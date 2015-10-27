Grafik nesneleri oluşturmayı nasıl öğrenebilirim? MQL4. - sayfa 5

Danışman kodunu komut dosyasına aktarmaya çalıştım.

Senaryoda satırlar çakışıyor, EA'da neden çalışmadığı belli değil?

EA görselleştirmesini başlatırken dördünden kim grafik alt penceresinde nesneler çizmeyi başardı?


 
Çizim yapacağınız gösterge alt penceresinin numarasını belirtin.
 
Çizim yapacağınız gösterge alt penceresinin numarasını belirtin.

Bu yüzden danışmanda -1 gösteriyorum. Senaryoda her şey yolunda, yukarıdaki resim. AD göstergesiyle ilgili makalenizi anlayana kadar birçok kez okudum. Her zaman olduğu gibi, sebep biraz önemsizdir.

Anladığım kadarıyla, bir nedenden dolayı pencere danışmanda bulunamadı, hata 4206.

 
Bu yüzden danışmanda -1 gösteriyorum. Senaryoda her şey yolunda, yukarıdaki resim. AD göstergesi hakkındaki makalenizi anlayana kadar birçok kez okudum. Her zaman olduğu gibi, sebep biraz önemsizdir.

Anladığım kadarıyla, bir nedenden dolayı pencere danışmanda bulunamadı, hata 4206.

Göstergeli pencerenin oluşturulması için zamana ihtiyacı vardır. Gösterge penceresinde OnCalculate() öğesine yapılan ilk çağrıdan önce çizebilirsiniz. OnInit() içindeki her şeyi çizmek istiyor musunuz?
 
Göstergeli pencerenin oluşturulması için zamana ihtiyacı vardır. Gösterge penceresinde OnCalculate() öğesine yapılan ilk çağrıdan önce çizebilirsiniz. OnInit() içindeki her şeyi çizmek istiyor musunuz?
Numara. Sadece anlaşmanın açılmasından sonra yani önce bir pozisyon açmak için çizgiler vardır, açıldığında çekiliş başlar.

İşte EA'daki kod.

 string    shortName= "fraktalSDV" ; 
long    chart_ID= 0 ;         // ID графика
int win_idx= ChartWindowFind (chart_ID,shortName);
string nameobj=TimeToStr(Time[ 0 ]);       
             //--- сбросим значение ошибки
             ResetLastError ();
             //--- создадим трендовую линию по заданным координатам
           if (! ObjectCreate (chart_ID,nameobj, OBJ_TREND ,win_idx,Time[index],maximum1,Time[ 1 ],TRENDmax[ 1 ]))
            {
             Print ( __FUNCTION__ ,
                   ": не удалось создать линию тренда! Код ошибки = " , GetLastError ());
             return ( 0 );
            }
ObjectSet(nameobj, OBJPROP_RAY , false );

Göstergenin kendisinde bir çizgi var: 

IndicatorShortName( "fraktalSDV" );

 
Bu yüzden danışmanda -1 gösteriyorum. Komut dosyasında, her şey normalde yukarıdaki resmi oluşturur. AD göstergesiyle ilgili makalenizi anlayana kadar birçok kez okudum. Her zaman olduğu gibi, sebep biraz önemsizdir.

Anladığım kadarıyla, bir nedenden dolayı pencere danışmanda bulunamadı, hata 4206.

Gösterge alt penceresini bulamıyor. Gösterge penceresini, gösterge penceresinin sol üst köşesinde gördüğünüz göstergenin kısa adıyla arayın. Elbette, arama için tüm adı yazmazsınız.
 
Gösterge alt penceresini bulamıyor. Gösterge penceresini, gösterge penceresinin sol üst köşesinde gördüğünüz göstergenin kısa adıyla arayın. Elbette, arama için tüm adı yazmazsınız.

string shortName= "fraktalSDV" ;

Ben de ararım. Expert Advisor'da indikatörün adını çağırıp yazdırmaya çalıştım ama yine olmadı.

İşte göstergenin kendisi, yaptığım şey. Sonra sileceğim.

 
string shortName= "fraktalSDV" ;

Ben de ararım. Expert Advisor'daki göstergenin adını çağırmaya çalıştım ama henüz işe yaramadı.

deneyin

 int win_idx= ChartWindowFind (chart_ID,shortName);

gösterge penceresi için bir arama değil, bir birim girin (tabloda sadece bir pencere var mı?)

Çalışırsa, pencere aramasını yerine ve

 long    chart_ID= 0 ;         // ID графика

yazmak

 long    chart_ID= ChartID ();
 
deneyin

gösterge penceresi için bir arama değil, bir birim girin (tabloda sadece bir pencere var mı?)

En üstte, tırnak işaretleri olan ve altta ayrı bir göstergede grafiğin kendisi bulunur.
 
En üstte, tırnak işaretleri olan ve altta ayrı bir göstergede grafiğin kendisi bulunur.
Peki, sana ne diyorlarsa onu yap ;) Bir hata araman gerek...
