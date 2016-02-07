Zaman ve Satış ve fırsatların görüntülenmesi ile Pazarın Gelecekteki Derinliği
Gerçek ticaret fiyatlarını yayınlayan enstrümanlar için MetaTrader 5'in bir sonraki yapısında neler olacak:
İlk grafikte, anlaşmaların görüntüsü Teklif/Soruştur satırları ile senkronize edilir ve ikincisinde - daha fazla bilgi göstermek için bağımsızdır.
Bunların hepsi standart işlevselliktir.
Güzel, ha. Bir şerit baskı sözü verdiler (anladığım kadarıyla cama entegre olan o) ve yaptılar.
Saygı ve saygı.
Güzel resim!
Şekil 2'deki soru. Yeşil dairenin gerçek işlem hacmi olduğunu doğru anlıyor muyum? Ve buna göre, kırmızı stoklu bir taleptir (birisi piyasadan satın aldı ve biri limit siparişte sattı), mavi stoklu bir tekliftir (piyasada satılan biri ve biri limit siparişte satın aldı).
Güzel resim!
Şekil 2'deki soru. Yeşil dairenin gerçek işlem hacmi olduğunu doğru anlıyor muyum? Ve buna göre, kırmızı - ticari satış (biri piyasadan satın aldı ve biri limit siparişte sattı), mavi - teklif (piyasada satılan biri ve limit siparişte satın alan).
Gerçek ticaret fiyatlarını yayınlayan enstrümanlar için MetaTrader 5'in bir sonraki yapısında neler olacak:
İlk grafikte, anlaşmaların görüntüsü Teklif/Soruştur satırları ile senkronize edilir ve ikincisinde - daha fazla bilgi göstermek için bağımsızdır.
Bunların hepsi standart işlevselliktir.
Teşekkürler!!!
Acaba komisyoncuya nasıl bağlı olacak, bunu yasaklamak için kaldıraca sahip olup olmayacağı. Ya da bir bardak verirse, otomatik mi?
Teşekkürler!!!
Acaba komisyoncuya nasıl bağlı olacak, bunu yasaklamak için kaldıraca sahip olup olmayacağı. Ya da bir bardak verirse, otomatik mi?
Aracının kullandığı likidite sağlayıcısına/borsasına bağlıdır.
Sağlayıcı yürütme fiyatlarını yayınlarsa, komisyoncu bunları yasaklayamaz. Ayrıca, tam onay akışları yakında doğrudan MetaTrader 5 ticaret stratejisi test cihazında otomatik olarak sunulacak ve bu da test kalitesini artıracaktır. Orijinal keneler varsa, fiyat simülasyon algoritması uygulanmayacak, gerçek keneler kullanılacaktır.
MetaTrader 4'ten çıkın, teknoloji değişti!
Ayrıca, tam onay akışları yakında otomatik olarak doğrudan MetaTrader 5 ticaret stratejisi test cihazında sunulacak ve bu da test kalitesini artıracaktır.
Orijinal keneler varsa, fiyat simülasyon algoritması uygulanmayacak, gerçek keneler kullanılacaktır.
Pekala, orada bir şaka değilsin. ))
Peki, sonunda verilerinizi MT5 test cihazında kullanmak mümkün olacak mı? Nasıl düzenleneceği ilginç.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Gerçek anlaşmaların fiyatlarını yayınlayan enstrümanlar için MetaTrader 5'in bir sonraki yapısında neler olacak:
İlk grafikte, anlaşmaların görüntüsü Teklif/Soruştur satırları ile senkronize edilir ve ikincisinde - daha fazla bilgi göstermek için bağımsızdır.
Bunların hepsi standart işlevselliktir.