Puanlarınızın saatini ve tarihini biliyorsanız, yalnızca bool TrendCreate() öğesini çağırmanız gerekir.
Tavsiye için teşekkürler. Her şeyin daha kolay olduğu ortaya çıktı.
Böyle mi yaptı:
PS Anlayamadığım bir şey, örnekte neden tam olarak bu sayıların seçildiği:
Onlardan, trend çizgisi aralığın ortasında bir yere yerleştirilir.
Şimdi sıradaki görev, sağdaki çizgiye nasıl devam edileceğini çözmek ve EA'da çizginin değerini almak mı?
Her şey komut dosyası kodunda:
1. Test cihazından arandığında fırsatlar açılır. Her yerde optimizasyon harcarsam sıfırlar. İşlemin optimizasyonundan herhangi bir çalıştırma başlatırım. Nasıl olunur?
2. Bir anlaşma olursa (her anlaşmada) satırın kaydedildiğinden, değilse silindiğinden nasıl emin olabilirim?
İşlemlerin sizin tarafınızdan kontrol edilmesi gerekir. Ancak her anlaşmanın kendi satırına sahip olması için, oluştururken her satıra benzersiz bir ad atamanız gerekir.
Nasıl? Bir örnek alabilir miyim?
Test sırasında grafik nesneler
Testleri görselleştirirken, EA gerçek bir çizelge ile etkileşime girer. Görselleştirme olmadan normal testler sırasında EA, çizilmemiş bir "sanal" grafikle çalışır, bu durumda nüanslar mümkündür. Test cihazı optimizasyon modunda çalışırken grafik nesnelerle çalışma desteklenmez.
Çalışmak için iki gün, ancak optimizasyonun gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıktı.
Bir gösterge yapmak için merak ediyorum? Expert Advisor'daki satırın değerini bunun üzerinden alabilecek miyim?
Kim ne diyecek. Belki birileri bu konuyu zaten incelemiştir?
Bir gösterge yapmak için merak ediyorum? Expert Advisor'daki satırın değerini bunun üzerinden alabilecek miyim?
Gösterge grafik nesneler oluşturur ve ardından parametrelerini alırsa, hayır.
Ancak yine de, bir gösterge kullanarak her şeyi çözmek daha kolaydır. Göstergede hesaplamalar yapılır ve sonuçları gösterge arabellekleri aracılığıyla görüntülenir.
Ayrıca bir alternatif var. Satırlar yerine, line parametreleriyle global değişkenler oluşturun, ancak GetValueByShift() işlevi çalışmaz, analogunu yazmanız gerekir.