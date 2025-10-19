Komut dosyaları: sSyncScroll
Dmitry, senaryo için çok teşekkür ederim!
Belki de betiğinizi bir gösterge olarak da yapma olasılığı vardır, böylece sürekli olarak grafiklerde yer alır ve zaman dilimlerini değiştirirken kaybolmaz.
Saygılarımla, Eduard.
Sevgili Dmitry, bu senaryo için teşekkür ederim. Ve bir sorum var.
Dmitry, saygın uzmanların yanı sıra,
Bu komut dosyasının grafikleri 1 adımda 4 mumdan değil, 1 adımda 1 mumdan nasıl kaydıracağını söyleyebilir misiniz? Örneğin, açık 5 dakikalık grafiklerim var ve sağ oka basarsam 8: 00'dan 8: 20'ye atlıyorum.
Kodu kendim çözmeye çalıştım ama MT5 dilini henüz çok iyi bilmiyorum, anlayamadım, bu yüzden tavsiye istemeye karar verdim.
Çok teşekkür ederim.
Harika bir senaryo, gerçekten kullanmak istiyorum ama MT4 kullanıyorum. Senaryoyu MT4 olarak değiştirmek mümkün mü?
İyi günler,
Robert
mq4 dosyası olarak kaydedin, satır ekleyin
dosyanın başına getirin ve işte buradasınız: çalışacaktır
Ya da ektekini kullanın (yukarıda anlatılanı yapın)
F12 ve Shift+F12
sSyncScroll:
Grafiklerin eşzamanlı kaydırılması için komut dosyası.
Author: Dmitry Fedoseev