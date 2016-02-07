Zaman ve Satış ve fırsatların görüntülenmesi ile Pazarın Gelecekteki Derinliği - sayfa 19

Renat Fatkhullin :
Döviz hesaplarına bakmak daha iyidir.

Görmenin başka yolu yok mu? örneğin açıklamaları ile videoyu izleyin ....

kesinlikle bu broker ile bir hesap açmanız + MT5 kullanımı için onunla bir anlaşma imzalamanız gerekiyor ve ardından her zamanki gibi her şey ...

ZY Kendi yazılım ürününüzün reklamını yapmak için çok ilginç bir strateji ortaya çıkıyor, daha önce hiç böyle bir şey görmedim .... bu yüzden kimse muhtemelen :-) denildiğini tahmin etmiyor.

 
Otkritie demo hesabını da kullanabilirsiniz (bence mümkün) - ama bu kötü şans - borsa bugün çalışmıyor :(.
 
Videoyu yayınlayacağız.

Ancak reklam vermek için çok erken, sadece demo sunucumuzda testler yapıyoruz. Çıkış 20 Mayıs olacak.

 
Eh, kırmızı noktalar (bu bir pazar satışıdır) ve mavi noktalar (bu bir pazar alımıdır) ile açık görünüyor. Bu renk ne anlama geliyor?

?

 
Ben de puanların ne olduğunu bilmek isterim, yoksa değerleri anlamadan ticaret yapmak zor...
 
Beşinci nokta - https://www.mql5.com/en/forum/23/page18#comment_1637761

Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
  • www.mql5.com
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:. - Страница 18 - Категория: общее обсуждение
 
Yani bu, başka bir deyişle, yayılma içinde bir anlaşma.
Faydalı makale .
Построение стакана котировок (FullOrderBook) по историческим данным
Построение стакана котировок (FullOrderBook) по историческим данным
  • habrahabr.ru
Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок на основе исторических данных Московской Биржи. В открытых источниках ничего подобного не нашел, пришлось начинать с нуля и копать самому. Есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Про них буду упоминать по ходу. Про биржевую торговлю, инфраструктуру и тестирование алгоритмов на...
 
Oh nasıl! Bir programcı bunu yapabilir, ancak MQ ekibi bunu yapamaz.(
 
Kullanışlı, ancak nedense tam sipariş günlüklerinin çok pahalıya mal olduğu ve kamuya açık olmadığı hiçbir yerde söylenmiyor.

Yılda bir enstrüman için FOL maliyeti 1000 $ 'dır. Tüm FORTS için - 5000 $. Kendinizi Plaza II'den kurtarabilirsiniz - ancak orada bağlantı da maliyetlidir. Ayda yaklaşık 4.000. Onlar. Konunun "oynat" serisinden olmadığı çok açık.

