Artyom Trishkin :
Alt penceresi kesinlikle 1'dir, çünkü grafikte sadece bir gösterge olduğunu kendisi söylemiştir. Kodda 1'e eşit alt pencere numarasını yazmasını ve gösterge penceresinde çizgilerin nasıl çizileceğini görmesini söyledim ama nedense bunu yaptığını hatırlamıyorum. Yaptığı hata açıkça aptalca.

Bu yüzden de denedim

 ResetLastError ();
             //--- создадим трендовую линию по заданным координатам
           if (! ObjectCreate (chart_ID,nameobj, OBJ_TREND , 1 ,Time[index],maximum1,Time[ 1 ],TRENDmax[ 1 ]))
            {
             Print ( __FUNCTION__ ,
                   ": не удалось создать линию тренда! Код ошибки = " , GetLastError ());
             return ( 0 );
            }

Böyle 

         int J= 1 ;      
             //--- сбросим значение ошибки
             ResetLastError ();
             //--- создадим трендовую линию по заданным координатам
           if (! ObjectCreate (chart_ID,nameobj, OBJ_TREND ,J,Time[index],maximum1,Time[ 1 ],TRENDmax[ 1 ]))
            {
             Print ( __FUNCTION__ ,
                   ": не удалось создать линию тренда! Код ошибки = " , GetLastError ());
             return ( 0 );
            }

Söylenecek ne var function int J=WindowsTotal(); FSDV EURUSD döndürür ,Günlük: J=1

Ve söyledikleri de dahil olmak üzere daha birçok seçenek yaptı.


 

Ben de göstergemde bir sorun olduğunu düşündüm. Sadece bir standart gösterge daha eklemeye ve yazdırmaya karar verdim.

 double rsi= iRSI ( NULL , 0 , 14 , PRICE_CLOSE , 1 );
Print ( "Количество окон = " , WindowsTotal());

 2015.10 . 26 22 : 28 : 05.994          2014.12 . 30 23 : 59   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.994 2014.12 . 30 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.994 2014.12 . 29 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.994 2014.12 . 26 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.994 2014.12 . 24 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.992 2014.12 . 23 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.992 2014.12 . 22 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.992 2014.12 . 19 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.992 2014.12 . 18 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

2015.10 . 26 22 : 28 : 05.991 2014.12 . 17 00 : 00   FSDV EURUSD,Daily: Количество окон = 1

 
forexman77 :

Ben de göstergemde bir sorun olduğunu düşündüm. Sadece bir standart gösterge daha eklemeye ve yazdırmaya karar verdim.


Terminalde hiçbir şey tarafından görülmeyen kişisel bir sihirli göstergenizi atabilir misiniz? :)))

Sonuçta mucize yok ;)

 
Karputov Vladimir :
Bir gösterge şablonu oluşturun ve bu şablonu test kullanıcısı olarak kaydedin.

Onu hesaba katmadım. Sorun şuydu. Tester adlı bir şablon oluşturmak için sağ tıklayın. Ve işte her şey çalışıyor.

Kılavuzda bununla ilgili bir şey yok. Her şeyden bir dağ yazdılar ve nedeni basit.

 
forexman77 :

Onu hesaba katmadım. Sorun şuydu. Tester adlı bir şablon oluşturmak için sağ tıklayın. Ve işte her şey çalışıyor.

Kılavuzda bununla ilgili bir şey yok. Her şeyden bir dağ yazdılar ve nedeni basit.

Harika.
 
Karputov Vladimir :
Harika.

Harika!

Ne gibi? Neresi? Ne zaman?

Tartışmada doğru bir cevap vardı ama nedense kaçırmışım)

 
forexman77 :

Harika!

Ne gibi? Neresi? Ne zaman?

Tartışmada doğru bir cevap vardı ama nedense kaçırmışım)

Konuştuklarımıza bakılırsa, tesadüfen anladınız. Hala sebebini anlamıyorsun. Bana 2x2 olarak net görünse de

Doğru cevap, pardon, nedir? Bir şablonda mı? ...

 
Artyom Trishkin :

Konuştuklarımıza bakılırsa, tesadüfen anladınız. Hala sebebini anlamıyorsun. Bana 2x2 olarak net görünse de

Doğru cevap, pardon, nedir? Bir şablonda mı? ...

Kesinlikle. Şablonu oluşturduktan sonra, başlatıldıktan hemen sonra göstergeli pencere görünmeye başladı. Ve ondan önce, sadece görsel çalışmanın bitiminden sonra, penceresi sırasında hiçbirinin olmadığı anlamına gelir.

 int w=WindowsTotal();
Print ( "количество окон=" ,w);
2015.10 . 27 14 : 26 : 48.214 2014.11 . 10 00 : 00   FSDV1 EURUSD,Daily: количество окон= 2

İKİSİ.

 
forexman77 :

Kesinlikle. Şablonu oluşturduktan sonra, başlatıldıktan hemen sonra göstergeli pencere görünmeye başladı. Ve ondan önce, sadece görsel çalışmanın bitiminden sonra, penceresi sırasında hiçbirinin olmadığı anlamına gelir.

İKİSİ.

Eh, testi görsel modda çalıştırıp grafikte gösterge penceresi olmadığını görerek onu bulmaya çalışmanız ve burada bir sabbath yapmanız çok garip. Göstergeyi görselleştirme tablosuna yerleştirmenizi kim engelledi?
 
Artyom Trishkin :
Eh, testi görsel modda çalıştırıp grafikte gösterge penceresi olmadığını görerek onu bulmaya çalışmanız ve burada bir sabbath yapmanız çok garip. Göstergeyi görselleştirme tablosuna yerleştirmenizi kim engelledi?
Muhtemelen tartışmayı seviyorsun, ama yanlış yerde. Çözüm bulundu, başka bir şeye ihtiyacım yok.
