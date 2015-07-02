MQL&#39;de müşteri hizmetleri - sayfa 12

Vladimir Pastushak :

Yukarıdaki mesajlar, bir kişi daha suçunu gözümüzün önünde ispatladı bile)))

Evet, kendiniz kabul ettiniz .... Yukarıdaki mesajlar ....

Ayrıştırma için para almadım, sırada ne var?

En önemlisi, derlemeyi çözdüğüm için cezalandırıldım - tamam, tamam. Yasaktan çıktı, şimdi ne olacak? Eğer yayınlarlarsa, her şeye yeniden başlayabilirsiniz demektir ama hayır, adminler benden teli çıkarmaya başladılar. kullanıcı

 
Vladimir Lyopa :

Ve MK hizmetlerinin dürüst bir kullanıcısı olursunuz. Kendi kodlarınızı yazın, genellikle ücretsiz olan tyrnet'ten buraya çöp sürüklemeyin, başkalarının emeğine ve meziyetlerine el sürmeyin, kodlarınızı ücretsiz dağıtın... vb. ...

Kaybedilen güveni geri kazan ve sonra haklarını geri iste, ya da başka ne istersen...

 
Artyom Trishkin :

Ne konuda dürüst değildim? Kodu geri derledim mi? Sadece buraya koydum, orada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, eğer bir yazar varsa, her zaman temel kodda belirttim, ücretsiz kodlar her şeyi yerleştirebilir, kendime hiçbir şey uygun bulmadım ....
 
Vladimir Lyopa :

Size düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.

Bakın, internette "ücretsiz" bir gösterge (kod) buldunuz ve bunu Codebase'e gönderdiniz. Ücretsiz olduğunu nasıl anladınız?

Belki birileri tarafından hacklenmiştir. Windows da bozuk, ancak bu onu (ürünü) özgür kılmaz. Ayrıca, kodu aynı sistemin geliştirici deposuna gönderdiniz.

 
Kendi çalışmanızı yayınlamıyorsunuz . Ve bunun için de para almak istiyorsun.

Çözülenleri gözlerinizle bile göremiyorsunuz. Yani bu sadece bir şey - mql'de nasıl programlanacağını bilmiyorsunuz. Ancak kodları sözde kendinize ait olarak yayınlıyorsunuz.

Şimdi - sözde bunun için para alıyorsunuz Adil.

not. Ve evet, kodun yazarı kodlarını siz olmadan burada yayınlamaya karar verebilir veya vermeyebilir. YAZAR. KENDİM.

Biliyorsunuz, benim görüşüme göre, müşterilerimden biri onun için yaptığım kodu gönderdiğinde dördüncü forumda bir emsal vardı. Hepsi değil, sadece kodun bir parçası. Kodun bu bölümünde, Igor Kim'in halka açık bir işlevi vardı. Gerçek benim tarafımdan biraz değiştirildi. Ama hala. Bu yüzden, bu kodu gönderen kişiden Igor'un yazarlığını belirtmesini ve müşterinin yazarlığını kaldırmasını istedim. (veya yazarlığımı kaldırın - tam olarak hatırlamıyorum - uzun zaman önceydi). Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve yaptığın şey, bence doğru değil. Belki böyle düşünen tek ben değilimdir, çünkü senin sorunların var...

 
Ve derleme yapmadığınızı kanıtlıyorsunuz ....
 
Belirsiz mi? Tıklamalara ara verin, yosununuzu açmayı deneyin ve yazımı tekrar okuyun.
 
Luopa, kaç yaşındasın?

15'e kadar ise - hala anlaşılabilir.

Daha fazlaysa, o zaman dalgalı yazılarınızı bir piç gibi okuyun. Rusça öğren. Böyle yazmak zor. Yine de yazım denetimini açın. Anaokulunda değil nah-Xia.

 
Bazen gerçekten MK anlamıyorum. İşte durumlardan biri
 
başka bir megamind geldi
