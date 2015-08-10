Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 14

Youri Tarshecki :
Kulağa inanılmaz geliyor.
Muhtemelen ne demek istediğimi anlamadığın için.
 
Комбинатор :
Muhtemelen ne demek istediğimi anlamadığın için.
Pekala, açıkla.
 
Youri Tarshecki :
Pekala, açıkla.

Bunların hepsi, Expert Advisor'ın tek bir çalışmasında yapılır.

 
Комбинатор :

Bunların hepsi, Expert Advisor'ın tek bir çalışmasında yapılır.

Bu kütüphaneyi kullanıyor musunuz https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Оптимизация параметров эксперта на лету - мечта трейдера
 
-Aleks- :
Bu kütüphaneyi kullanıyor musunuz https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
hayır kendi bisikletim var
 
Комбинатор :
hayır kendi bisikletim var

Açıkça, ama prensibin aynı olduğunu doğru mu anladım!?

Danışmana, belirli bir zaman aralığında danışmanın çalışmasını engelleyecek bir işlev ekleyememenizin nedenini anlayamıyorum - == 1 değişkeniyle 4 yıl alıyoruz, ilk 3 yılı test ediyoruz ve == 2 değişkeni ile dördüncü yıl, ardından Excel'de beş dakika boyunca size net bir resim verir...

 
Комбинатор :

Bunların hepsi, Expert Advisor'ın tek bir çalışmasında yapılır.

Hayır, sen hatalısın.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

Örnek verilerden sonra ayrılan verilerin küçük bir kısmı kaydedilen sonuçlarla test edilir. Numune içi zaman penceresi, numune dışı testi tarafından kapsanan süre tarafından ileri kaydırılır ve işlem tekrarlanır.

Onlar. vardiyadan sonra optimizasyon süreci baştan başlar. Tek bir koşu yok, birçoğu var ve her yenisi aynı parametre seti ile tekrarlanıyor ve anında bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani hiçbir şey taklit edilmiyor.

Ayrıca, örneğin Amibroker'ın (resmini vermiş olduğunuz) her bir değişkeni sırayla mı yoksa hepsini aynı anda mı optimize ettiği hiç belli değil, ki bu çok sayıda değişken olduğunda önemlidir.

 
Youri Tarshecki :

Hayır, sen hatalısın.

Kendi Wikipedia'nızda daha fazlasını öğrenin. Akıllıca boşanmışlar ama burunlarının altında yazılanları okumayı unutmuşlar.
 
Комбинатор :
Kendi Wikipedia'nızda daha fazlasını öğrenin. Akıllıca boşanmışlar ama burunlarının altında yazılanları okumayı unutmuşlar.

İşlem sonraki zaman dilimlerinde tekrarlanabilir . Aşağıdaki çizim işlemin nasıl çalıştığını gösterir.

Tekrarlandı, Carl!

https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html

 
Youri Tarshecki :

Hayır, sen hatalısın.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

Örnek verilerden sonra ayrılan verilerin küçük bir kısmı kaydedilen sonuçlarla test edilir. Numune içi zaman penceresi, numune dışı testi tarafından kapsanan süre tarafından ileri kaydırılır ve işlem tekrarlanır.

Onlar. vardiyadan sonra optimizasyon süreci baştan başlar. Tek bir koşu yok, birçoğu var ve her yenisi aynı parametre seti ile tekrarlanıyor ve anında bir şeyi değiştiremezsiniz. Yani hiçbir şey taklit edilmiyor.

Ayrıca, örneğin Amibroker'ın (resmini vermiş olduğunuz) her bir değişkeni sırayla mı yoksa hepsini aynı anda mı optimize ettiği hiç belli değil, ki bu çok sayıda değişken olduğunda önemlidir.

1998'den 2008'e kadar olan serilerden, 1998-2001 dönemi için en iyi olanı alınır ve 2002 sonucu elde edilen özsermayeye kaydedilir, ardından 1999-2002 için en iyi olanı alınır ve 2003 sonucu eklenir. öncekine vb. Birçok koşu tarih boyunca önceden elde edilmiştir. Esasen bir banal sürgülü pencere. Burada sihir ve tekrar yoktur.
