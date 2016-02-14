seçim acısı - sayfa 6
evet - derleyici yapay zekayı açtı ve benim için derledi :-D
Ama cidden - derlemedim! Eski yapının uzmanlar/göstergeler klasöründe .ex4 dosyası yok. "Derle" düğmesine tıkladıktan sonra bile orada görünmedi! Amaç ne? Derlenmiş gösterge dosyaları diskte başka bir yerde oluşturulabilir mi?
Ve böyle mucizeler olmaz.
Tabut yeni açıldı)) Böylece, sıkıcı kazma ve telepati olmadan sorunu çözmek mümkün oldu! Ve bir "mega programlama gurusu" olduğumu düşünerek CSV'mi gösterecek ve çizecek hiçbir şey yoktu :-D
Geliştiricilerden düşüncelerimi onaylamalarını veya reddetmelerini istiyorum - Olanlara dayanarak, meta verilerin değişmediği sonucuna varabilirim - derleme kuralları biraz daha zorlaştı. Daha önce veri türlerinin uyumsuzluğu herhangi bir nedenle derleme hatalarına neden olmadıysa, yeni yapıda bu kusur ortadan kaldırılmıştır. Eğer öyleyse - en iyisi bu!
Ancak bu gösterge çalışmayı reddeden tek gösterge değil. Başkaları da vardı. Özellikle bunlardan birinde, çalışmayı reddeden eski yöntemlerin değiştirilmesi gerekiyordu. Sorunun olması gereken bir yeri var ve yeni başlayanlar için sorunu anlamanın dayanılmaz olduğu sözlerimi azaltmıyor !!! Neden bir acemi var - ve deneyimli biri terlemek zorunda. Ama bu üretim maliyeti :)
Peki, kod eski yapıda iyi çalıştıysa, bunlar ne tür "geliştirici hataları" olabilir?
Ancak zamanın alındığı yere bir int değişkeni iletmek bir geliştiricinin hatası değil mi? HEPSİ aynı geliştirici tarafından yazılmış... ama MQ suçlu... hiç şüphesiz.
Yargılama, yargılanmamak için! Ben size etiket asmadım, lütfen siz de etiket asmayın!
Konuşmanın devamında - bir şekilde uygulamamda böyle bir mucizeyle hiç karşılaşmadım, char veri türünün aniden double ile değiştirildiği, tıpkı int'nin datetime ile değiştirildiği gibi. Bu yüzden telepatiyi açma arzum orada sona erdi. Açık bir deliliğe dalmak için en ufak bir arzum yoktu .
Pekala, konuşma bu konuda geldiğinden beri, nazik olun, geliştirici arkadaşlar, int'nin nasıl birdenbire tarih saatine dönüştüğünü açıklayın (veya tam tersi - tam olarak hatırlamıyorum)? Ve neden eski yapıda hatalara neden olmadı da yeni yapıda aniden mucizevi bir şekilde ortaya çıktı (eğer bir hata varsa)?
Bu mucize göstergesinin geliştiricisi, içine dalmak istemediğiniz bir delilik yaptı. Öyle değil mi? Veri türleri değiştirilmedi, yalnızca yenileri eklendi. Bunu istemiyorsanız veya henüz anlamadıysanız, daha önce sahip olduklarınızı kullanın. Bunda bir problem yok.
Ama sonra, gerçekten MQ'nun hatası. Zamanı depolamak için int değişkenlerinin kullanımını başlangıçta yasaklamayanlar onlardı. Ama bu hatanın düzeltilmesi gerektiğine karar verdiler, ama Oh!!! bir mucize... yine suçluydular... Neden düzelttiler? Sonuçta, < CENSORED > bizim için çalışmayı bıraktı... her şeyi geri verin... aksi takdirde demo milyonlar kazanamayız...
Demo olmadan ayda en az birkaç yüz dolar kazanabilen herkes, kodu düzenlemek için her zaman bir programcıya 1-2 yüz veya daha az ödeyebilir. Ve sadece hiçbir şey kazanmayanlar ağlar ...
Pekala, dizlerindeki salyayı sil ve çığlık atma - neden bağırdın? Neden bu kadar kibirli? Belki para yok?
Sahibim. Her ay alıyorum. Ben de programlama ve ticaret yaparak para kazanıyorum.
Başlamak için. minimumları güncelleyin.