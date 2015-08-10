Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 14
Kulağa inanılmaz geliyor.
Muhtemelen ne demek istediğimi anlamadığın için.
Pekala, açıkla.
Bunların hepsi, Expert Advisor'ın tek bir çalışmasında yapılır.
Bu kütüphaneyi kullanıyor musunuz https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
hayır kendi bisikletim var
Açıkça, ama prensibin aynı olduğunu doğru mu anladım!?
Danışmana, belirli bir zaman aralığında danışmanın çalışmasını engelleyecek bir işlev ekleyememenizin nedenini anlayamıyorum - == 1 değişkeniyle 4 yıl alıyoruz, ilk 3 yılı test ediyoruz ve == 2 değişkeni ile dördüncü yıl, ardından Excel'de beş dakika boyunca size net bir resim verir...
Bunların hepsi, Expert Advisor'ın tek bir çalışmasında yapılır.
Hayır, sen hatalısın.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Örnek verilerden sonra ayrılan verilerin küçük bir kısmı kaydedilen sonuçlarla test edilir. Numune içi zaman penceresi, numune dışı testi tarafından kapsanan süre tarafından ileri kaydırılır ve işlem tekrarlanır.
Onlar. vardiyadan sonra optimizasyon süreci baştan başlar. Tek bir koşu yok, birçoğu var ve her yenisi aynı parametre seti ile tekrarlanıyor ve anında bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani hiçbir şey taklit edilmiyor.
Ayrıca, örneğin Amibroker'ın (resmini vermiş olduğunuz) her bir değişkeni sırayla mı yoksa hepsini aynı anda mı optimize ettiği hiç belli değil, ki bu çok sayıda değişken olduğunda önemlidir.
