Alexey :
Dinleyecek birini bulduk, mmm ile iş yaptı bir ara
Bunu geçen yıl Ocak ayında tahmin etmişti. Ve şimdi neredeyiz? Ve kime güvenmeli?
 
mmmoguschiy :
Wall Street en havalı Mavrodi'ye sahip.
 
MIG32 :
Mavrodi pazarda dans ediyor
gibi :-D
 
mmmoguschiy :
Sadece akışla gitti, sonra fiyat 1.5'e talip oldu
 
Alexey :
Ama neden devam edeceğini hala cevaplamadın? Görünüşe göre meta yüze bakmışlar!
Operatörler satış yapmaya başladıklarından (devam etti) - kırmızı gösterge tablolarının sağ tarafındaki yazılara bakın.
 
R0MAN :
Operatörler satış yapmaya başladıklarından (devam etti) - kırmızı gösterge tablolarının sağ tarafındaki yazılara bakın.
Bu anlaşılabilir, neden devam ettikleri belli değil?
 
Alexey :
:-) Bu, olası anlayışın sınırlarının ötesinde... BU BİR SIR, hatta mühürlü bile değil... Bu SADECE ONLAR İÇİN - BÜYÜK ADAMLAR :-)! Bilinen. Onlar yönetir.
 
Alexey :
Sadece akışla gitti, sonra fiyat 1.5'e talip oldu
1.5 ne?
 
R0MAN :
Bilmemek?
 
mmmoguschiy :
Euro başına dolar
