DU için deneyimli tüccarlar arıyoruz. - sayfa 2
Merhaba! Etkinliğiniz ve tavsiyeniz için teşekkürler.
Ben robot reklamı yapmıyorum, kontrolü eline alıp bir şans umanlar için bir filtre gibi (zaten yeterince gördüm). Bu burada işe yaramayacak.
Gerçekten iyi bir yöneticiyseniz ancak yatırımcınız yoksa veya yönetim altında başka bir hesap almaya hazırsanız, teklifim tam size göre.
İlgileniyorsanız, belirtilen kişilere yazın.
• Желательное отношение просадки к прибыли 1 к 2-3, то есть просадка 5% – доход 10-15% и более;
Talepleriniz gerçeğin ötesinde. Ayda %10 - 15 mi demek istiyorsunuz? Yoksa yılda mı? Sanırım bir ay kadar. Uzun iş tecrübesine sahip bir trader olarak aylık %10 - 15 getirisi ve maksimum %5 düşüşü olan sistemler olmadığını ve olamayacağını söyleyebilirim. Özellikle uzun vade söz konusu olduğunda. Pekala, maksimum %5 düşüşle maksimum %2-3, yapabileceğiniz başka bir şey. En az %30'luk bir düşüşle %10 - 15 yapılabilir.
İşlem başına risk = mevduatın %1'i ve aynı zamanda geri çekilmenin (işlem başına risk) kâra oranı 1 ila 2 - 3 olduğundan, ideal olarak ayda 3 doğru giriş %6-9 yapmak için yeterlidir. Hesaplamak zor değil.
.....
Ticareti sadece televizyonda mı gördünüz?
Ve ayda üç doğru giriş yapmak için sizce kaç tane YANLIŞ giriş yapmak mümkün olacak?
İdeal durumu tanımladım ve neden bahsettiğimi çok iyi anladım.
Teklifimi ayrıntılı olarak açıkladım, ilgilenenler - yazın, memnun olurum.
Holivar burada olmayacak.
Böyle bir sistem yok, arka arkaya 5 başarılı giriş yapıp kaybetmeden işlem yapmak mümkün değil. ya da neredeyse hiç... Yani uzun vadede. Peki ya 5 kaybeden? 5 kârsız ve tüccar yönetim sisteminizden çöküyor. Böyle bir süper tüccar olsa bile (ki bundan çok şüpheliyim), o zaman neden sizin güven yönetiminize ihtiyaç duyuyor, riskleri %10 veya %20'ye çıkaracak ve sonuç olarak karlılığı 30-50'ye çıkacak. ayda % ve 2-3 yıl sonra milyarder olacaktı. Böyle bir tüccarın kendi fonunu açacağını hayal edin, o zaman dünyanın tüm sakinleri ona para yatırır ve zengin olur ... yoksulluk ortadan kalkar ve forex muhtemelen sona erer, çünkü bir kişi bu piyasadaki tüm parayı ele geçirir. . Şimdi bir düşünün, bu neden olmuyor? Sebebin basit olduğunu düşünüyorum - böyle tüccarlar ve böyle ticaret sistemleri yok. ABD'deki en büyük fonlar yılda %20-30'dan fazla kazanmaz ve bunu mükemmel bir getiri olarak kabul eder. Ve ABD'de kaç fon iflas etti? Muazzam bir miktar, yani yılda bu %20'yi bile yapamıyorlardı... Gerçek bu. Ama yine de, aramanızda iyi şanslar. Eğer bulursan, bu dünyada kahraman olacaksın! )
Evet, bir şeyi anlıyorsunuz... Piyasaya girerken fonlar zaten durumu etkilemeye başlıyor. Ve biz, küçük spekülatörler, bir komisyoncu aracılığıyla ve piyasaya gitmeden ticaret yapıyoruz, prensipte, sadece yerleşiyoruz ....
Açıklanan sistemik fikirlerden oldukça gerçekçi.
İlgi uğruna, başka bir nemli fikrin peşindeyim. sadece 1 ayda sonuç siparişler 0.01-0.03
Arasınlar =)))
Evet, fonlar piyasayı etkilemez, bazı offshore fonlar piyasayı etkileyemez. Evet ve ABD fonları piyasayı kontrol etmiyor, hiç kimse para birimini örneğin 10 puan hareket ettiremez. Piyasa - özellikle döviz piyasası - uzun süredir yönetilmemiştir ve fon veya özel tüccarlar kazanmak için değil, büyük uluslararası şirketler için döviz alışverişi yapmak için yaratılmıştır. Piyasanın görevi, kazanç için değil, döviz bozdurma işlemleri için likidite sağlamaktır! Uluslararası şirketler, fonların hangi pozisyonlara sahip olduğuyla ilgilenmiyor, buna ihtiyaçları var - büyük anlaşmalar yapıyorlar. Özel tüccarlara gelince, gerçek piyasaya girmek gerçek olmaktan daha fazlasıdır. Öncelikle, bankalararası piyasada işlemleri görüntüleyen bir elektronik komisyoncu seçmeniz gerekir. Rusya'da, neredeyse hiç olmadığını düşünüyorum. ABD'de var. Chicago borsası CME, Globex aracılığıyla da işlem yapmak mümkündür. İnsanlar neden Rus mutfaklarıyla çalışıyorlar, elbette anlamıyorum) elbette mutfaklarda% 60 bonus veriyorlar, 1:1000 kaldıraç vb. Ama gerçek piyasada bu yok.
TS - peki, böyle bir araca sahip bir tüccar neden hesaplarınıza ve koşullarınıza ihtiyaç duyar? mesela ben böyle bir baykuşu başkasının bilinmeyen amcasının hesabına koymam... yarın şifreyi değiştirecek ve işte...
işte baykuş onlara yaramayacak =) senin bilgisayarında... işte soru verilip verilmeyecek =)) gerçi .. vazgeçmeyecekler. neden karlı bir tavuğu öldürelim.
Ama tarihin ve diğerlerinin izini sürerek oldukça gerçekçi bir şekilde bir fikri veya bunun gibi bir konuyu çalabilirler.
Neden her çük için .... çok sayfalı bir destan başlıyor?