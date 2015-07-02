MQL'de müşteri hizmetleri - sayfa 10
Etrafında sadece aptalların olduğunu düşünmüyorsun, değil mi?
hayır, elbette masum bir aptal gibi davranabilirsin - ama bu seni akıllı görecekleri anlamına gelmez.
evet, hiçbir şey inşa etmiyorum, eğer çözülmeye düşmeseydim, ücretsiz olarak kod eklemeye devam ederdim. şimdi bana her şey haram, ben halk düşmanıyım)
Sizin için, normal ve kötü gerçeklik algı seviyenizle, bir yere gitmek daha kolay ve daha güvenlidir ... örneğin kutuya ve kalbinizin içeriğine giden bağlantılara tıklayın. Aynı yerde, sarma yapabilirsiniz. Otomatik tıklamaları fark ettiklerinde sizi yasaklayacakları doğru, ancak sorun değil, bir botla kırk rubleye tıklıyorsunuz.
Ve burada komiksin. Suç yok...
nasıl bir saçmalıktan bahsediyorsun ve seviyenle nereye gidiyorsun ?? sen kendi tarzında algılarsın, ben kendi tarzında. Kendini tıkla...
mql5.community hizmetleriyle etkileşim konularına ilişkin tartışmaları Hizmet Masasına taşımanızı şiddetle tavsiye ederim. Sitenin işleri çözmesine izin verilmiyor.
Yöneticilerinizin ne yaptığını görün! Doğrulanmış bir kullanıcıyı benden kaldırdılar, buna ne ad vermeliyim? Şimdi satıcıyı yeniden kaydetmem gerekiyor. Tanrı modu açıldı
Pekala, yönetim size zaten cevap verdi, burada, önceki sayfada, başlıkta:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MQL'de müşteri hizmetleri
Renat Fatkhullin , 2015.06.23 22:11Diyorum ki - insan özgürdür, istediğini yapabilir, kim onu sınırlayabilirse...
Neden bu konunu okumak istemiyorsun? Sorularınızın neredeyse tamamının cevabı var gibi görünüyor.
Sadece düşünmeniz, çözmeniz ve anlamanız gerekiyor - bu kolay değil, hemen değil, ama mümkün - bakarsınız ve durumunuz geri yüklenir, yasaklanmadınız, silinmediniz, yani bir şans
ps Ukraynalı görünüyorsunuz, bu yüzden Ukrayna'da bir atasözü var: "Okul çok fazla, sağlıklı değil" - veya Rusça karşılığı: "Her şey ölçülü olarak iyidir"
Şansı sordum, hala beni engelliyorlar, bir şeyin değişmesi pek olası değil
Şeytan Ayrıntıda...
Avatarını değiştir belki işine yarar ;)
IMHO, üzerinde bir tüccar değil, iş başında bir trol görüyorum (bu, Metaquotes hizmetlerinde yaptığınız eylemlerin bir ipucu - arka kapıdan girmeye çalışıyorsunuz)