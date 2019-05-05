Piyasanın kapalı olduğunu doğru bir şekilde nasıl bilebilirim? (mql4) - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu sürekli aldatılma ve kendini aldatma arzusu :) .
Eklendi: Tüm sembolleri görüntülemeyi ve "Piyasa İzleme" penceresinde "Zaman" sütununu göstermeyi ve haftanın yedi günü işlem gören bitcoin sembolünü bulmayı denediniz mi? Aşağıdaki temel kontrol de yardımcı olur:
Evrensel bir çözüm değil, ama benim için çalışıyor
bool CanTrade()
{
bool res1=IsTradeAllowed(Symbol(), TimeCurrent());
bool res2=IsTradeAllowed(Symbol(), TimeCurrent()+4000); //с запасом,
if (!res1) return false; //сейчас торговать запрещено
if (res1 && res2) return true; //и сейчас и через час торговать можно
return false; //если зависло разрешение от TimeCurrent, то через час (или с запасом в несколько минут) покажет фалсе.
// Но наверняка есть ситуации когда реально сейчас можно торговать а через час нельзя - тогда неправильный ответ :(
}
Ancak şu anda gerçekten ticaret yapabileceğiniz ve bir saat içinde yapamayacağınız durumlar vardır.
Tabii ki var - her zaman piyasa kapanmadan bir saat önce)))
Katılmıyorum. Ekranda dondurulan son tarih Cuma 21:59. Vardiyayı 3600 saniyeye ayarlarsam, ikinci parametre IsTradeAllowed(Symbol(), TimeCurrent()+3600) true döner.Çalışması için birkaç saniye rezerv ekledim.Eh, eğer Cuma 21:50 ise, o zaman her şey olmalı İş.
Ama dürüst olmak gerekirse, kontrol etmedim, sadece hafta sonu sürekli yeniden bağlanan Reconnector komisyoncusu (forumda bir yerde buldum) bağlantısını kontrol ettim. Bu yüzden benim için önemli değil.
bool MarketOpen(string Symbl)
{
if(IsTradeAllowed(Symbl,TimeCurrent()+1)==false)return(false); //рынок закрыт
return(true);
}
bool MarketOpen(string Symbl)
{
if(IsTradeAllowed(Symbl,TimeCurrent()+1)==false)return(false); //рынок закрыт
return(true);
}
Farklı şekilde gerçekleşir, bu nedenle böyle bir kontrol hiçbir şeyi garanti etmez.
Tobish, uzman ticareti yasaktır, ancak piyasa açıktır.
Şu anda, Pazartesi, piyasa açık ve uzmanların ofisten çıkması yasak:
Aksine bazı ofislerde hafta sonları piyasanın kapalı olduğu zamanlarda bu çekler piyasanın açık olduğunu gösterir ve eksperlere işlem yapma izni verilir.
dün çalıştı
çalışırken
ve şimdi gitti:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hafta sonları alım satım olmadığını nereden biliyorsun?
Renat Akhtyamov , 2018.02.11 05:27
TEŞEKKÜR ETMEK!
MT4 için
bool IsSessionOpen(string smb)
{
//MqlDateTime dt; datetime tc=TimeTradeServer(dt);
datetime tc= TimeCurrent();
// проверяем время торгов по инструменту
datetime t=(datetime)SymbolInfoInteger(smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME);
if (tc>t && t>0) return(false);
t=(datetime)SymbolInfoInteger(smb, SYMBOL_START_TIME);
if (tc<t && t>0) return(false);
// проверяем сессии инструмента
datetime ds=tc/(60*60*24); ds*=(60*60*24); // начало сегодня
datetime sec=tc-ds; // число секунд от начала дня
bool b=false;
for (int l=0; l<10; l++) // подразумеваем, что админ сделал не более 10 сессий в сутки
{
datetime fs, ts;
if (!SymbolInfoSessionTrade(smb, TimeDayOfWeek(TimeCurrent()), l, fs, ts)) break; // данные сессии
if (sec>=fs && sec<=ts) return(true);
}
return(false);
}
5-rk içindeki bir şey işlevi geçmiyor:
(Nedenini merak ediyorum ???)
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cterminalinfo/cterminalinfoistradeallowed