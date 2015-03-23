EUR/USD çifti - sayfa 4

Alexey :
Sadece bir varsayım, değer hala 1.2 iken, daha sonra 0.9'a ulaşabileceğini söyledim, tarihe daha detaylı baktım ve zirve 0.8'de durdu ve fiyatın da tersine çevrilmesi gerekiyor, yani sanırım + Bir geri dönüş için -100 puan bir yere gidecek. Ve şimdi, fiyat neredeyse 1:1'e ulaştığında, herkesin tahminleri çarpıcı biçimde değişti.
şort bugün trend :-D

tek para birimine zarar vermek :-D
 
mmmoguschiy :
Değil... yapmayacağız, doğru anı bekliyorum
 
12 yılın en düşük seviyesini kırdı. bu tesadüfen olmaz. sonuca varmak)
 
Alex2356 :
Sonuçlar nelerdir?
 
Alexey :
Sonuçlar zaten bizim için çizilmiştir. Hangilerini bulmak için kalır :-D
 
Alexey :
:-) Eğer hemen delerse, o zaman aşağıda (daha fazla) bir negatif bölge MÜMKÜN MÜMKÜNdür, ki bu bölgede ALIR! :-)

çizmek istedim... :-)

Burada yine iki seçenek mümkündür ... - oklara bakın. Delerse, hedef 9713'tür - dairelere bakın ... :-)

 
R0MAN :

Bu bir kirpi, bir kolobok olmasaydı açık olurdu. Bana fiyatın neden düştüğünü söylesen iyi olur. Ve sonra analistlerin guruları itibarlarını kaybederler.
 
Alexey :
çünkü y ile bitiyor :-D
 
mmmoguschiy :
ödev için çift
 
1.0100 civarında da şüpheli bir bölge. Atlayabilir.
123456789
