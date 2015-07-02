MQL'de müşteri hizmetleri - sayfa 12
Yukarıdaki mesajlar, bir kişi daha suçunu gözümüzün önünde ispatladı bile)))
Evet, kendiniz kabul ettiniz .... Yukarıdaki mesajlar ....
Ve MK hizmetlerinin dürüst bir kullanıcısı olursunuz. Kendi kodlarınızı yazın, genellikle ücretsiz olan tyrnet'ten buraya çöp sürüklemeyin, başkalarının emeğine ve meziyetlerine el sürmeyin, kodlarınızı ücretsiz dağıtın... vb. ...
Kaybedilen güveni geri kazan ve sonra haklarını geri iste, ya da başka ne istersen...
Size düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.
Bakın, internette "ücretsiz" bir gösterge (kod) buldunuz ve bunu Codebase'e gönderdiniz. Ücretsiz olduğunu nasıl anladınız?
Belki birileri tarafından hacklenmiştir. Windows da bozuk, ancak bu onu (ürünü) özgür kılmaz. Ayrıca, kodu aynı sistemin geliştirici deposuna gönderdiniz.
Ne konuda dürüst değildim? Kodu geri derledim mi? Sadece buraya koydum, orada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, eğer bir yazar varsa, her zaman temel kodda belirttim, ücretsiz kodlar her şeyi yerleştirebilir, kendime hiçbir şey uygun bulmadım ....
Kendi çalışmanızı yayınlamıyorsunuz . Ve bunun için de para almak istiyorsun.
Çözülenleri gözlerinizle bile göremiyorsunuz. Yani bu sadece bir şey - mql'de nasıl programlanacağını bilmiyorsunuz. Ancak kodları sözde kendinize ait olarak yayınlıyorsunuz.
Şimdi - sözde bunun için para alıyorsunuz Adil.
not. Ve evet, kodun yazarı kodlarını siz olmadan burada yayınlamaya karar verebilir veya vermeyebilir. YAZAR. KENDİM.
Biliyorsunuz, benim görüşüme göre, müşterilerimden biri onun için yaptığım kodu gönderdiğinde dördüncü forumda bir emsal vardı. Hepsi değil, sadece kodun bir parçası. Kodun bu bölümünde, Igor Kim'in halka açık bir işlevi vardı. Gerçek benim tarafımdan biraz değiştirildi. Ama hala. Bu yüzden, bu kodu gönderen kişiden Igor'un yazarlığını belirtmesini ve müşterinin yazarlığını kaldırmasını istedim. (veya yazarlığımı kaldırın - tam olarak hatırlamıyorum - uzun zaman önceydi). Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve yaptığın şey, bence doğru değil. Belki böyle düşünen tek ben değilimdir, çünkü senin sorunların var...
Ne konuda dürüst değildim? Kodu geri derledim mi? Sadece buraya koydum, orada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, eğer bir yazar varsa, her zaman temel kodda belirttim, ücretsiz kodlar her şeyi yerleştirebilir, kendime hiçbir şey uygun bulmadım ....
şta?
Luopa, kaç yaşındasın?
15'e kadar ise - hala anlaşılabilir.
Daha fazlaysa, o zaman dalgalı yazılarınızı bir piç gibi okuyun. Rusça öğren. Böyle yazmak zor. Yine de yazım denetimini açın. Anaokulunda değil nah-Xia.
