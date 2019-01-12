Onay çizelgesi (teklifler) - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her tiki okuyarak gerçeği aramaya çalışmak anlamsızdır. Belirli bir frekansta çalışmak gerekiyor, örneğin keneleri 3 saniyede 1 kez okumak. Bu oldukça yeterli ve herhangi bir DC'den gelen tüm akışlarda çalışacak.
Yalnızca farklı DC'lerden farklı frekanslardaki keneleri okursanız ve daha sonra hangi frekanslarda daha fazla benzerlik olduğunu karşılaştırırsanız, belki de gerçek vardır. Ya da belki değil.
Bu özelliğe gerçekten ihtiyaç var mı? Bana öyle geliyor ki, tüm "hasta hayal gücünüzü" açar ve terminalde uygularsanız, daha önce işe yaramadıysa, başarılı bir şekilde ticaret yapmak için hala yeterli olmayacak. Burada daha çok yardımcı olabilecek bir şeyin tanıtılmasıyla ilgili bir hastalık gibi görünüyor, çünkü yardımcı olmadı. Benim için bu zaten çok fazla, bu kadarı yeterli.
Burada "dün" forex'i öğrendiniz ve konu zaten 14 yaşında. MQ bunu açıkça yapmayacaktır.
Yani, ne kadar "tamamen farklı" ???
Forex'te eurodollar 1.1470'dir ve aynı zamanda borsada eurodollar 2.1456'dır ???
Bu nasıl bir saçmalık??? Peki, hangi borsada fiyatlar TAMAMEN farklı ???
Özel olarak karşılaştırmayı hatırlıyorum - fiyatlar kesinlikle aynı, önemli haberler sırasında fark maksimum dört basamaklı puan. Ve böylece - çoğu zaman dört basamaklı bir noktadan daha az ... Diğer çiftler - Durumun farklı olacağını sanmıyorum ... Hangi FARKLI fiyatlardan bahsediyoruz ???
Peki, 2 resim göster - biri borsadan, ikincisi Forex'ten
mevcut olanları alıntının aynı olduğuna ikna etmek
Peki, 2 resim göster - biri borsadan, ikincisi Forex'ten
mevcut olanları alıntının aynı olduğuna ikna etmek
İşte MetaTrader'dan (DC'den A'ya) ve MICEX'ten son üç gün için Eurodollar grafiği.
10 fark bulun:
Tepeler (kırmızı, yeşil) - özel olarak baktı. Fark 1 dört basamaklı noktadan daha az! İki gün önceki momentuma bakarsanız ve dünün momentumu aşağı doğru ilerliyorsa - muhtemelen 3-5 dört basamaklı bir fark var, artık yok. "Sessiz" dönemlerde - Farkın hiçbir yerde dört basamaklı bir noktayı geçmeyeceğinden eminim.
TÜM farklı alıntılar nerede?
İşte MetaTrader'dan (DC'den A'ya) ve MICEX'ten Eurodollar tablosu.
10 fark bulun:
Aptallığı kapat! Konu tik çizelgeleri... Günlük resimleri göstermek ister misiniz...
Debilizmi kapatan sensin. Tik çizelgelerinde bile - fark, sessiz zamanda aynı dört basamaklı noktalardan ve bir dürtü sırasında üç ila beş dört basamaklı noktadan daha fazla değildir!
Beni alıntıların TAMAMEN farklı olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar! Bu da demek oluyor ki aradaki fark günlük volatilitenin yüzde onlarcası en azından !!! Yani, yirmi dört basamaklı puan ve daha fazlası! Burada böyle bir fark nerede - en azından kenelerde, en azından günlerde?
Gerçekten aptal...
Yani, davada itiraz edilecek bir şey yok mu?
TAMAMEN farklı alıntılar nerede diye sordum! Fark ne? Beş basamaklı bir noktada mı, yoksa ne? Ve buna "tamamen" farklı diyorsunuz??? Farklı sunucularda aynı DC'de, alıntılar daha farklıdır - ve bunlar aynı alıntılardır! "Tamamen farklı" nerede ???
Burada kim moron?
Aptallığı kapat! Konu tik çizelgeleri... Günlük resimleri göstermek ister misiniz...
ayrıklaştırma farklıdır, çünkü borsada döviz vadeli işlemlerinde 4-işaretli, aksi takdirde spread içinde + - işaretler
bunların vadeli olduğunu unutmayın ve vadeye yakın noktaya doğru yavaş bir sürüklenme varDüşük likidite nedeniyle uzun vadeli sözleşmelerde farklılıklar olabilir (ve vardır), ancak bu anlaşılabilir çünkü çok az insan bunları ticaret yapıyor
Konu tamamen TEORİK... saf bir bilgisayar için tasarlandı... Gerçek ticarette, yalnızca yüksek frekanslı ticarete uygulandığında mümkündür...
Tabii konuyu anlamanız gerekiyor... Ama daha pratik yöntemlerle uğraşmak daha iyi...