HFT, Arbitraj
MT5, öncekine kıyasla daha iyi hale geldi, bu açık, ancak bir tüccar platformu olarak yerleşik işlevselliği açısından, hala değişim platformlarından çok uzak. Aynı HIZLI'da, birçok yararlı ve son derece gerekli şey uygulanmaktadır. QUICK'i kullanmayı bırakan tek şey, otomatik ticaret için en az birkaç program daha bağlamanız gerekmesidir. Ancak bunları birbirine bağlar ve keskin stok kitaplığını kullanırsanız, bir ticaret terminali olarak MT5, bir tüccar için sefil bir oyuncak gibi görünecektir. Tabii ki, MqtaQuotes'un tüccarlara yöneleceğini ve gerekli işlevselliği açacağını umalım, ancak şu ana kadar bu sadece bir umut :)
Tamam, doldurun. Ben kendim birkaç yıl boyunca bir sürü Hızlı + Stok # üzerinde oturdum. O zaman henüz RTS için MT5 yoktu ve aralarından seçim yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. Şimdi o zamanı kötü bir rüya gibi hatırlıyorum. Sürekli olarak bellek sızıntıları vardı, büyük olasılıkla suçlu bir buggy DDE idi. Her üç veya dört günde bir, bilgisayarın tamamen yeniden başlatılması gerekiyordu: 4 GB bellek dağınıktı. Hızlı + Stok# + DDE + birden fazla hesap. - Her şey çok yavaştı ve şartlı tahliyeyle işe yaradı. Evet, şimdi Stock# nihayet test için bir tür ortam ve hatta kendi terminalini sağlıyor, ancak MT5 de bir adım ileri gitti. Genel olarak, burada “diğer platformların büyük olasılıkları hakkında” masallar anlatmamıza gerek yok - bu olasılıkları biliyoruz, yine de ürpermeden hatırlamıyoruz :)
Başından beri büyük bir yazı yazdım ... Düşündüm ve sildim. Burada başka yazılımların reklamını yapamazsınız. Bu yüzden kararınız hakkında konuşacağım.
1. DDE-Quick'in aptal kararı .... bu, MT şimdi Quick'e koşuyorsa da aynıdır. Hemen gerekliydi C#-plaza...
2. MT5 hızlandı mı? ve uzak? .... peki, çocuk ders kitaplarında açıklanan HFT arbitrajı yapın (geleceklere karşı eylem) .... veya bana en az BİR cam stratejisini nasıl programlayıp test edeceğimi söyleyebilir misiniz (ilk ön koşu) ... . ve MathLab'de yazılan programlar MT'ye bağlanabilir mi (ayrıca hazır sinir ağları, dijital filtreler , bulanık mantık vb. vardır)?
Bu yüzden bize seçtiğiniz platformun "harika özelliklerini" söylemeyin. Bu ihtimalleri biliyoruz gözyaşlarım olmadan izleyemiyorum)))
FORTS HFT'de tahkim, 2012'nin ortalarına kadar yapıldı. Ve şimdi bu arbitrajcılar dolu dolu seminerler veriyorlar ve 3.000-5.000 ruble gibi mütevazı bir ücret karşılığında çalışıyorlar. seminerin bizi "çocuk ders kitaplarındaki HFT tahkiminin" altın dağları olduğuna ve herkesin yapabileceğine ikna etmesi için. İnanması zor. 2012'den beri piyasa çok değişti. Birçok HFT ekibi olay yerinden ayrıldı, ancak donanım ve bilgi açısından her şeye sahiplerdi. Bu sektör bana tanıdık geldi, hatta HFT ile yakından yüzen takımlardan birinin üyesiydim.
Bu kaynaktan nefret etmeyin. Konuşmalarınız saf Fin gençleri için, zil sesini duyan ama nerede olduğunu bilmeyen insanlar için. "Cam", "önden giden", "HFT" - çoğu insan "bilmeyen" tüm bunları para kazanmak için garantili bir fırsat olarak algılar. Aslında, bu alanlarda normal ticarette olduğu kadar çok tuzak ve hatta daha fazla stratejik risk vardır. Milyonlarca ekipmana yatırım yapabilir, zil ve yağ alabilirsiniz.
1. DDE-Quick'in aptal kararı .... bu, MT şimdi Quick'e koşuyorsa da aynıdır. Hemen gerekliydi C#-plaza...
Bir dahaki sefere tavsiye için kesinlikle sizinle iletişime geçeceğim. Sen bana doğru yolu söyle. Ve kod yazmayı öğrenin. Ve "Plaza2", "önden giden" ve "cam" nedir? Ve sonuçta, burada sadece ev hanımları ve yeni başlayanlar oturuyor, “kull ticareti” nden hiçbir şey anlamıyorlar.
.... MathLab'de yazılan programları MT'ye bağlayabilir misiniz (hazır sinir ağları, dijital filtreler , bulanık mantık vb. de var)?
Kamburu tekrar şekillendirin. Sözcükler yerine, belirli bağlantılar göndereceğim.
