Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yeni yorum
 

Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.

EUR - kahverengi (koyu kırmızı)

USD - mor

GBP - kırmızı

JPY - koyu yeşil

CHF - koyu mavi

CAD - turkuaz

AUD - açık mavi

NZD - açık yeşil (açık yeşil)

 
Peki, üzerinde işlem yapmanın sonuçları nasıl?
 
MVS :
Peki, üzerinde işlem yapmanın sonuçları nasıl?
Bu bir Uzman Danışman değil, sadece bir göstergedir (tablo). Bir para biriminin tümüne göre yüksek oranda düştüğünü, diğerinin ise herkese göre güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösterir ve şu anda hangi döviz çiftinin en büyük hareketleri yaşadığı netleşir. Buna göre, ya bu çiftin hareketine katılabilirsiniz ya da düzeltmenin başlamasını bekleyip bu döviz çifti için düzeltmeye katılabilirsiniz (şüpheli olsa da, tecrübelerime göre, eğer bir döviz çifti çok fazla hareket ederse, çoğu zaman olmaz. çok uzun bir süre düzeltilmesine izin verildi ve sonra bazıları için haberler daha da güçleniyor).
 
Stat yapmayı düşünüyorum. analiz edilecek ve daha sonra bu "endekslerin" ne kadar yararlı olduğu görülecektir. Sonuçları yazarım ama yakın zamanda olmaz.
 

Birkaç yıldır bu prensibe dayalı sistemler geliştiriyorum.

Söylemek istediğim asıl şey, diğer göstergeler gibi böyle bir analizin ne olduğunu gösterdiği, ancak ne olacağını göstermediğidir. Ve eğer bir para biriminin endeksi aşırı alıma ve ikincisi aşırı satıma gittiyse, bu hiçbir şekilde Trendin Tersine Döneceğini veya Devam Edeceğini söylemez. valla olmaz))))

İşte 28 döviz çifti danışmanlarından birinin ekran görüntüsü - endeksleri hesaplamak, en çok yönlü çiftleri hesaplamak, sıralamada oluşturmak için bir tablo. Değişim Oranının hesaplanması, endekslerin kendilerine başka göstergeler ekleme girişimleri, açılış emirleri, takip, kapanış vb.

İşlem pencerelerinde, "spread" endekslerinin en büyük değerlerini seçerseniz, o zaman piyasaya girişin yükseklerde gerçekleştiği ve yalnızca eğilimin devam edeceğini umabileceğiniz görülebilir. Geri tepme üzerinde çalışırsanız, tam tersi umut.

Vb. Onlar. yükseklerde, hiçbir şey bir devamı garanti etmez.

Ben de ayrılığın başlangıcını yakalamaya çalıştım. Onlar. derecelendirmenin kenarlarına değil, derecelendirmenin ortasından kenara hareket eden çiftin HIZI veya bu Hızın HIZLANMASI'ndaki bir artış ile girin - bu zaten daha ilginç ))

Kısacası - bir seçenekler ve yansımalar denizi var.


[Silindi]  
AleksRazgul :

Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.


Başka hangi koşullu indeks? Nasıl hesaplanır? Herhangi bir göstergeyle çalışmak için, nasıl oluşturulduğunu her zaman tam olarak bilmek istenir.

İlk bakışta, sadece dolar paydası altında toplanan tüm para birimlerini aldılar, başlangıçta dikey eksen boyunca birbirine yapıştırdılar - yüzde olarak oynaklık. Böyle ?

 
Edic :

Başka hangi koşullu indeks? Nasıl hesaplanır? Herhangi bir göstergeyle çalışmak için, nasıl oluşturulduğunu her zaman tam olarak bilmek istenir.

İlk bakışta, sadece dolar paydası altında toplanan tüm para birimlerini aldılar, başlangıçta dikey eksen boyunca birbirine yapıştırdılar - yüzde olarak oynaklık. Böyle ?

Hesaplama için 6 döviz çifti kullanılır, alış ve satış arasındaki ortalama fiyat kullanılır. Diğer tüm döviz çiftleri onlardan hesaplanır. Ayrıca EURUSD - USDEUR ters çiftleri de kullanılmaktadır.

İlk takas anında, tüm para birimlerinin endeksleri 1'e eşit alınır ve ardından aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

indexval1 = eskiindexval1 + (val1val2/eskival1val2 + val1val3/eskival1val3 + ... + val1valn/eskival1değer) / (n - 1);

n - hesaplamalarda yer alan döviz çiftlerinin sayısı;

indexval1 - mevcut hesaplanan indeks değeri;

oldindexval1 - eski hesaplanmış indeks değeri;

val1valn - döviz çifti teklifinin cari değeri, burada val1 - temel döviz çifti, valn - kote döviz çifti;

oldval1valn - döviz çifti teklifinin eski değeri;

Yani, ilk anda tüm endeksler bire eşittir ve daha sonra her bir döviz çiftindeki sapmaların toplamının aritmetik ortalaması bunlara eklenir.

Ve evet dikey eksen yüzde cinsindendir.

 
AndreiFAN :

Birkaç yıldır bu prensibe dayalı sistemler geliştiriyorum.

Deneyiminizi paylaştığınız için teşekkürler. Bu endeksler için herhangi bir grafiğiniz var mı? Ve bu çizelgeleri onlara göstermeye çalıştınız mı? destek, direniş, kanal vb. hatları oluşturmak için analiz?
[Silindi]  
tüm göstergeler aldatıcıdır, grafiği okumayı öğrenmeniz gerekir; tüm türkiye danışmanları mevduatlarınızı boşaltmanız için tasarlanmıştır.
 
Melnuk45 :
tüm göstergeler aldatıcıdır, grafiği okumayı öğrenmeniz gerekir; tüm türkiye danışmanları mevduatlarınızı boşaltmanız için tasarlanmıştır.
öğretmek?
[Silindi]  
AleksRazgul :


Apaçık. Prensip olarak, sentetiklerin nasıl inşa edileceği yazarın işidir, asıl mesele onunla çalışmanın uygun olmasıdır.

İşte soru şudur - diyelim ki para birimleri arasındaki sermaye akışını belirlediyseniz - o zaman neden ters bir çıkış meydana gelsin veya bu akış neden devam etsin?

Bu yaklaşım ile doğrusal standart arasındaki temel fark nedir - bir fiyat hareketi olmuşsa, devam etmesi veya devam etmemesi daha olasıdır?

12345678
Yeni yorum