Grafik nesneleri oluşturmayı nasıl öğrenebilirim? MQL4.
Danışman kodunu komut dosyasına aktarmaya çalıştım.
Senaryoda satırlar çakışıyor, EA'da neden çalışmadığı belli değil?
EA görselleştirmesini başlatırken dördünden kim grafik alt penceresinde nesneler çizmeyi başardı?
Çizim yapacağınız gösterge alt penceresinin numarasını belirtin.
Bu yüzden danışmanda -1 gösteriyorum. Senaryoda her şey yolunda, yukarıdaki resim. AD göstergesiyle ilgili makalenizi anlayana kadar birçok kez okudum. Her zaman olduğu gibi, sebep biraz önemsizdir.
Anladığım kadarıyla, bir nedenden dolayı pencere danışmanda bulunamadı, hata 4206.
Göstergeli pencerenin oluşturulması için zamana ihtiyacı vardır. Gösterge penceresinde OnCalculate() öğesine yapılan ilk çağrıdan önce çizebilirsiniz. OnInit() içindeki her şeyi çizmek istiyor musunuz?
İşte EA'daki kod.
Göstergenin kendisinde bir çizgi var:
IndicatorShortName( "fraktalSDV" );
Gösterge alt penceresini bulamıyor. Gösterge penceresini, gösterge penceresinin sol üst köşesinde gördüğünüz göstergenin kısa adıyla arayın. Elbette, arama için tüm adı yazmazsınız.
string shortName= "fraktalSDV" ;
Ben de ararım. Expert Advisor'da indikatörün adını çağırıp yazdırmaya çalıştım ama yine olmadı.
İşte göstergenin kendisi, yaptığım şey. Sonra sileceğim.
deneyin
gösterge penceresi için bir arama değil, bir birim girin (tabloda sadece bir pencere var mı?)
Çalışırsa, pencere aramasını yerine ve
yazmak
