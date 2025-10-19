Komut dosyaları: sSyncScroll

sSyncScroll:

Grafiklerin eşzamanlı kaydırılması için komut dosyası.

sSyncScroll

Author: Dmitry Fedoseev

 

Dmitry, senaryo için çok teşekkür ederim!

Belki de betiğinizi bir gösterge olarak da yapma olasılığı vardır, böylece sürekli olarak grafiklerde yer alır ve zaman dilimlerini değiştirirken kaybolmaz.

Saygılarımla, Eduard.

 

Sevgili Dmitry, bu senaryo için teşekkür ederim. Ve bir sorum var.

Dmitry, saygın uzmanların yanı sıra,

Bu komut dosyasının grafikleri 1 adımda 4 mumdan değil, 1 adımda 1 mumdan nasıl kaydıracağını söyleyebilir misiniz? Örneğin, açık 5 dakikalık grafiklerim var ve sağ oka basarsam 8: 00'dan 8: 20'ye atlıyorum.

Kodu kendim çözmeye çalıştım ama MT5 dilini henüz çok iyi bilmiyorum, anlayamadım, bu yüzden tavsiye istemeye karar verdim.

Çok teşekkür ederim.

 
Hiç çalışıyor mu? Geçenlerde bunun da bozuk olduğunu yazmıştım.
 
Finik:

Dmitry'nin yanı sıra saygın uzmanlar,

Bu komut dosyasının grafikleri 1 adımda 4 mumla değil, 1 adımda 1 mumla nasıl kaydıracağını söyleyebilir misiniz? Örneğin, açık 5 dakikalık grafiklerim var ve sağ oka basarsam 8:00'den 8:20'ye atlıyorum.

F12 ve Shift+F12
 

Harika bir senaryo, gerçekten kullanmak istiyorum ama MT4 kullanıyorum. Senaryoyu MT4 olarak değiştirmek mümkün mü?


İyi günler,


Robert

 
mq4 dosyası olarak kaydedin, satır ekleyin

#property strict

dosyanın başına getirin ve işte buradasınız: çalışacaktır

Ya da ektekini kullanın (yukarıda anlatılanı yapın)

Dosyalar:
ssyncscroll.mq4  8 kb
 
Andrey Khatimlianskii:
F12 ve Shift+F12
Teşekkür ederim.
 
Merhaba, AUTOSCROLL özelliğini devre dışı bırakmak mümkün mü? Lütfen bana bu konuda yardımcı olun.
 
Yeni bir fiyat teklifi geldiğinde, grafiği sağa kaydırır. Aynı zamanda, yeni tiklerin gelişindeki grafik kaydırması devre dışı bırakılır. Komut dosyasının kendisi tarafından devre dışı bırakılır. Düzeltmeye çalışabilirim, ancak lütfen kodun hangi bölümünün bundan sorumlu olduğu konusunda bana bir ipucu verin. MQL 5'te yeniyim
 
Bu, Backtesting'im için çok yardımcı oldu, Bu senaryo için çok teşekkür ederim , Sen Fcking BEST'sin!
