Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Peki, üzerinde işlem yapmanın sonuçları nasıl?
Birkaç yıldır bu prensibe dayalı sistemler geliştiriyorum.
Söylemek istediğim asıl şey, diğer göstergeler gibi böyle bir analizin ne olduğunu gösterdiği, ancak ne olacağını göstermediğidir. Ve eğer bir para biriminin endeksi aşırı alıma ve ikincisi aşırı satıma gittiyse, bu hiçbir şekilde Trendin Tersine Döneceğini veya Devam Edeceğini söylemez. valla olmaz))))
İşte 28 döviz çifti danışmanlarından birinin ekran görüntüsü - endeksleri hesaplamak, en çok yönlü çiftleri hesaplamak, sıralamada oluşturmak için bir tablo. Değişim Oranının hesaplanması, endekslerin kendilerine başka göstergeler ekleme girişimleri, açılış emirleri, takip, kapanış vb.
İşlem pencerelerinde, "spread" endekslerinin en büyük değerlerini seçerseniz, o zaman piyasaya girişin yükseklerde gerçekleştiği ve yalnızca eğilimin devam edeceğini umabileceğiniz görülebilir. Geri tepme üzerinde çalışırsanız, tam tersi umut.
Vb. Onlar. yükseklerde, hiçbir şey bir devamı garanti etmez.
Ben de ayrılığın başlangıcını yakalamaya çalıştım. Onlar. derecelendirmenin kenarlarına değil, derecelendirmenin ortasından kenara hareket eden çiftin HIZI veya bu Hızın HIZLANMASI'ndaki bir artış ile girin - bu zaten daha ilginç ))
Kısacası - bir seçenekler ve yansımalar denizi var.
Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.
Başka hangi koşullu indeks? Nasıl hesaplanır? Herhangi bir göstergeyle çalışmak için, nasıl oluşturulduğunu her zaman tam olarak bilmek istenir.
İlk bakışta, sadece dolar paydası altında toplanan tüm para birimlerini aldılar, başlangıçta dikey eksen boyunca birbirine yapıştırdılar - yüzde olarak oynaklık. Böyle ?
Başka hangi koşullu indeks? Nasıl hesaplanır? Herhangi bir göstergeyle çalışmak için, nasıl oluşturulduğunu her zaman tam olarak bilmek istenir.
İlk bakışta, sadece dolar paydası altında toplanan tüm para birimlerini aldılar, başlangıçta dikey eksen boyunca birbirine yapıştırdılar - yüzde olarak oynaklık. Böyle ?
Hesaplama için 6 döviz çifti kullanılır, alış ve satış arasındaki ortalama fiyat kullanılır. Diğer tüm döviz çiftleri onlardan hesaplanır. Ayrıca EURUSD - USDEUR ters çiftleri de kullanılmaktadır.
İlk takas anında, tüm para birimlerinin endeksleri 1'e eşit alınır ve ardından aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
indexval1 = eskiindexval1 + (val1val2/eskival1val2 + val1val3/eskival1val3 + ... + val1valn/eskival1değer) / (n - 1);
n - hesaplamalarda yer alan döviz çiftlerinin sayısı;
indexval1 - mevcut hesaplanan indeks değeri;
oldindexval1 - eski hesaplanmış indeks değeri;
val1valn - döviz çifti teklifinin cari değeri, burada val1 - temel döviz çifti, valn - kote döviz çifti;
oldval1valn - döviz çifti teklifinin eski değeri;
Yani, ilk anda tüm endeksler bire eşittir ve daha sonra her bir döviz çiftindeki sapmaların toplamının aritmetik ortalaması bunlara eklenir.
Ve evet dikey eksen yüzde cinsindendir.
Birkaç yıldır bu prensibe dayalı sistemler geliştiriyorum.
tüm göstergeler aldatıcıdır, grafiği okumayı öğrenmeniz gerekir; tüm türkiye danışmanları mevduatlarınızı boşaltmanız için tasarlanmıştır.
Apaçık. Prensip olarak, sentetiklerin nasıl inşa edileceği yazarın işidir, asıl mesele onunla çalışmanın uygun olmasıdır.
İşte soru şudur - diyelim ki para birimleri arasındaki sermaye akışını belirlediyseniz - o zaman neden ters bir çıkış meydana gelsin veya bu akış neden devam etsin?
Bu yaklaşım ile doğrusal standart arasındaki temel fark nedir - bir fiyat hareketi olmuşsa, devam etmesi veya devam etmemesi daha olasıdır?
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.
EUR - kahverengi (koyu kırmızı)
USD - mor
GBP - kırmızı
JPY - koyu yeşil
CHF - koyu mavi
CAD - turkuaz
AUD - açık mavi
NZD - açık yeşil (açık yeşil)