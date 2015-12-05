Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? - sayfa 2
Apaçık. Prensip olarak, sentetiklerin nasıl inşa edileceği yazarın işidir, asıl mesele onunla çalışmanın uygun olmasıdır.
İşte soru şudur - diyelim ki para birimleri arasındaki sermaye akışını belirlediyseniz - o zaman neden ters bir çıkış meydana gelsin veya bu akış neden devam etsin?
Bu yaklaşım ile doğrusal standart arasındaki temel fark nedir - bir fiyat hareketi olmuşsa, devam etmesi veya devam etmemesi daha olasıdır?
Bir şeyin olması gerektiğini söylemiyorum, ancak yine de bir pencereye bakıp tüm para birimleri için oldukça eksiksiz bir resim görmek, döviz çiftlerindeki mevcut değişim yüzdelerine bakmaktan veya döviz çiftleri çizelgeleri arasında acele etmekten daha iyidir.
Ama stat yaptığımda. analiz belki de neyin ve hangi durumlarda daha olası olduğunu söyler.
çok doğru bir konu, doğru yöne gidiyor (spread ve portföylere)
aletlerin ortak hareketinin istatistiksel bir analizi olmadan gerçekten imkansız
Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.
EUR - kahverengi (koyu kırmızı)
USD - mor
GBP - kırmızı
JPY - koyu yeşil
CHF - koyu mavi
CAD - turkuaz
AUD - açık mavi
NZD - açık yeşil (açık yeşil)
tüm göstergeler aldatıcıdır, grafiği okumayı öğrenmeniz gerekir; tüm türkiye danışmanları mevduatlarınızı boşaltmanız için tasarlanmıştır.
Zaman soldan sağa doğru artarsa ve tersi olmazsa, gösterge iyidir. Serket değilse de hesaplama prensibini anlatır mısınız?
https://www.mql5.com/ru/forum/41380#comment_1413120
Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.
Sonunda iyi iş görüyorum. Bindirme formülünü açıklayabilir misiniz veya parmaklarınızla açıklayabilir misiniz lütfen?
çiftlerin en az iki ay sonsuza kadar uzaklaşmaması şartıyla
Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.
Fikrin kendisi iyi. Çoğunun yaptığı gibi buldozerden değil, bilinçli olarak bir döviz çifti seçmenizi sağlar.
Endekslerin nasıl hesaplandığı biraz belirsiz. Özellikle yaklaşık 6 döviz çifti, 6 çiftten nasıl 8 endeks alınabileceğini anlamadım. Eh, görüntüleme yöntemini değiştirirdim, tüm endeksler son çubukta 1 noktaya yakınsaması uygun değildir.
İşte benim göstergem:
Hesaplamalar için 17 bağımsız döviz çifti kullanılır (çaprazlar olmadan). Dikey çizginin olduğu noktada indeksler 1'e eşittir. Göstergeye bir ekstrapolatör eklenmesi planlanmaktadır.
Hesaplama ilkesi, birinden diğerine kapalı bir para akışı oluşturan bir üçgen (3 çift) ilkesinden alınmıştır.
Parmaklarda: EURUSD(1.0843) / GBPUSD(1.5033) = EURGBP(0.7207) hatası her zaman spread boyutu civarındadır. Onlar. Üç fiyattan biri ne kadar değişmezse değişsin, diğer ikisi ona göre ayarlanıyor.
Bu örnekte, birbirine akan 3 para birimi vardır. Ve gösterge, 28 çifte dayalı olarak 8 para birimi/endeks/küme hesaplar.
Ve para birimi çizgileri sonsuza sapmaz ve ayrılamaz, çünkü yavaş yavaş büyüyen, ancak sabit bir toplam katsayı ile sınırları içinde kalan kapalı bir kap veya daha doğrusu bir balon gibidir.
Bu, GERÇEK küme analizi olarak tanımlanabilir VE "Doğru "doğrusal olmayan" ortalamanın kanıtı, aynı küme için farklı zaman dilimlerinde küme gösterge çizgisinin aynı şeklidir - tam olarak kümenin bulunduğu noktaların şekli ve zamanı. grup çizgisi sıfır çizgisini geçiyor."
Fikrin kendisi iyi. Çoğunun yaptığı gibi buldozerden değil, bilinçli olarak bir döviz çifti seçmenizi sağlar.
Endekslerin nasıl hesaplandığı biraz belirsiz. Özellikle yaklaşık 6 döviz çifti, 6 çiftten nasıl 8 endeks alınıyor anlamadım. Eh, görüntüleme yöntemini değiştirirdim, tüm endeksler son çubukta 1 noktaya yakınsaması uygun değildir.
Hesaplama örneği olarak, buradaki indeks hesaplamasına bakın http://www.fxcoder.net/2013/07/indeks-valyuty.html
Çok ilginç ve iyi açıklanmış!