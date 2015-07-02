MQL&#39;de müşteri hizmetleri - sayfa 5

Artyom Trishkin :
San, ama oldukça kuruş ... “Kazanç” değil, böyle ... haftada bir güvercinler için bir topuz parçala ...

Yoğun bir Udmurt ormanında ya da merkezlerden uzakta başka bir yerde yaşıyorsanız, her kuruş bir zevktir. )

ve ayrıca bir öğrenciyseniz, bu bir bedavadır))

 
Sitede bir çeşit derecelendirme var ve hala bunun için para ödüyorlar ??? O_o
 
Vladimir Gribachev :
O zaman Yöneticilere izin veren bir mektup (kaynak kodun yayınlama haklarını temsil edebileceğiniz) ve sakıncası yoksa her şey bir demet olacak. Bu arada mektup yasal olarak noter tasdikli olmalıdır
ne söylediğini sanıyorsun?
 
Bu sitede makale, kod, market yayınlama iznim yok... Şimdi ne yapmalıyım? Aşk??
 
Vladimir Lyopa :
Bu sitede makale, kod, market yayınlama iznim yok... Şimdi ne yapmalıyım? Aşk??

Profilinize göre, ürünlerinizin son gönderisi Cuma günüydü.

Ne tür bir panik çektin?

 
Alexandr Bryzgalov :

Listedekileri herkese yazardım.

ve servis masasına banyodan yazmak gerçekten imkansız.

klonlar yasak değildir ancak teşvik edilmez

hata, bir dekopil olmasıydı, kaynak kodun geri derlenip derlenmediğini %100 olasılıkla belirlemek imkansız olsa da, burayı sevmiyorlar.

bir şey çözülmüş, başka bir şey çözülmüş olarak bulundu. ama bu bir gözleme nasıl çalıntı bulunur, benim bulduğum gibi ama çalıntı.

unutun ve kaynağı göndermeden önce, kaynağın geri derlenmeye benzer olup olmadığı konusunda programcıya danışın.

en doğru cevap! Sadece derecelendirme için para alıyorum
 
Andrey F. Zelinsky :

Profilinize göre, ürünlerinizin son gönderisi Cuma günüydü.

Ne tür bir panik çektin?

Doğrulama için kodları göndermeye çalışıyorum, ancak onları reddediyorlar ve hepsi bu. makale kontrol edilmiyor
 
Vladimir Lyopa :
ne söylediğini sanıyorsun?

Kusura bakmayın tabii ama başkalarının kodlarını yayınlama/satma hakkına sahip olmanız neden bu kadar ürkütücü?

Yasak kaldırıldınız (ama nedenini anlamıyorum) ve pazarda başkalarının kodlarını eklemeye ve zorlamaya devam edemediğiniz için hala mutlu değil misiniz?

diğer insanların kodları belki yanılıyorumdur, eğer yanılıyorsam lütfen özürlerimi kabul edin . ANCAK, intihali yakaladığınız için, Piyasanın sizin el ile yazmadığınız, ancak bir tirnette kazdığınız ve bunun üzerine lahana yetiştirmeye karar verdiğiniz danışmanları içerdiğini varsayabilirim. Böyle? Eğer öyleyse, yorumum tamamen haklıydı, size böyle bir vekaletname veren kişi tarafından yazılan danışmanları / kodları satmanız / yayınlamanız gerektiğini belirten noter tasdikli bir kağıt sunun.

 
Genel olarak, artık danışmanların net bir biçimde doğrulama için moderatörlere gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tür programcı girişimcilerin kodu kendisinin mi yazdığını yoksa solcuların mı zorlayacaklarını anlamaları için bir tür test sürüşü yapmanız gerekiyor.
 
Vladimir Gribachev :
...
Kurnaz cimri babosiki sokakta ondan hava sallamaya başlarsa ne diyeceğini merak ediyorum. ...
