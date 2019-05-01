DU için deneyimli tüccarlar arıyoruz. - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
oku ... gülümsedi)
İnsanlar bir tür konuyu gündeme getirdi - yorumu yıkıldı ... gerisi 2015'e kadar uzanıyor !!!
5 bitcoin için!
Altı aydır ticaret yapıyorum!
Ayda %100'den %200'e kadar garantili kâr!
2017'nin başından itibaren euro dolar alalım Diyelim ki bir tüccar sadece altı ay boyunca alım yapıyor, ancak ardından mevduatınızı hızla boşaltmaya başlıyor ... ve soru neden ortaya çıkıyor? Ticaret, günlük tutma ve herhangi bir stratejinin er ya da geç birleşmeye başladığı gerçeğine girmeyeceğim, çünkü piyasa daha esnek bir yapıya sahiptir ve modelin kendisi zaman dilimine bağlı olarak değişir. Hisse senedimde birkaç ticaret var (yazarın + ticaret yaptığım benimsediği ticaret sistemleri). 5.000 $ 'dan başlayan mevduatlarla yatırımcıyı yönetme rolü için adaylığımı düşünmeyi öneriyorum. Bu durumda siz bir "yatırımcı"sınız.
Gerekirse benden alın: 1) Bir tüccarın günlüğü. 2) Aracın kısa açıklaması. 3) Alım satım risklerine uyum (yani, alım satım başına risk %0,5 desem, %1 veya %5 olacak diye işe yaramıyor.Aceleye gerek yok.Sadece kurallara ve MM kullanımı basit bir insanı profesyonel bir tüccara dönüştürebilir.Tabii ki, bir tüccar ancak bir yığın deneme yanılma yönteminden sonra böyle olabilir.
Kullandığım ticaret sistemi gün içinde çalışıyor. Ortalama pozisyon tutma süresi 15-60 dakikadır. Marketten 5'ten 80 puana kadar alıyorum.
Risk - 1-1, 1-2, 1-10 dahil alın. Duruma bağlı olarak (temel analiz + teknik). Ayrıca yöntemin dalga formlarına benzediğini söylemek istiyorum. Geçen yıl boyunca yapılan testler, ayda ortalama %15'lik bir getiri gösterdi. Testler 1 yıl boyunca gerçek kotasyonlar üzerinde yapılmıştır. Açtığım hesabın 21 işlem günü istatistikleri var. Maksimum %10'luk bir düşüş ve %5'e varan bir çalışma ticaret düşüşü ile aşağıdaki sonuçları aldım: .
Maksimum %1,5 düşüşle, %8,5 kazanıldı, sonucun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aylık %10'dan itibaren planlanan karlılık.
abartmadan ve abartmadan alıyorum
Tavşan yetiştirmek için başka bir çiftçi ortaya çıktı)))
Maksimum düşüş %5'tir ve aynı zamanda %10+'luk bir kar sunar. İyi bir ayda bu olabilir, ancak bu tür parametrelerle skoru sabit tutmak için. Neredeyse imkansız bir görev. Evet, maksimum %30'luk bir düşüş başka bir yere gitmezdi.
Tavşan yetiştirmek için başka bir çiftçi ortaya çıktı)))
Maksimum geri çekilme %5'tir ve aynı zamanda %10+'luk bir kar sunar. İyi bir ayda bu olabilir, ancak bu tür parametrelerle skoru sabit tutmak için. Neredeyse imkansız bir görev. Evet, maksimum %30'luk bir düşüş başka bir yere gitmezdi.
Bence büyük bir düşüşle iyi bir kâr olmalı!!
hadi, hadi gidelim!!! Düşün düşün!!! :-)
Bence büyük bir düşüşle iyi bir kâr olmalı!!
Fotokopi makinesi aracılığıyla gerçek paraya abone oldum, kar ve dezavantajına bakalım. Umarım erik olmaz)
- Çekilişe girmenize yardım edeceğim, Nikolai Marzhin ve Stepan Otist'i ziyaret etmeye davet edeceğim, sıkıcı olmayacak.
- Depozitonuz için bir geyik yetiştireceğim
- Kod tabanından birleştirilmiş bir Uzman Danışman satacağım
https://www.mql5.com/ru/forum/167099
Ticarete gelince, trende karşı girişlerin yanı sıra martingale, ortalama kullanıyorum. Haberlerden önce bol bol girmeye özellikle dikkat ederim. Girdileri ve çıktıları belirlemek için "arabalar", MACD, ichimoku, timsah ve diğer birçok korkutucu kelime kullanıyorum. Favori analist Gleb Zadoya. Bir teletrade ile başladım - iyi bir aşçı ve lezzetli yemekler var. Daha sonra, birçok karlı ticaret yaptığı ve çok para kazandığı Mt.Gox'ta işlem gördü. İstediğiniz kadar kontrol edebilirsiniz. En iyi başarılardan biri - TAER'e yatırım yapmak ve 49.8'den kısa USDRUB. Ondan sonra, bu tuğlalardan evler inşa etmeye çalıştım. Şu anda yerel tren istasyonunda serbest çalışan. Dünya gezegeninin vatandaşı. 100k'dan itibaren hesabınızla denemeye hazır.