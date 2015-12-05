Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikir şudur: bir süre alırız, büyümenin ve düşüşün liderini seçeriz, bir ticarete gireriz, aynı zaman aralığından sonra liderleri belirleriz ve önceki ticareti değerlendiririz - eğer pozitifse, o zaman tutarız, olumsuzsa, liderleri değiştirin.
Bir Uzman Danışmanın yardımıyla böyle bir algoritmayı geriye dönük test etmeye çalışan var mı? Yani USDCHF piyasasının açılışında satın alıyoruz ve bir sonraki hafta sonunu bekliyoruz.
Fikir şudur: bir süre alırız, büyümenin ve düşüşün liderini seçeriz, bir ticarete gireriz, aynı zaman aralığından sonra liderleri belirleriz ve önceki ticareti değerlendiririz - eğer pozitifse, o zaman tutarız, olumsuzsa, liderleri değiştirin.
Bir Uzman Danışman yardımıyla böyle bir algoritmayı geriye dönük test etmeye çalışan var mı? Yani USDCHF piyasasının açılışında satın alıyoruz ve bir sonraki hafta sonunu bekliyoruz.
Volatilite açısından lideri belirlemeye çalıştım, daha fazla momentum gibi, yani para birimi genel hareketin başlatıcısıdır, benzer bir gösterge kullandım, ancak ortaya çıktığı gibi, oynaklık liderliğin bir göstergesi değil Belirli bir para biriminin, örneğin EURUSD / GBPUSD çiftinde, GBP oynaklığı genellikle daha yüksektir, ancak HER ZAMAN lider EUR'yu düşünürse danışmanın karlılığı daha yüksektir.
Oynaklık konusunda lider-köle ticareti yapan bir danışman yazdığımı söylüyorum ve işe yaramıyor, en azından çok kararsız, bu resimle ne söylemek istersiniz?
Yukarıda verdiğim ilkeye göre bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğu gerçeği: liderler buluyoruz ve bir anlaşma yapıyoruz.
İşte 5 para biriminin koşullu endeksini gösteren ilkel bir gösterge.
Mevcut grafik, para biriminin (çift ile karıştırılmaması gereken) nerede aşırı alındığını veya aşırı satıldığını açıkça göstermektedir.
Kaba?
Kesinlikle.
Ama bugün piyasalarda kim bana herhangi bir şeyde performansın doğruluğunun garantisini verecek?
Her şey yaklaşık ve görecelidir. Ana şey yardım etmektir.
en hızlı büyüyeni alıp en hızlı düşeni satmak mı?
peki ya tersine dönerse?
Volatilite açısından lideri belirlemeye çalıştım, daha fazla momentum gibi, yani para birimi genel hareketin başlatıcısıdır, benzer bir gösterge kullandım, ancak ortaya çıktığı gibi, oynaklık liderliğin bir göstergesi değil Belirli bir para biriminin, örneğin EURUSD / GBPUSD çiftinde, GBP oynaklığı genellikle daha yüksektir, ancak HER ZAMAN lider EUR'yu düşünürse danışmanın karlılığı daha yüksektir.
1. Genel hareketin başlatıcısı (var olsa bile) ticaret için sadece kötü bir nesnedir, yüksek oynaklık kaotik hareketle birleştirilebilir.
2. Çoğu oynaklık göstergesi görecelidir, yani. para birimlerinin mutlak hareketini göstermeden grafiği kendisiyle karşılaştırın.
1. Genel hareketin başlatıcısı (var olsa bile) ticaret için sadece kötü bir nesnedir, yüksek oynaklık kaotik hareketle birleştirilebilir.
2. Çoğu oynaklık göstergesi görecelidir, yani. para birimlerinin mutlak hareketini göstermeden grafiği kendisiyle karşılaştırın.