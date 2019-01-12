Onay çizelgesi (teklifler) - sayfa 8

Georgiy Merts :

Ve bu farklılıklar ne sıklıkla ortaya çıkıyor? Gerçek fark bu. Ama onları gerçekten görmedim. Doğru, çoğunlukla farklı DC'leri karşılaştırdım. MICEX - bakmadı.

 
Vitaly Muzichenko :

Bu, her yerde işlem gören dünyanın en likit çiftine bir örnektir.

Diğer çiftleri karşılaştırmak isterdim ama fırsatım yok.

Terminal aracılığıyla MICEX'e bağlanmak mümkün olsaydı, o zaman çok şey temizlenirdi.

 
Vitaly Muzichenko :

keneler hakkında: " İki adım sola , iki adım sağa , bir adım ileri ve iki adım geri "

Bir kez görmek daha iyi


 
SemenTalonov :

takas veya aktif olmayan ticaret zamanının olduğu yerleri bulmak için aferin, devam edin

lolz

insanlar saçma sapan acı çekmeyi sever, forum yetersizliklerine göre

 
Maxim Dmitrievsky :

takas veya aktif olmayan ticaret zamanının olduğu yerleri bulmak için aferin, devam edin

Daha fazlasını keşfettim.

Gönderinin amacı, zaman dilimlerinin tıklananlardan farklı olduğunu ve bu farkın tık düzeyinde olmasa bile görünür olduğunu göstermekti.

ps Ve benim için işe yaramadı.

 
SemenTalonov :

ve Tanrı .. genellikle sadece farklı TF

Borsa ile forex karşılaştırmasını düşündüm, dikkatli bakmadım

zaten yazdığı gibi fxsaber - İspanyolca. farklı TF, sadece TS'nin hesaplanmasını hızlandırmak için hiçbir anlam ifade etmiyor
 
Maxim Dmitrievsky :

ve aman tanrım .. genellikle sadece farklı TF

Borsa ile forex karşılaştırmasını düşündüm, dikkatli bakmadım

zaten yazdığı gibi fxsaber - İspanyolca. farklı TF, sadece TS'nin hesaplanmasını hızlandırmak için hiçbir anlam ifade etmiyor

En azından "sol" ile "sağ"ı karşılaştırmanız gerektiğini anlıyor musunuz?

TF'nin nesi var? Kullanılan TF, ticaretin türüne bağlıdır. Tabii ki, anlaşmalar haftalarca ertelenirse dakikasına bakmayacağım.

 
SemenTalonov :

neden farklı ölçeklerdeki grafikleri karşılaştırıyorsunuz, hayır, nedenini anlamıyorum

ve önemli değil, ben işime bakacağım, konu ilginç değil

 
SemenTalonov :

peki yatay hareketle ilgilenenler ilginç mi?

uygulayıcılar için fiyat değeri ile dikey hareketin örtüşmesi önemlidir.

ve büyük olasılıkla yatay ölçeklemeniz zarar görür, tk. kesinlikle tüm çizgiler dikey bir eğimle ayırt edilir ve yalnızca kırmızıyla vurgulanan çizgi değil
 
Maxim Dmitrievsky :

neden farklı ölçeklerdeki grafikleri karşılaştırıyorsunuz, hayır, nedenini anlamıyorum

O zaman soldaki dakika çerçevesi ve sağdaki kene çerçevesi nedir. Ve grafiğin yaklaşık olarak aynı ölçeğinde farklı şekiller çizerler.

Ve bu fark özellikle en aktif işlem saatlerinde fark edilir.

Çok yaklaşıksa, aynı verileri doğrusal bir ölçekte ve logaritmik bir ölçekte karşılaştırmak uygundur.

