serferrer :

Dilerseniz indirilen geçmiş üzerinde test edebilir veya kendiniz yazabilirsiniz.

bir ücret karşılığında http://moex.com/ru/orders?historicaldata

Bilgi için teşekkürler. Fiyatları var. Bazı doğrudan altın alıntılar elde edilir. Elbette tüm tiklerin olduğunu anlıyorum. Herkesin onlara ihtiyacı yok.

1 dakikadan başlayarak gün içi yeterli. 70-100 dolar için yabancı vadeli işlemler satın alabilirsiniz, ayrıca 17 yıldan başlayan birkaç düzine vadeli işlem ve gün içi geçmiş vardır.

 
komposter :

İçimden bir ses kenelere sevinmek için çok erken olduğunu söylüyor.

Bu forex brokerleriyle ilgili değil, değil mi Renat?

Tüm araçlarla ilgili.

MT5'te sunucudaki tik geçmişi her zaman biriktirilir ve saklanır. Ancak, komisyoncunun kendisi tarih biriktirmediyse, ancak uzun bir süre boyunca yüklediyse, kene olmayacağını anlamalısınız.

 
Renat :

Kusursuzca!

Aracının üçüncü taraf onay geçmişini indirmek için bir aracı olacak mı? Yoksa intihar mı?

 
komposter :


Aracının üçüncü taraf onay geçmişini indirmek için bir aracı olacak mı? Yoksa intihar mı?

Tabiki olacak. Bunlardan dakikalar bile yeniden oluşturulacak.
 
Alexey :
MT5 kullanıcıları son 5 yıldır herkes MT4'ü gömmeye çalışıyor. Neden anlamıyorum! Sonuçta, 5'in en iyileri 4 ve 4'e akar, her zaman kararlı, çalışan bir sürümdür. 5 çoğunlukla bir test vakası olarak hizmet eder.
MT5 stabil çalışıyor. Komisyoncular MT5 ile uğraşmak "istemiyor". Tek bir argüman var: düşük talep. Ancak MT4 gerçekten eski ve elverişsiz. Burada ileri düzey kullanıcılar, MT4'ün mümkün olan en kısa sürede "geri döneceğini" ve brokerlerin MT5'te MT4 için geçerli olan ticaret koşullarını belirleyeceğini "hayal eder". Sonuçta, şimdi MT5'te MT4'teki gibi ticaret koşullarını bulamayacaksınız. Ancak son zamanlarda rekabet işlemeye başladı ve spreadler azalmaya başladı.
 
LSA :
Sürekli güncelleniyor, nasıl eski olabilir? Demshiki gelişmiş mi? Onları çeken tek şey renkli tasarım, yeni stil. Zaten profesyonel olduklarını hissediyorlar.
[Silindi]  

MT5, her bakımdan MT4'ten daha iyidir. Ancak, yalnızca yavaş yavaş gerçek borsalara girmesi beni cezbetti.

Şeffaf piyasalarda işlem yapmak, Forex'ten çok daha eğlencelidir.

 
Edic :

MT5 için aynı argümanlara sahibim, açılışın FORTS'a erişim sağladığını gördükten sonra, bunun hızlı sonun başlangıcı olduğunu fark ettim) ondan sonra MQL'nin aktif çalışmasına başladım (daha doğrusu, devam etti)
 
Edic :

Hadi ama, bu saf bir aldatmaca, hepsi aynı, orada ve orada piyasa spekülatif.
 
Renat :

Çizelgelerde kene verilerinden kimse bahsetmedi ve bu planlı değil.

Bu ifade ne kadar kategorik? Tik çizelgelerini bu kadar gayretle reddetmeniz şaşırtıcı! Diğer platformlar bu özelliğe sahipken. Artı, uzun zamandır "kene ticareti" diye bir şey var!!!
