Bu saçmalık değil, bir gerçeğin ifadesidir. Mevcut göstergelerden ve danışmanlardan bazıları çalışmayı durdurdu. Bir şey düzeltildi, bir şey kurcalamak için çok tembel.
Kanıt olduğunda gerçek.
Ve sende yok. Ayrıca, çok şey söyledin.
Programlamada tam bir 0'ım. Lütfen bana bunu en iyi nasıl yapacağımı söyle?
zammento)
c++ öğrenin http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
o zaman MQL 4 5 arasındaki farkı hiç fark etmeyeceksiniz)
programlamada geliştirmenin doğru yolu: c -> c++ -> başka herhangi bir dil artık hangisi olduğu önemli olmayacak. belki de "boğayı boynuzlarından" hemen almaktan daha uzun sürer, ama inan bana, buna değer.
neden c++ ile başlamalısınız? -- makine kodlarıyla başlamak daha iyidir -- o zaman c++ öğrenmek daha kolay olacaktır.
C++ öğreniyorsanız, alana özgü dillerin geliştirilmesine neden bu kadar çok para yatırıldığı açık değildir.
belki programlamayı programcı olmayanlar için kullanılabilir hale getirmek için?
özellikle programcı olmayanlar için bir dil geliştiriliyorsa, o zaman neden c ++ öğrenme fikri sürekli kulaklara itiliyor?
belki programlamayı programcı olmayanlar için erişilebilir kılmak için?
Bundan, c ++ temellerine hakim olmanın ortalama zihinler için zor ve anlaşılmaz bir şey olduğu sonucuna varabiliriz ... o zaman verdiğim eğitim sadece en başlangıç .... sıfırdan ... FKÖ'ye, çalışkan bir kişi için öğrenci 2-3 aylık kendi kendine çalışma ...
kulakları çekmeyin - önerileriniz altında - çok zorlanmış ve icat edilmiş sonuçlar.
Programcı olmayan bir tüccar neden C++ öğrenmeli?
eğer iyiyse:
-- char veri türünün ne olduğunu ve longdan nasıl farklı olduğunu anlamadan bile
-- tamamen nesne yönelimli programlamanın herhangi bir minimal kategorisini anlamadan
-- yüzlerce derleyici uyarısının doğasından tamamen habersiz ve bunlara hiç dikkat etmiyor
-- ve bir derleyiciye neden ihtiyaç duyulduğunu belli belirsiz anlamak
%100 Uzman Danışmanları ve orta karmaşıklık göstergelerini - hem µl4 hem de µl5'te - hiçbir yerde ve hiçbir zaman nesne yönelimli programlamayı kullanmaz veya araştırmazken kendisi için yazabilir
ve aynı zamanda C++ ve diğer programlama dillerini akılda tutmak - ve bir "programlama dilinin" ne olduğunu ve ne için olduğunu bilmemek ve belli belirsiz anlamamak.
Ne tutuyorsun:
Uzun zaman önce, eski binaların olduğu günlerde... Monitörümde böyle neşeli bir resmi seyretmenin zevkini yaşamıştım:
İster uzun ister kısa olsun - geliştiriciler yeni bir "geliştirilmiş" yapı yayınlamaya karar verdiler. Ve geliştiriciler, yazılımın eski sürümlerinin geriye dönük uyumluluğunu unuttular. Ve işte sorun - monitörümde komik resimler çizilmeyi bıraktı ... Her şey çok daha üzücü görünmeye başladı:
Dedikleri gibi, bir keçinin boynuzları ve bacakları var ...