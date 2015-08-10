Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 13
"Montecarl" kullanarak minimumu belirlediğinizi varsayalım. Hikayeniz ne kadar uzun olmalı? GRAM'DA NE KADAR HAZIRLANIR? Optimizasyon segmentini hesaplamanın gerçek bir yolunu gösterene kadar - söylenen her şey sadece KENDİNİ ALDANMA ve iyi bilinen konularda şarkı sözleridir. Eşitlik, daha önce de söylediğim gibi, sizi uyumdan kurtarmaz. Tüm mantığınız tek bir çözüme götürür - TÜM geçmiş üzerinde test edin. Ancak yine de bu konuda kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Ne için? İleriye ihtiyacınız yoksa, mevcut tüm geçmişi test edin ve "stat güvenilirliğiniz" maksimum olacaktır.
Yöntemim basit, bir alanda alınan forward miktarını farklı adımlarla karşılaştırıyorum. En iyi sonuç, en iyi test adımını verir. Neyle neyi karşılaştırıyorsun?
Öz sermaye türü hiçbir şekilde yeterli bir koşul değildir. Daha önce, büyük eşitliğin uydurmanın sonucu olabileceğini göstermiştim. Ve forvetiniz böyle donanımlı bir aracı kaçıracak. Basit bir örnek: Stratejinin genel özsermaye kalitesi oldukça yüksek olduğundan, bu TS'nin 1 yıllık bir periyoduna sahip ileriye dönük bir test geçilecektir:
Hatta yarı yıllık ileri geçilecek. Ancak bu onu daha tatlı yapmaz, çünkü TS takılıdır.
Kahretsin, tarih boyunca ileriye doğru yapıştırmayı al ve analiz et.
Bu mantıkla en iyi optimizasyon türü son 20 yıldır. Ve 100 için daha da iyi. Fiyat grafiğinin doğası, kural olarak, zamanla değişir. Tarihin derinliğinin seçimi ayrı bir konudur. Ama forvetlerin çok olması gerektiği kesin.
Ben gitmiyorum :) Hemen bir yapıştırıcı alıyorum. Evet, çok daha zor, evet, optimizasyonu taklit eden bir motor yazmanız gerekiyor, ancak hemen hemen hemen güvenebileceğiniz bir sonuç çıkıyor.
Gümrük Birliği'nin kendisi pazarın değişen doğasına uyum sağlamalıdır. Parametrelerin sürekli numaralandırılması sorunu çözmez https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade
Ve optimizasyonu "öykünmek" ne anlama geliyor?
Bu, danışmanın gerekli parametrelerini, arka test sırasında ihtiyacınız olan prensibe göre optimize eden bir mekanizma anlamına gelir.
Sonuç olarak, geriye dönük testin kendisi ileriye doğru bir yapıştırmaya dönüşür.
