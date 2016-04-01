HFT, Arbitraj - sayfa 3
Yeni bir gönderi ile daha iyi, aksi takdirde okunmamış'a gittiğinizde yukarıdaki gönderinin düzeltildiğini göremeyebilirsiniz.
video şeklinde karar verildi. Daha net.
Fikir basit ve anlaşılır. Prensip olarak, hepiniz anlıyorsunuz, orada karmaşık bir şey yok. Orada 2010 yılına kadar eller işlem görüyordu, daha sonra bu çalışma mantığını robotlar (algoritmalar) şeklinde uygulamaya başladılar ve böyle ellerle ticaret yapanları sıktılar. İşte Gazprom'un camından bir başka ekran görüntüsü, yoğunluktan önce sipariş aldıkları anı seçtim ve anında 15 puan toparlandım. Prensip olarak, her şey klasiklere göre, minimum stop (risk), sadece piyasadan bir şey düşürüyoruz, kar / risk oranı 3: 1, komisyon 1 puandan daha az perişan.
Ayrıca videoda gösterdiğim dersin ekran görüntüsünü de ekliyorum. Orada açıklanan teknik, borsa ticareti kuralları tarafından yasaklanan saf içeriden bilgidir, basit bir tüccar bunu yapamaz, ancak bir komisyoncu iyi olabilir, ancak dürüst (yasal) bir cephemiz var.
Teşekkür ederim. Forex yatırımcıları şöyle düşüneceklerdir - "Peki bu nedir? Fiyat neden hiçbir şey olmamış gibi yoğunluğu geçmek yerine yoğunluktan sekiyor?".
Teşekkür ederim! Çok ilginç bir strateji.
Eğer ilginçse, burada düşünülecek bir şey var. Olayların nasıl geliştiğini görün.
Bu strateji bir zamanlar çok etkiliydi, o kadar etkiliydi ki büyük oyuncular ağlamaya başladı... ve buzdağı tipi emirler ortaya çıktı (siparişin sadece bir kısmı, buzdağının görünen kısmı camda gösteriliyor, gerisi gizli). Örneğin, 50...100 lot ayrılır ayrılmaz, bu yerde tekrar 50...100 lot belirir.
Bu önden koşan robotlar çok yetiştirildi ve kullanılmaya başlandı. Haftada 2-3 kez bu da Rusya'da. Örneğin, sözde bir satın alma için büyük bir teklif (levha) verilir. Robotlar uygulamalarını önüne koyuyor... ve ben onları alıyorum, yerleştiriyorum, tekrar alıyorum, vb. uzun adam şortlu pozisyonunu alana kadar, golü atar atmaz ocağını kapatır ve biraz pazara vurur. Böyle bir duruma karşı koruma sağlamayan tüm ön koşular, levha fiyatına kapatmaya çalışıyorlar, ama orada değil (kaldırıldı) .... Sonuç dibe doğru bir sıkışma, orada toplanıyorlar, oradalar. oturmaya devam edebilir...
Ayrıca, bir emir verdiler (Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç emri. AON . Komisyoncuya, tam olarak yürütülmesi veya iptal edilmesi gereken bir emir), yani. sobayı çıkarmanıza bile gerek yok, sadece çalışmıyor, çünkü Tek bir anlaşma ile alamazsınız....
Videoyu izleyip mutfaklarda ticaret yapanlar için. Artık DC size bir kayma verdiğinde (kötü bir fiyata yürütür) aleyhinize çalışmadığından, ön çalıştırma kullanmadığından ve en ilginç olanı bunu kontrol edemediğinizden eminsiniz, sipariş defteri yok, kene geçmişi yok ve o anda teklifte ne kadar vardı /aske, 0.1 lot veya 100 bulamıyoruz (ve kimse onları kontrol etmiyor, herkesin kendi teklifleri var).
Tüm ticaret geçmişimde sadece iki veya üç kez en iyi uygulamayı yaşadım, kayma her zaman en kötüsü oldu...
video şeklinde karar verildi. Daha net.
Ö ! Harika, açıklama için teşekkürler.
Evet, emir defteri yoksa bir tüccarın bunu bir handikapla yapması zordur. Ancak gözlükler zaten hacimlerle veriliyor. MT'de handikap ciltli sipariş defteri yoktur.
Minimum 0,01 lot üzerinde ultra düşük yayılma ile birkaç ESEEN tipi DC'yi test ettim. Yani, her işlemde birkaç kayma kenesi vardı. Ayrıca, sadece oruçta değil, aynı zamanda sabit bir piyasada da anlaşmalar yaptı. Fiyat, bir çift kene için anlaşmanın gerçekleştirildiği anda seğirdi - ve hemen geri döndü - FOREX SAT 0.01 lotom- oh))) Hareket halinde kayma için işaretler. Bence güçlü hamlelerde son derece sertler) Sadece bir ECN'nin şikayeti yoktu, ama daha geniş spreadlere sahip - görünüşe göre, her şey spread ve komisyona dahil + müşterilerin birbiriyle eşleşmesi var.
Bu ESN'ler bir yerde çakışsa bile, o zaman açıkçası kendileri için daha iyi bir fiyat, spreadler ve kaymalarda bir tüccara sahip olmak (+ limit emirlerinin tüccarı lehine uygulanmama ve eksik kayma). Arbitraj tüccarı-karşı taraf gibi bir şey. Ne de olsa karşı tarafa bir komisyon ödüyorlar, ancak bu, gorettrader tarafından karşılanandan daha fazlası.
Ve en kötüsü, bir tüccarın bilgi eksikliği nedeniyle sahip olduğu miktarı tam olarak belirleyip kontrol edememesidir. Üstelik hiçbir şey kanıtlayamaz. "Kör kedi yavrusu" veya "katliam için kabakulak" gibi ticaret. Ticaretin sonucu sadece tüccarın becerisine değil, aynı zamanda "komisyoncu" nun açgözlülüğüne de bağlıdır. Ve bu hoş değil. Ancak forex yatırımcıları bunu bilmemeye çalışıyor.
Doğru, forexte şu ana kadar 2 hesabım var.. Ben de forex yatırımcısıyım. Ama orta vadeli stratejiler var. Şimdiye kadar bir artı. Birleşirsem, yenilerini başlatmayacağım.
Evet, benim için scalping, robot ticareti yaparken bile kendini haklı çıkarmaz. Eller - sadece Adya ve İsrail yapın. Kâr - sadece orada... Daha yüksek zaman dilimlerinde... Bir saatten az değil...
Evet. Ancak bu yalnızca süper profesyoneller içindir - bu konudaki https://www.mql5.com/ru/forum/38821 gibi. Yorumlara bakılırsa orada milyonerler gibi görünüyorlar. )
Hala onların seviyesinden uzaktayım. Şimdilik yeterince kafa derisi yüzüğüm var. Henüz milyarlarca umut etmiyorum)