönük test edildi ve optimizasyon denendi
maksimum düşüşlerle dik artışlar fark ettim
kodu kontrol etti
-> "d'Alembert bahis sistemini" keşfetti
uzman kodu için teşekkürler, ama... bahis sistemleri sadece kumarbazlar içindir :-(
ATC için oluşturulmuştur, bu nedenle içinde bir bahis sistemi olması önemli değildir - söz konusu olan para değildir.
Merhaba! Lütfen bana bu EA'nın hangi değişkenden bahsettiğini ve ona hangi değeri atayacağımı söyleyebilir misiniz?
Teşekkür ederim.
EQUILIBRIUM-2011:
Risk sınırlamalı çoklu para birimi "gridder" (2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nda sunulan ve güncellenen sürüm).
