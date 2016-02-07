Zaman ve Satış ve fırsatların görüntülenmesi ile Pazarın Gelecekteki Derinliği - sayfa 5
Endişelenme. Evrim işini yapacak ve "kuyruğun" kendisi düşecek. ))
Bir sonraki sürümde.
Ancak yeni cam, önümüzdeki hafta terminalin beta sürümünde de mevcut olacak.
Ve bir sonraki sürüm ne zaman? Bir ayda mı yoksa 10 yılda mı? Yaklaşık tarihler var mı?
MT5 kullanıcıları son 5 yıldır herkes MT4'ü gömmeye çalışıyor . Neden anlamıyorum! Sonuçta, 5'in en iyileri 4 ve 4'e akar, her zaman kararlı, çalışan bir sürümdür. 5 çoğunlukla bir test varyantı olarak hizmet eder.
Ben fark etmedim. Böyle bir fırsat olduğu için herkes en çok neyi sevdiğini seçer.
Yığılmış bir RTS vadeli işlemlerinde MT5 realindeki en erken tarih nedir?
23.05.2007 tarihinden itibaren "keşif"te, ancak bu hikayenin kalitesi bu tür sövelerle
Ayrı ayrıysa - yapıştırmadan, o zaman 2013'ten
RTS endeksindeki vadeli işlemler, 2005 yılında RTS türev piyasasında başlatıldı
http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/futures%20%20index%20RTS
Evet ... Böyle bir şey nasıl test edilir (
Resimde, hemen 24 Ağustos'tan sonra ikinci mi başlıyor?)
BCS ile de ilgileniyor musunuz?
Dilerseniz indirilen geçmiş üzerinde test edebilir veya kendiniz yazabilirsiniz.
bir ücret karşılığında http://moex.com/ru/orders?historicaldata
Belki de metatrader 5 tarihindeki söveler, borsa geçmişini para karşılığında satmak için bilerek yapılmıştır.
ücretsiz http://mfd.ru/marketdata/?id=8
ücretsiz http://www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/
Ama söveler de olabilir
Ardından metatrader 4'te veya başka bir yazılımda (veya kendi yazılımınızda) test edin ve ardından metatrader 5'te yeniden yazın ve ticaret yapın
Resim M1 grafiğini göstermektedir ve alıntı olmadığını veya eksik olanların olduğunu görebilirsiniz.
BCS'ye gelince, bilmiyorum, orada gerçek yok, ama muhtemelen aynı pervazlar var.
Hizmeti daha iyi hale getirmek için yalnızca tüccarların hareket edip aracıyı teşvik edebileceğinin farkında mısınız?
Kimsenin dinlemediği MetaQuotes değil, sadece tüccarlar. Bu nedenle, tüccarlar için bir brokerden bir tarih talep etmek gerekir.
Tüccarlar komisyoncuyu etkileyebilirse, o zaman uzun süredir tekliflerin geçmişi ile ilgili herhangi bir sorun olmazdı (karmaşık ve çözülmesi kolay bir şey yoktur) ve diğerleri.
Ve tüccarlar temelde kendisi için herkestir ve komisyoncular da onları dinlemez.
BCS ve Otkritie, aynı nedenle web sitelerinde forumlara sahip değildir.
