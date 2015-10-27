Grafik nesneleri oluşturmayı nasıl öğrenebilirim? MQL4. - sayfa 8
Alt penceresi kesinlikle 1'dir, çünkü grafikte sadece bir gösterge olduğunu kendisi söylemiştir. Kodda 1'e eşit alt pencere numarasını yazmasını ve gösterge penceresinde çizgilerin nasıl çizileceğini görmesini söyledim ama nedense bunu yaptığını hatırlamıyorum. Yaptığı hata açıkça aptalca.
Bu yüzden de denedim
Böyle
Söylenecek ne var function int J=WindowsTotal(); FSDV EURUSD döndürür ,Günlük: J=1
Ve söyledikleri de dahil olmak üzere daha birçok seçenek yaptı.
Ben de göstergemde bir sorun olduğunu düşündüm. Sadece bir standart gösterge daha eklemeye ve yazdırmaya karar verdim.
Terminalde hiçbir şey tarafından görülmeyen kişisel bir sihirli göstergenizi atabilir misiniz? :)))
Sonuçta mucize yok ;)
Bir gösterge şablonu oluşturun ve bu şablonu test kullanıcısı olarak kaydedin.
Onu hesaba katmadım. Sorun şuydu. Tester adlı bir şablon oluşturmak için sağ tıklayın. Ve işte her şey çalışıyor.
Kılavuzda bununla ilgili bir şey yok. Her şeyden bir dağ yazdılar ve nedeni basit.
Harika.
Harika!
Ne gibi? Neresi? Ne zaman?
Tartışmada doğru bir cevap vardı ama nedense kaçırmışım)
Konuştuklarımıza bakılırsa, tesadüfen anladınız. Hala sebebini anlamıyorsun. Bana 2x2 olarak net görünse de
Doğru cevap, pardon, nedir? Bir şablonda mı? ...
Kesinlikle. Şablonu oluşturduktan sonra, başlatıldıktan hemen sonra göstergeli pencere görünmeye başladı. Ve ondan önce, sadece görsel çalışmanın bitiminden sonra, penceresi sırasında hiçbirinin olmadığı anlamına gelir.
İKİSİ.
Eh, testi görsel modda çalıştırıp grafikte gösterge penceresi olmadığını görerek onu bulmaya çalışmanız ve burada bir sabbath yapmanız çok garip. Göstergeyi görselleştirme tablosuna yerleştirmenizi kim engelledi?