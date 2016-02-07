Zaman ve Satış ve fırsatların görüntülenmesi ile Pazarın Gelecekteki Derinliği - sayfa 19
Döviz hesaplarına bakmak daha iyidir.
Görmenin başka yolu yok mu? örneğin açıklamaları ile videoyu izleyin ....
kesinlikle bu broker ile bir hesap açmanız + MT5 kullanımı için onunla bir anlaşma imzalamanız gerekiyor ve ardından her zamanki gibi her şey ...
ZY Kendi yazılım ürününüzün reklamını yapmak için çok ilginç bir strateji ortaya çıkıyor, daha önce hiç böyle bir şey görmedim .... bu yüzden kimse muhtemelen :-) denildiğini tahmin etmiyor.
Videoyu yayınlayacağız.
Ancak reklam vermek için çok erken, sadece demo sunucumuzda testler yapıyoruz. Çıkış 20 Mayıs olacak.
Eh, kırmızı noktalar (bu bir pazar satışıdır) ve mavi noktalar (bu bir pazar alımıdır) ile açık görünüyor. Bu renk ne anlama geliyor?
Ben de puanların ne olduğunu bilmek isterim, yoksa değerleri anlamadan ticaret yapmak zor...
Beşinci nokta - https://www.mql5.com/en/forum/23/page18#comment_1637761
Faydalı makale .
Kullanışlı, ancak nedense tam sipariş günlüklerinin çok pahalıya mal olduğu ve kamuya açık olmadığı hiçbir yerde söylenmiyor.
Yılda bir enstrüman için FOL maliyeti 1000 $ 'dır. Tüm FORTS için - 5000 $. Kendinizi Plaza II'den kurtarabilirsiniz - ancak orada bağlantı da maliyetlidir. Ayda yaklaşık 4.000. Onlar. Konunun "oynat" serisinden olmadığı çok açık.