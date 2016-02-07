Zaman ve Satış ve fırsatların görüntülenmesi ile Pazarın Gelecekteki Derinliği - sayfa 13

Renat :

Standart ile tema açıkçası çok uzak.

Ek olarak, ayrıntılı kene verileri sorununun kökeninden tamamen habersizsiniz:

  1. Borsaların derin tarihi paraya mal olur. Ayrıca - tik. Sadece bu alanda çalışan herkesi donduruyor.

  2. Tüm değiş tokuş verileri, karmaşık yasaklayıcı çoğalmama koşullarıyla askıda kalır. Avukatlar sadece parası olan birinin (her şeye dikkat etmezler, oradan para kazanamayacağını anlarlar) bir hata yapmasını ve bu verileri yaymaya başlamasını beklerler. Gerekçelendirmeye bile ihtiyaçları yok, bir kilometre geçmiş olmanız yeterli.


Borsanın kapsamlı tick verilerini özgürce yayınlayan ilk kişi, bu verileri satma işini mahvedecek, bir sürü dava açacak ve iflasa sürüklenecek. Bu, olacakların kaba bir modelidir. Aynı zamanda, verilerini ücretsiz olarak sağlayan çok az sayıda borsa vardır.

Forex hakkında konuşursak - işte onlardan biri:

https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
Renat :

Ve bu platformları listelersiniz ve düzenli ve otomatik olarak ne kadar tık verisi sağladıklarını belirttiğinizden emin olun. Sadece tam olarak istediğimi ve "burada kenelerinizi yandan içe aktarabilirsiniz" değil.

Bu basit eylem, gerçeği çabucak gösterecek ve sizi "listelenmesi çok zaman alacak birçok platform" gibi açıklamalar yapmaktan alıkoyacaktır.

Ninja, demo modunda bile.

Tanrı onları tarihsel verilerle kutsasın, neden en azından vadeli işlemler, metaller, emtialar vb. işlem hacimleri hakkında gerçek zamanlı veriler yapmıyorsunuz?

 
stranger :

konudan sapmayın, platformları listeleyin)
 
stranger :

Peki kene verilerinin derinliği nedir ve ne kadar para için?

Kırmızıyla vurgulananı bilerek mi kaçırdınız?

 
mmmoguschiy :
Stok verilerinden bahsediyoruz. Forex zaten tartışıldı.
 
Renat :

Evet uzun zamandır Ninja gibi herkesin bu platforma aşina olduğunu düşünüyordum)

Hangi dönemle ilgileniyorsunuz?

Parasız.

sanyoooooook :
konudan sapmayın, platformları listeleyin)

Google yardım etmek için

Sonra getir, göster, ver)

 
stranger :

google da bişey yok nerden buldun )

yine yalan. )

Not: nedense ciddi bir şekilde olmuyor, bir açıklama yapılıyor ve bu açıklamayı haklı çıkarmak için bir rakip gönderiyorsunuz)

ayrıca kanıtlamıyorlar, sadece şöyle konuşuyorlar: deyin ve söylediklerinin kanıtı için Google'a söylediklerini söylediklerinin kanıtı için gönderin.

 
stranger :

Bu kanıt değil.

Sonuna kadar geldiğiniz açık, ancak burada teknik bir forum var.
 
Renat :
Burada biraz konu dışıyım. Yukarıda belirtilen avukatların faydası nedir açıklayınız? Bu teklifleri kendileri mi satıyorlar? Neden, dediğiniz gibi, ücretsiz kene sergilemeye tutunuyorlar? Özellikle tik TARİH ? Tamam gerçek zamanlı - bu anlaşılabilir. Hızlı güncel teklifler muhtemelen ödenmelidir.
 
Renat :
Neyin kanıtlanması gerekiyor? Burada fiyattan başka hiçbir şeyin olmadığı üçüncü taraf platformları veya MT'yi tartışıyoruz ve anladığım kadarıyla herhangi bir şeyin ortaya çıkması olası değil mi?

sanyoooooook :

google da bişey yok nerden buldun )

yine yalan. )

Not: nedense ciddi bir şekilde olmuyor, bir açıklama yapılıyor ve bu açıklamayı haklı çıkarmak için bir rakip gönderiyorsunuz)

ayrıca kanıtlamıyorlar, sadece şöyle konuşuyorlar: deyin ve söylediklerinin kanıtı için Google'a söylediklerini söylediklerinin kanıtı için gönderin.

Şimdi siteleri dolaşacağım, buraya TOC, MD ve diğer platformlara linkler atıyorum, bekleyin))) İhtiyacınız yoksa neden ihtiyacım var, zaten hepsini biliyorum bu, mt'deki tablolara bakın ve mutlu olun)

