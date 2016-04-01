HFT, Arbitraj - sayfa 5
Bu arada, hafıza hakkında bilgi yanlış :).
Değişimin gerekliliklerini belirttim, ancak bunların doğru olup olmadığını yargılamak bana düşmez.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Değişimin gerekliliklerini belirttim ve bunların doğru olup olmadığını yargılamak bana düşmez.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Değişim sitesinde sunucuların tanıtıldığını yalnızca kulaktan dolma bilgilerle duyduğunuzu anlıyorum. İlk başta deneyiminizi paylaştığınızı düşündüm - ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Borsada arbitrajla ilgili tüm konuşmalar hayal gücünün bir ürünü, başka bir şey değil.
Değişim web sitesinde yayınlanan belgeleri okudum!
Ve muhtemelen orada çalışıyorsunuz (veri merkezinde)?
Değişim web sitesinde yayınlanan belgeleri okudum!
Ve muhtemelen orada çalışıyorsunuz (veri merkezinde)?
Numara. Bir veri merkezinde çalışmıyorum (Moskova Borsası'nın bilgisayar bölümünde çalışacaksanız).
Neden bilginizin diğerlerinden daha yüksek olduğunu düşünüyorsunuz?
Hiç düşünmüyorum ve soru bu değil, soru bundan para kazanmanın mümkün olup olmadığı ve bunu kimin yapabileceği.
Wall Street'teki adamlar HFT'ye takıntılıydı, bu sadece paranoyaydı, soru şu ki bu büyüklükte bir borsamız yok ve bunu yapmanın mantıklı olup olmadığını anlamıyorum. Ama şu ana kadar kimseden bir şey duymadım. Bundan iki sonuç çıkarılabilir - evet, denediler, ama hiçbir şey olmadı, maliyetler ödenmedi, ikinci seçenek çıktı ve çok fazla parlamak istemiyorlar, neden? Herkes öğrenirse, kalabalık olur.
Bence ikinci seçenek. Ve bilgi böyle bir şeydir - onu elde etmek için asla geç değildir :) asıl şey bir hedef belirlemektir.
Eu'nun Si*ED'ye karşı arbitraj fırsatlarına baktım. İşte piçler! Piyasa yapıcılar çok sıkı fiyat verirler. Üçgen arbitraj için hiçbir fırsat yoktur.
Ayrıca işlem yoğunluğu da oldukça düşüktür. Ve bir tür enayi milyonlarca sözleşmenin piyasaya düşeceği umuduyla teklif verirseniz, o zaman kırılabilir ve bekleyebilirsiniz - ve çok hızlı bir şekilde ücretsiz işlem sınırını - günde 30.000 - aşabilirsiniz. Cam çok boşalır, ancak süper hızlı uçar. Bütün gün tek bir arbitraj fırsatı yok.
Burada, netlik için, bir onay grafiğinin bir parçasıdır
Mavi - Eu, kırmızı - sentetik, beyaz - Son işlem Eu in son seviyesi.
Basit fizikçilere ücretsiz olarak para vermek istemedikleri önemli değil - moex'teki piyasa yapıcılar, Fores'taki DC'lerden daha az açgözlü değiller ... Ama en azından dürüstler)
Demek mesele bu. Her zaman söyledim ve söylüyorum - piyasayı arbitrajcılar yönetir. Ne de olsa, bir piyasa yapıcı, piyasanın her iki tarafında yer alan aptal bir algoritma değildir (bu, herhangi bir paranın %100 boşa gitmesidir).
Piyasa yapıcı bunu arbitraj ile ilişkilendirir. Bir bacak, her iki taraftaki sınırlardır. Döktükleri anda, diğer bacağıyla deltayı hemen yakalarlar ve bir daire içinde böyle devam ederler. Tüm bacaklarında MM deltaları GÖRMÜYOR (birçoğu olabilir). Limit limitini yeni bir seviyeye taşır böylece delta tekrar görünür ve tekrar dökülürse kapanır.
Bu yüzden oluyor, limit emirleri çok sık değişiyor ve çok az anlaşma var. Ve burada HFT hızı önemlidir (kim önce kalktı ve terlikler) + deltanın doğru hesaplanması. Bir yeri batırırsan, seni dökerler ... ve ikinci bacak gitti. Ve sonra istediğin gibi atla)))
Bu yüzden oluyor, limit emirleri çok sık değişiyor ve çok az anlaşma var. Ve burada HFT hızı önemlidir (kim önce kalktı ve terlikler) + deltanın doğru hesaplanması. Bir yeri batırırsan, seni dökerler ... ve ikinci bacak gitti. Ve sonra istediğin gibi atla)))
Ve iki ayak üzerinde durduğunuzda, esnetebilirler, böylece haneyi yerde kırarsınız) Eh, bu bir sepet gibi yumuşak tahkimde)