"DDE aracılığıyla MetaTrader 4 ve MathLab arasındaki etkileşim"
HFT'nin buradaki birçok kişi için bir mantra gibi olduğu ve karmaşıklığını anlamadıkları gerçeği, bir kereden fazla yazdım, yazımda bu tür algoritmaları MT'de oluşturma olasılığından bahsetti .... oluşturabilir ve test edebilir misiniz? ? Kârsız veya kârlı olması önemli değil ... oluşturmayı ve test etmeyi anlayın.
Arbitraj robotları piyasadan hiçbir yere çıkmadı, zayıflar ezildi ama ayakta kalıp sürekli kazananlar var sadece sizin favori yazılımınızı kullananlar için bu algoritmalar yok, teorik olarak bile burada oluşturamıyorlar. , ancak sevilmeyen C#'nizde çok, çok çoğu uygulandı.
Kambur hakkında.
Yine aptalca bir karar, Matlab'ı neden DDE ve hatta MT'ye bağla (önceki makale genellikle dosyalar aracılığıyla değiş tokuş edilir, HFT için harika bir çözüm), bunu zaten yaptınız, bu pakette MT'yi Hızlı olarak değiştiriyoruz ve yaklaşık Bu teknolojik çözümdeki komisyonu zaten kendiniz söylediniz. Tekrar saldırmak ister misiniz, lütfen.
Bir R entegrasyon kütüphanesi.Eğer bir hayırsever iseniz, paranız ile dll'lere güvenebilirsiniz. Şahsen, kapalı bir koda (kara kutu) güvenmeyeceğim ve yine, ticaret algoritmam ve borsa arasında bir sürü program (ve dolayısıyla koltuk değneği) olacak. Alım satım algoritmasına R eklemeniz gerekir - bu, C# ile çözülmüştür.
Not: Bu çözümlere göz yaşları olmadan bakamasam da, MQL'nin C#'dan daha iyi olduğuna ikna olmadınız
Merak ediyorum, savaşacaklar mı, savaşmayacaklar mı?
Şimdi, ciddiyim!
1. MQL, C#, C++ veya Delphi farkı yok Ana şey doğru programlamaktır!
2. HFT - "genişletilebilir" kavramı.
Makineyi EXCHANGE veri merkezine kurabilirsiniz, ancak eski Plaza II arabirimini (P2ClientGate) kullanın;
yenisini kullanın (tablo kod çözme için ön ayarlı Cgate) ve "uçuşta" olacaksınız!
Hız MİKROSANİYE cinsinden hesaplanacaktır.
EN ÖNEMLİ şey, stratejinizin (seçtiğiniz arayüz ve erişim noktası ile) BUNU işlemek için zamana sahip olmasıdır:
Başka bir keyifsiz banka birkaç milyon sızdırdı.
Resimde bugünün oku (gerçek Si-9.15)
Kesinlikle katılıyorum.
Kumbaraya ciddi şeyler de ekleyeceğim.
Aeroflot Group , riskten korunmanın dehşet verici sonuçlarını ortaya koyan 2014 finansallarını yayınladı.
......
kur farkları ile birleştiğinde Grup'un özkaynak kaybıyla sonuçlanmıştır. 31 Aralık 2014 itibariyle özsermaye, 31 Aralık 2013 itibariyle 55,5 milyara karşılık eksi 13,5 milyar olarak gerçekleşti.
Tam metin burada
Ama bu parayı kim kazandı?
Şimdi, ciddiyim!
1. MQL, C#, C++ veya Delphi farkı yok Ana şey doğru programlamaktır!
...
MQL için bir fark var. terminalde veya dilde herhangi bir güncellemeden (düzeltme) sonra kodunuz çalışmayabilir (düzgün çalışabilir).
C#, C++ veya Delphi kodunda MQL kısıtlaması yoktur, uygun eklentilere sahip uygun hata ayıklama ve süslü IDE'ler vardır.
Eh, test kullanıcısı söz konusu olduğunda - henüz bir Pazar Derinliği olan kesin bir onay test cihazı yok, MQL 5 terminalinde arbitraj, HFT, anlaşmalı stratejiler, bir dakika içinde düzenli stratejiler (tam olarak) doğru bir şekilde test etmek imkansız. .
Evet, toplanan verilere dayanan basit bir HFT test cihazı, MQL araçlarını kullanarak herhangi bir sorun yaşamadan yapılabilir - bir komut dosyası veya bir gösterge şeklinde.
Elbette, kendiniz ve vizyonunuz için kendi platformunuzu sıfırdan yazabilir ve ağ geçitlerine bağlayabilirsiniz - ancak bu çok hacimli olacaktır)
"HFT" ticaretinizi izlemeyi çok isterim - hangi platform olursa olsun, başıboş, çevrimiçi bir gösteri düzenleyin. Ve sonra her şeyi yazın ve yazın .................................. görünürde bir son yok, sulanıyor çamur Metatrader ile yol. Belki de aslında siz bir HFT teorisyenisiniz - teorisyen ve uygulayıcı aynı şey değildir). Örneğin Mikalas , C-4 - %100 olduğundan daha fazla pratik yapın :)
