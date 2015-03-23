EUR/USD çifti - sayfa 5
1.0100 civarında da şüpheli bir bölge. Atlayabilir.
Bu bir kirpi, bir kolobok olmasaydı açık olurdu. Bana fiyatın neden düştüğünü söylesen iyi olur. Ve sonra analistlerin guruları itibarlarını kaybederler.
yapamaz, düzleşebilir ve daha fazla kırılabilir. Böyle bir an geriye sıçrarsa 15 yıl daha beklemeniz gerekecek.
Ben bir geri dönüş değil, bir geri tepme demek istedim.
Bu makaleye göre. "Meta COT projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar" - Bkz. 2-14.
Düşüş devam edecek gibi...
*
Mavrodi doları 200 ruble olarak tahmin etti.