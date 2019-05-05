Piyasanın kapalı olduğunu doğru bir şekilde nasıl bilebilirim? (mql4) - sayfa 7

Ve eğer keneler olmasaydı, TimeCurrent() zamanının değişmediğinin bir kanıtı:

Terminal dünden beri açılmadı - yani, terminalde en son keneler dündü, bu da sunucunun bilinen son zamanının TimeCurrent() - dün saklandığı anlamına gelir. Şuna bir bakalım: İnterneti kapattım ve terminali yükledim. Piyasa İzleme penceresi dünün son sunucu saatini gösterir:

Terminalde, bilinen son zaman dün

sonra interneti açtım ve "Piyasa İzleme" penceresindeki saat hemen güncellendi:

İnterneti açtıktan sonra, Market Watch&#39;taki saat hemen güncellendi

Deneye devam ediyorum, terminali kapatıp interneti kapatıyorum. Üç veya dört dakika sonra (unutmayın, İnternet hala kapalı) Terminali açtım ve "Market Watch" penceresinde terminaldeki zamanın değişmediğini görüyorum (15 saniyelik bir fark işletme maliyetlerimdir) terminali kapatmadan önce bir ekran görüntüsü oluşturmak ve İnterneti kapatmak için ):

İnternet bağlantısı kesildiğinde, terminali yeniden başlattıktan sonra, Market Watch&#39;taki saat aynı kalır

İnterneti açıyorum, keneler hemen başladı ve "Piyasa İzleme" penceresindeki terminaldeki saat hemen güncellendi:

İnterneti açtıktan sonra terminal zamanı güncellendi

VE? Yanıldım?

Deneyler nelerdir.

Hafta sonu terminale gittim. Girdiğinizde saat gösterilir. Başka ne konuşalım???

 
Vasyl Nosal :

VE? Yanıldım?

Deneyler nelerdir.

Hafta sonu terminale gittim. Girdiğinizde saat gösterilir . Başka ne konuşalım???

Terminaldeki saat "Piyasa İzleme" penceresindedir. Ama nerede böyle bir mucize var "... al. İçeri girdiği zaman gösteriliyor . Ah .." oluyor - belli değil :). Ve açıkça ifadelerin oluşumuyla ilgili sorunlar var - ancak tutarsızlıklar.
 
Karputov Vladimir :
Terminaldeki saat "Piyasa İzleme" penceresindedir. Ama nerede böyle bir mucize var "... al. İçeri girdiği zaman gösteriliyor . Ah .." oluyor - belli değil :). Ve açıkça ifadelerin oluşumuyla ilgili sorunlar var - ancak tutarsızlıklar.
Ve bu kişi sipariş üzerine yazıyor ve Markette sergileniyor. /*yüz avuç içi*/
Artyom Trishkin :
Ve bu kişi sipariş üzerine yazıyor ve Markette sergileniyor. /*yüz avuç içi*/

Tahmin etmek.

Ve neyi sevmiyorsun?

Cumartesi günü piyasa genel bakışında Cuma saatiniz var mı?

Karputov Vladimir :
Terminaldeki saat "Piyasa İzleme" penceresindedir. Ama nerede böyle bir mucize var "... al. İçeri girdiği zaman gösteriliyor . Ah .." oluyor - belli değil :). Ve açıkça ifadelerin oluşumuyla ilgili sorunlar var - ancak tutarsızlıklar.
nerede ne demek? Saatin gösterildiği terminalde birkaç kaynağınız var mı?
Ihor Herasko :

Gerçeklerinizi vermeden bariz olanı inkar ediyorsunuz. Bunu nerede gördün? Belki de hafta sonları teklif veren brokerlerin terminallerinde? O zaman doğru - bir güncelleme olacak, ancak terminal başlatıldıktan sonra değil, kenelerin gelmesinden sonra.

Yine de, büyük olasılıkla, aklında başka bir zaman var. Örneğin, günlükteki zaman. Ancak bu sefer programlı olarak elde edilemez. Burada TimeCurrent() hakkında konuşuyoruz.

Cumartesi günü sizin için özellikle bir ekran yapacağım.
 
Vasyl Nosal :
Cumartesi günü sizin için özellikle bir ekran yapacağım.
Bunu, hafta sonları teklif vermeyen brokerlerin terminallerinde yapmanız gerektiğini unutmayın (deneylerimin herhangi biri şubede daha yüksektir).
Ihor Herasko :
Bunu, hafta sonları fiyat vermeyen brokerlerin terminallerinde yapmanız gerektiğini unutmayın (deneylerimin herhangi biri şubede daha yüksektir).
fxOpen
 
Vasyl Nosal :
fxOpen
Sunucu ecn.fxopen.com? Değilse, lütfen ticaret hesabının türünü ve ticaret sunucusunu belirtin.
