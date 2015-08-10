Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 13

Yeni yorum
 
Youri Tarshecki :

"Montecarl" kullanarak minimumu belirlediğinizi varsayalım. Hikayeniz ne kadar uzun olmalı? GRAM'DA NE KADAR HAZIRLANIR? Optimizasyon segmentini hesaplamanın gerçek bir yolunu gösterene kadar - söylenen her şey sadece KENDİNİ ALDANMA ve iyi bilinen konularda şarkı sözleridir. Eşitlik, daha önce de söylediğim gibi, sizi uyumdan kurtarmaz. Tüm mantığınız tek bir çözüme götürür - TÜM geçmiş üzerinde test edin. Ancak yine de bu konuda kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Ne için? İleriye ihtiyacınız yoksa, mevcut tüm geçmişi test edin ve "stat güvenilirliğiniz" maksimum olacaktır.

Yöntemim basit, bir alanda alınan forward miktarını farklı adımlarla karşılaştırıyorum. En iyi sonuç, en iyi test adımını verir. Neyle neyi karşılaştırıyorsun?

Öz sermaye türü hiçbir şekilde yeterli bir koşul değildir. Daha önce, büyük eşitliğin uydurmanın sonucu olabileceğini göstermiştim. Ve forvetiniz böyle donanımlı bir aracı kaçıracak. Basit bir örnek: Stratejinin genel özsermaye kalitesi oldukça yüksek olduğundan, bu TS'nin 1 yıllık bir periyoduna sahip ileriye dönük bir test geçilecektir:


Hatta yarı yıllık ileri geçilecek. Ancak bu onu daha tatlı yapmaz, çünkü TS takılıdır.

 
Youri Tarshecki :


Yöntemim basit, bir alanda alınan forward miktarını farklı adımlarla karşılaştırıyorum. En iyi sonuç, en iyi test adımını verir. Soyut muhakemeye değil, maksimum kâra ihtiyacım olduğu için, ileriye dönük kârı karşılaştırırım. Neyle neyi karşılaştırıyorsun?

bu diğer her şey uygun) Manuel, zaman alıcı, ancak uygun. Geri test bölgesinin genişliği toptandır, amaç fonksiyonu forvetin karıdır. Onlar. çeşitli seçenekler arasında sıralama yaparak, tarihteki en iyi olanı bulursunuz, ancak bu periyodikliğin (seçilen arka test pencere genişliğine gömülü) bir kalıp olduğundan ve gelecekte anlamlı olacağından nasıl emin olabilirsiniz?
 
Lanet olsun, tarih boyunca ileriye doğru yapıştırmayı alın ve analiz edin.
 
омбинатор :
Kahretsin, tarih boyunca ileriye doğru yapıştırmayı al ve analiz et.

"İleri dikiş" zaten daha ilginç. Ve ileriye nasıl yapıştıracaksınız? Manuel olarak mı? Bunu otomatik olarak yapabilen tek bir program benim için bilinmiyor.

 
Youri Tarshecki :

Bu mantıkla en iyi optimizasyon türü son 20 yıldır. Ve 100 için daha da iyi. Fiyat grafiğinin doğası, kural olarak, zamanla değişir. Tarihin derinliğinin seçimi ayrı bir konudur. Ama forvetlerin çok olması gerektiği kesin.

347
2015.07.28 12:12 TR
Youri Tarshecki :


Yöntemim basit, bir alanda alınan forward miktarını farklı adımlarla karşılaştırıyorum. En iyi sonuç, en iyi test adımını verir. Soyut muhakemeye değil, maksimum kâra ihtiyacım olduğu için, ileriye dönük kârı karşılaştırırım. Neyle neyi karşılaştırıyorsun?

bu diğer her şey uygun) Manuel, zaman alıcı, ancak uygun. Geri test bölgesinin genişliği toptandır, amaç fonksiyonu forvetin karıdır. Onlar. çeşitli seçenekler arasında sıralama yaparak, tarihteki en iyi olanı bulursunuz, ancak bu periyodikliğin (seçilen arka test pencere genişliğine gömülü) bir kalıp olduğundan ve gelecekte anlamlı olacağından nasıl emin olabilirsiniz?
Gümrük Birliği'nin kendisi pazarın değişen doğasına uyum sağlamalıdır. Parametrelerin sürekli numaralandırılması sorunu çözmez https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 03:35 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
Chart EURUSD, M5, 2015.07.31 03:35 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.31 03:35 UTC.
 
Youri Tarshecki :

"İleri dikiş" zaten daha ilginç. Ve ileriye nasıl yapıştıracaksınız? Manuel olarak mı? Bunu otomatik olarak yapabilen tek bir program benim için bilinmiyor.

Ben gitmiyorum :) Hemen bir yapıştırıcı alıyorum. Evet, çok daha zor, evet, optimizasyonu taklit eden bir motor yazmanız gerekiyor, ancak hemen hemen hemen güvenebileceğiniz bir sonuç çıkıyor.
 
Комбинатор :
Ben gitmiyorum :) Hemen bir yapıştırıcı alıyorum. Evet, çok daha zor, evet, optimizasyonu taklit eden bir motor yazmanız gerekiyor, ancak hemen hemen hemen güvenebileceğiniz bir sonuç çıkıyor.
Ve optimizasyonu "öykünmek" ne anlama geliyor? Onlar. tıklayıcı basitçe MT terminalini dürter, ancak daha sonra yalnızca resimler yapıştırılabilir. Veya optimize edicinin çalışmasını kopyalayan üçüncü taraf bir program tarafından optimizasyon?
 
Yousufkhodja Sultonov :
Gümrük Birliği'nin kendisi pazarın değişen doğasına uyum sağlamalıdır. Parametrelerin sürekli numaralandırılması sorunu çözmez https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade
İleriye dönük analiz bir parametre araştırması değil, optimize edilmemiş bir geleceğin başlangıcının taklididir, sadece sistemin nasıl adapte olduğunu bulmak için tasarlanmıştır.
 
Youri Tarshecki :
Ve optimizasyonu "öykünmek" ne anlama geliyor?

Bu, danışmanın gerekli parametrelerini, arka test sırasında ihtiyacınız olan prensibe göre optimize eden bir mekanizma anlamına gelir.

Sonuç olarak, geriye dönük testin kendisi ileriye doğru bir yapıştırmaya dönüşür.

 
Комбинатор :

Bu, danışmanın gerekli parametrelerini, arka test sırasında ihtiyacınız olan prensibe göre optimize eden bir mekanizma anlamına gelir.

Sonuç olarak, geriye dönük testin kendisi ileriye doğru bir yapıştırmaya dönüşür.

Kulağa inanılmaz geliyor. Geri test parametresi ne işe yararsa işe yarar, ileriye dönüşemez, özellikle birkaçını yapıştırmaya dönüşemez, çünkü en az bir parametreyi optimize ettiyseniz, bu artık bir ileri değildir.
1...67891011121314151617
Yeni yorum