garip bir adam, önce herkese moron diyor ve sonra çalıların arasında saklanıyor
 
Maxim Dmitrievsky :
Neden hala ve uzun süredir yasaklanmadığını bilmiyorum. Neden bu kadar çok insanın hala ona yorum yapıp mesaj attığını anlamıyorum. Gönderilerini görmezden gelin ve düşecek.

 
Aleksey Rodionov :

ama daha önce ne yazdığını görmedim belki o yüzdendir

 
Aleksey Rodionov :

Evet, tamam, meslektaşlarım ... Sergei'ye iftira atıyorsunuz. Sanırım şimdi, kenelerde (veya kenelerde değil) günlük volatilitenin yüzde on oranında farklılık gösteren TAMAMEN farklı alıntıları nerede bulduğunu açıklayacaktır.

Bekleriz !

 
Tamamen kişisel görüş, gerçekten bağımlı değil.
 
Bu sadece bir gerçeğin ifadesi...
 
Arkadaşım sen "TAMAMEN FARKLI alıntılar" gerçeğini ifade etsen iyi olur. Hangi yönden farklılar? DC 1.1460 ve MICEX 1.1461'de olduğu gerçeği? Ve siz buna "tamamen farklı" alıntılar diyorsunuz???

 
Alıntılar "farklı" ve "aynı" olabilir, "çok hamile" olmanın imkansız olduğu gibi "tamamen farklı" olamazlar))
 
Georgiy Merts :

Hiçbir şey kanıtlamayacak. Bir başka konuşmacı, kendi cehaletini mali/bilimsel terimlerle örterek "gizli bilgi"den söz ediyor.

Birçokları için uzun vadeli dogmalarının gerçekler üzerinde nasıl parçalandığını görmek acı verici.

 
SemenTalonov :

Hiçbir şey parçalanmaz.

Tecrübe içemezsin ;)


