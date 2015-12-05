Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? - sayfa 2

Edic :

Apaçık. Prensip olarak, sentetiklerin nasıl inşa edileceği yazarın işidir, asıl mesele onunla çalışmanın uygun olmasıdır.

İşte soru şudur - diyelim ki para birimleri arasındaki sermaye akışını belirlediyseniz - o zaman neden ters bir çıkış meydana gelsin veya bu akış neden devam etsin?

Bu yaklaşım ile doğrusal standart arasındaki temel fark nedir - bir fiyat hareketi olmuşsa, devam etmesi veya devam etmemesi daha olasıdır?

Bir şeyin olması gerektiğini söylemiyorum, ancak yine de bir pencereye bakıp tüm para birimleri için oldukça eksiksiz bir resim görmek, döviz çiftlerindeki mevcut değişim yüzdelerine bakmaktan veya döviz çiftleri çizelgeleri arasında acele etmekten daha iyidir.

Ama stat yaptığımda. analiz belki de neyin ve hangi durumlarda daha olası olduğunu söyler.

 

çok doğru bir konu, doğru yöne gidiyor (spread ve portföylere)

aletlerin ortak hareketinin istatistiksel bir analizi olmadan gerçekten imkansız

AleksRazgul :

Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.

EUR - kahverengi (koyu kırmızı)

USD - mor

GBP - kırmızı

JPY - koyu yeşil

CHF - koyu mavi

CAD - turkuaz

AUD - açık mavi

NZD - açık yeşil (açık yeşil)

Melnuk45 :
tüm göstergeler aldatıcıdır, grafiği okumayı öğrenmeniz gerekir; tüm türkiye danışmanları mevduatlarınızı boşaltmanız için tasarlanmıştır.
Hemen "deneyimli" bir tüccar görebilirsiniz. Ve özünde, o zaman sizin versiyonunuzda türkiye "kötü okunabilir" ise. Ve bu en gurur verici görüş. Ben de bu konuyu araştırdım ve MAKSİMUM ETKİLİ olduğunu buldum. Sadece bu sürümü geliştirmeniz gerekiyor. Nasıl olduğunu açıklamayacağım, ancak seçeneklerden birini (çok yüzeysel) blogumda açıkladım (2 numaralı bölüm).
 
_new-rena :
https://www.mql5.com/ru/forum/41380#comment_1413120

 
AleksRazgul :

Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.


Novikov :

ama basitçe başlangıç noktası şimdiki nokta olarak alınır, görünüşe göre hesaplama "geçmişe" gider
Novikov :

Sonunda iyi iş görüyorum. Bindirme formülünü açıklayabilir misiniz veya parmaklarınızla açıklayabilir misiniz lütfen?

çiftlerin en az iki ay sonsuza kadar uzaklaşmaması şartıyla

 
AleksRazgul :

Hangi para biriminden hangi sermayeye aktığını belirlemek için kullandığım göstergemi göstereceğim. Üzerindeki her satır, çeşitli döviz çiftlerinden hesaplanan belirli bir para biriminin (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD AUD, NZD) bazı koşullu endeksidir.

Fikrin kendisi iyi. Çoğunun yaptığı gibi buldozerden değil, bilinçli olarak bir döviz çifti seçmenizi sağlar.

Endekslerin nasıl hesaplandığı biraz belirsiz. Özellikle yaklaşık 6 döviz çifti, 6 çiftten nasıl 8 endeks alınabileceğini anlamadım. Eh, görüntüleme yöntemini değiştirirdim, tüm endeksler son çubukta 1 noktaya yakınsaması uygun değildir.

İşte benim göstergem:

Hesaplamalar için 17 bağımsız döviz çifti kullanılır (çaprazlar olmadan). Dikey çizginin olduğu noktada indeksler 1'e eşittir. Göstergeye bir ekstrapolatör eklenmesi planlanmaktadır.

 
_new-rena :

Sonunda iyi iş görüyorum. Bindirme formülünü açıklayabilir misiniz veya parmaklarınızla açıklayabilir misiniz lütfen?

çiftlerin en az iki ay sonsuza kadar uzaklaşmaması şartıyla

Hesaplama ilkesi, birinden diğerine kapalı bir para akışı oluşturan bir üçgen (3 çift) ilkesinden alınmıştır.

Parmaklarda: EURUSD(1.0843) / GBPUSD(1.5033) = EURGBP(0.7207) hatası her zaman spread boyutu civarındadır. Onlar. Üç fiyattan biri ne kadar değişmezse değişsin, diğer ikisi ona göre ayarlanıyor.

Bu örnekte, birbirine akan 3 para birimi vardır. Ve gösterge, 28 çifte dayalı olarak 8 para birimi/endeks/küme hesaplar.

Ve para birimi çizgileri sonsuza sapmaz ve ayrılamaz, çünkü yavaş yavaş büyüyen, ancak sabit bir toplam katsayı ile sınırları içinde kalan kapalı bir kap veya daha doğrusu bir balon gibidir.

Bu, GERÇEK küme analizi olarak tanımlanabilir VE "Doğru "doğrusal olmayan" ortalamanın kanıtı, aynı küme için farklı zaman dilimlerinde küme gösterge çizgisinin aynı şeklidir - tam olarak kümenin bulunduğu noktaların şekli ve zamanı. grup çizgisi sıfır çizgisini geçiyor."


AlexeyFX :

Fikrin kendisi iyi. Çoğunun yaptığı gibi buldozerden değil, bilinçli olarak bir döviz çifti seçmenizi sağlar.

Endekslerin nasıl hesaplandığı biraz belirsiz. Özellikle yaklaşık 6 döviz çifti, 6 çiftten nasıl 8 endeks alınıyor anlamadım. Eh, görüntüleme yöntemini değiştirirdim, tüm endeksler son çubukta 1 noktaya yakınsaması uygun değildir.


Hesaplama örneği olarak, buradaki indeks hesaplamasına bakın http://www.fxcoder.net/2013/07/indeks-valyuty.html

Çok ilginç ve iyi açıklanmış!

